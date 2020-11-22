張建宗：部分人對基本法等未清晰認識　致回歸後對憲政體制存差距

今年是《基本法》頒布30周年，政務司司長張建宗今(22日)於網誌表示，有部分港人對《基本法》、中央與香港特區的關係、中央的權力等未有清晰的認識，從而導致香港社會對回歸後新的憲政體制的認識、了解和認同之間仍存在較大的差距。 特區政府未來會繼續透過不同渠道，加大力度向社會各階層及不同組群全面加強推廣和教育的工作，加深市民對《憲法》、《基本法》和「一國兩制」的認識；而12月4日是「國家憲法日」，特區政府會繼續通過各種形式開展相關宣傳教育活動。

部分港人對《基本法》等未有清晰認識



張建宗指，有部分港人對《基本法》、中央與香港特區的關係、中央的權力等未有清晰的認識，從而導致香港社會對回歸後新的憲政體制的認識、了解和認同之間仍存在較大的差距。總的來說，全面準確貫徹「一國兩制」方針是關鍵，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎。香港回歸以來出現的許多問題也是與對「一國兩制」方針理解和貫徹不全面、不準確有關。

他認為港人要把握《基本法》的初心和本意，確保「一國兩制」的實踐不變形、不走樣，同時要全面準確認識《憲法》、《基本法》和「一國兩制」的重要性。

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只要香港有安全和穩定的社會環境 定能融入國家發展大局



他又相信，只要香港有安全和穩定的社會環境，大家真心誠意擁護「一國兩制」方針和《基本法》，依從《憲法》和《基本法》辦事，香港在國家新發展格局下，定能融入國家發展大局，重回與國家發展共贏的正軌。

特區政府未來會繼續透過不同渠道，加大力度向社會各階層及不同組群全面加強推廣和教育的工作，加深市民對《憲法》、《基本法》和「一國兩制」的認識，並樹立正確的國家觀念和民族認同。12月4日是「國家憲法日」，特區政府會繼續通過各種形式開展相關宣傳教育活動。