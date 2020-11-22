新冠肺炎．最新｜消息：增71宗確診個案　港大：1患者可傳2人

本港新冠肺炎疫情反彈，料踏入新一波疫情，截至昨日（21日）共錄得5,561宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情是「來勢洶洶」，昨日約有60宗初步陽性的個案，包括大埔靈糧堂劉梅軒中學一名中六學生，消息指，昨全日共有大概71宗確診個案，創自8月16日以來的單日新高，衞生防護中心下午4時半公布詳情。

衞生署列出14個舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。

【13:40】港大醫學院最新「本地個案的即時有效繁殖率」升至1.845，代表一名患者可傳給兩人，本地疫情惡化。

港大醫學院最新「本地個案的即時有效繁殖率」升至1.845。（港大醫學院網頁截圖）

【12:50】大埔靈糧堂劉梅軒中學於網頁表示，學校於上周六(21日)接獲一位中六學生通知，初步確診新冠肺炎。該學生最後於20/11(星期五)回校上課，亦有參與下午的補課。 學校已經啟動緊急事故應變小組，即時開會商討各項跟進，並同時等待教育局及衛生防護中心正式通知及具體建議。

(靈糧堂劉梅軒中學網頁截圖)

【11:47】消息指，今天新增71宗確診個案。

【11:00】行政總監韋志成今日（22日）在網誌中表示，研發團隊正開發市建局「健康碼」第二版本，增設行程紀錄搜索，將職員在過去14天的行程紀錄，轉化成互動地圖；另外亦會參照內地「健康碼」，研究加入「綠、黃、紅」三色類別。他鼓勵職員同時下載政府「安心出行」程式，同時希望團隊能探討將市建局「健康碼」連結「安心出行」的可行性。市建局推新版「健康碼」 仿內地設三色警告 或結合「安心出行」

薛永恒（左二）、韋志成（左一）及黃永光（右一）到荃新天地商場，聽取茶餐廳店長講述應用「安心出行」流動應用程式的好處。（市建局提供）

新冠肺炎｜曾赴14間跳舞廳須強制檢測 張竹君：群組現超級傳播 新冠肺炎｜張竹君：初步確診增逾60宗 疫情來勢洶洶 籲盡量留家 旅遊氣泡｜香港新加坡旅遊氣泡延期兩周 一文看清退款安排

【10:45】梁卓偉指第四波疫情非來自第三波剩餘病毒株，而是新進入本港的病毒株，估計是早前酒店檢疫容許檢疫人士接待訪客的漏洞造成，令檢疫人士與訪客交叉感染，把病毒帶到社區。



他又指，未來二至三星期有大批英美加留學生返港，部分國家已採取封區甚至封城措施，反映當地疫情嚴峻。為避免漏洞再現，他認為，最有效方法是設專門檢疫酒店。

梁卓偉指未來兩、三周大批英美留學生返港 倡設專門檢疫酒店

【10:30】港大醫學院院長梁卓偉今日（22日）接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，過去數天本地確診個案幾何級數增長，病毒即時繁殖率達1.84，反映第四波疫情正式開始，建議政府在18區分別至少設立一間檢測中心，以及在地鐵站派發及收集樣本瓶，令檢測方便得如便利店，相信有助避免重返第二或三波大規模社交距離措施。新冠肺炎｜梁卓偉指確診幾何級數增長 檢測中心應擴展至每區一間

梁卓偉再促限定部分酒店只可供抵港人士檢疫。（資料圖片／余俊亮攝）

【10:00】新冠肺炎疫情反彈，昨日（21日）跳舞群組再增添21人確診，今日（22日）早上到達多間相關舞廳鄰近的灣仔鄧肇堅醫院貝夫人普通科門診，觀察鄰近居民拎取樣本收集包的情況。早上到醫院領取樣本收集包的市民並不多，有市民表示親人曾到訪相關舞廳，亦有市民與確診者居住同一大廈所以進行檢驗求安心。跳舞群組爆發 親友曾到相關舞廳 市民領樣本包化驗求安心

【09:30】陳肇始指社區已有很多傳播鏈，單靠政府收緊並不足夠，呼籲市民亦要自律。她又強調，政府有決心將疫情壓到最低，不排除會再加大力度遏止疫情。

新冠肺炎｜陳肇始強調政府有決心壓低疫情 不排除再加大力度遏止

【09:00】食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）在商台節目《政好星期天》直指，現階段疫情已經惡化，預料確診個案會繼續上升。她又指，計劃下周至少增加五個社區檢測中心，並會在部分確診個案較多的地區，設置流動採樣亭。對於確診市民可獲5千元津貼，她認為「唔會鼓勵到人確診」，又指津貼將不設資產審查，強調目的為鼓勵市民進行檢測，又呼籲有病徵人士盡快求醫。新冠肺炎｜確診市民獲5千津貼 陳肇始：鼓勵檢測不設資產審查【08:30】政務司司長張建宗今(22日)於網誌談及疫情時形容疫情形勢急轉，來勢洶洶，他指本港正處於防疫的危急時刻，特區政府正嚴陣以待，密切留意疫情發展，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施，全力遏制疫情，令粵澳及內地當局對香港放心，務能盡早逐步有序地恢復三地通關，重啟本港經濟。

他又指，第四波疫情來勢洶洶，經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然會偏高。

張建宗表示不排除推更嚴厲防疫措施 令粵澳及內地對香港放心

【06:00】政府表示考慮到部分市民擔心接受檢測確診後會影響生計，政府將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣五千元。詳情稍後會由勞工及福利局公布。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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確診大廈｜跳舞群組多住豪宅 半山花園台、比華利山君臨天下上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情急劇反彈，今日新增43宗確診個案，本地個案佔36宗，21宗與Starlight Dance Club及百樂會懷舊歌舞等14個舞蹈場所有關。跳舞群組患者的住址涉及多幢過千萬豪宅，有76歲老婦（第5557宗個案）居於樓價逾8千萬元的半山區花園台，另有患者住在半山區殷榮閣、跑馬地比華利山、西灣河嘉亨灣、尖沙咀君臨天下等等。



另外，有13宗個案感染源頭不明，當中4人住在旺角或大角咀；2人住在深水埗；亦有人住在半山區蔚山花園、啟德嘉匯及將軍澳日出康城等。

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▼11月16起收緊防疫措施▼