新冠肺炎．最新｜消息：增71宗確診個案　曾赴14間舞廳市民須強檢

本港新冠肺炎疫情反彈，料踏入新一波疫情，截至昨日（21日）共錄得5,561宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情是「來勢洶洶」，衞生署列出14個舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。
昨日約有60宗初步陽性的個案，相信今日（22日）的確診數字會是自8月16日以來的新高。
另外，香港與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」亦因疫情關係延期兩周實施，具體推行日期將於下月初再公布。
【11:47】消息指，今天新增71宗確診個案。
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【10:00】新冠肺炎疫情反彈，昨日（21日）跳舞群組再增添21人確診，今日（22日）早上到達多間相關舞廳鄰近的灣仔鄧肇堅醫院貝夫人普通科門診，觀察鄰近居民拎取樣本收集包的情況。早上到醫院領取樣本收集包的市民並不多，有市民表示親人曾到訪相關舞廳，亦有市民與確診者居住同一大廈所以進行檢驗求安心。跳舞群組爆發 親友曾到相關舞廳 市民領樣本包化驗求安心【08:30】政務司司長張建宗今(22日)於網誌談及疫情時形容疫情形勢急轉，來勢洶洶，他指本港正處於防疫的危急時刻，特區政府正嚴陣以待，密切留意疫情發展，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施，全力遏制疫情，令粵澳及內地當局對香港放心，務能盡早逐步有序地恢復三地通關，重啟本港經濟。
他又指，第四波疫情來勢洶洶，經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然會偏高。
【06:00】政府表示考慮到部分市民擔心接受檢測確診後會影響生計，政府將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣五千元。詳情稍後會由勞工及福利局公布。
▼14間舞室與跳舞群組有關▼
▼11月16起收緊防疫措施▼