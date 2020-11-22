新冠肺炎．最新｜消息：增71宗確診個案　曾赴14間舞廳市民須強檢

本港新冠肺炎疫情反彈，料踏入新一波疫情，截至昨日（21日）共錄得5,561宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情是「來勢洶洶」，衞生署列出14個舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。

昨日約有60宗初步陽性的個案，相信今日（22日）的確診數字會是自8月16日以來的新高。

另外，香港與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」亦因疫情關係延期兩周實施，具體推行日期將於下月初再公布。