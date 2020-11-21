以不同檢測方式測25個機場樣本　結果存差異　政府指分析後再評估

香港國際機場在上月28日至本月17日進行「漱口樣本」（gargle）快速測試技術研究，即旅客留下漱口水作檢測，對比與深喉唾液樣本之間靈敏度及可靠度的差異。食物及衞生局今日（21日）確認測試共有25個個案，漱口樣本和深喉唾液樣本分別出現不同程度的結果，當中6個是衞生署於機場的臨時樣本採集中心深喉唾液樣本驗出陰性；其餘的則由不同的參與測試機構對漱口樣本檢測時，出現陽性、陰性或未能確定結果等。同時25個個案中，亦有深喉唾液樣本在衞生署覆檢時呈陽性。 政府表示，現階段對測試未有結論，詳細結果須待分析測試數據再作評估。

香港國際機場在上月28日至本月17日進行「漱口樣本」（gargle）快速測試技術，即旅客留下漱口水作檢測。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

「漱口樣本」（gargle）是以逆轉錄-環狀介導等溫擴增技術（RT-LAMP）的核酸檢測技術作檢測，從檢測到有結果僅需15至30分鐘。至於深喉唾液樣本的反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）核酸檢測則需要4小時或以上才有結果。

經過兩周的對比研究，食衞局今日確認測試共有25個個案，漱口樣本和深喉唾液樣本分別出現不同程度的結果。當中有6個是衞生署於機場的臨時樣本採集中心深喉唾液樣本驗出陰性；其餘的則由不同的參與測試機構對漱口樣本檢測時，出現陽性、陰性或未能確定結果等。在25個個案中，亦有深喉唾液樣本在衞生署覆檢時呈陽性。

衞生署公共衞生化驗服務處繼續採用RT-PCR核酸檢測

局方強調，有相關旅客經覆檢被界定為確診個案者均已按既定程序送院隔離。而採用不同的檢測技術或採樣方式得出不同結果亦非罕見，當中涉及檢測技術本身的靈敏度和特異度、採樣方式提供樣本病毒量的高低、實驗技術問題等。

至今RT-PCR核酸檢測仍然是衞生署公共衞生化驗服務處用以確診採用的標準測試，該檢測方式亦是金標準（gold standard）。採樣方式方面，本港較常選用「深喉唾液樣本」（DTS）、「鼻咽拭子」（NPS）和「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」（CNTS）作採樣模式，三者在檢測準確度和靈敏度等方面大致相若。

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