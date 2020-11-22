梁卓偉指未來兩、三周大批英、美留學生返港　倡設專門檢疫酒店

本港疫情大反彈，港大醫學院院長梁卓偉今日（ 22 日）表示，第四波疫情非來自第三波剩餘病毒株，而是新進入本港的病毒株，估計是早前酒店檢疫容許檢疫人士接待訪客的漏洞造成，令檢疫人士與訪客交叉感染，把病毒帶到社區。

梁卓偉認為，最有效方法是設專門檢疫酒店，不應把檢疫人士及本地長期居住客人或周末staycation客人放在同一酒店。（資料圖片 / 余俊亮攝）

梁卓偉出席電視節目後表示，第四波疫情來自新進本港的病毒株，或反映酒店檢疫方面未能做到滴水不漏，例如檢疫人士以往在酒店檢疫期間，仍能接待訪客，造成交叉感染，再把病毒帶入社區，故政府已採取補救措施，包括檢疫人士不能與任何人接觸、酒店不能讓訪客進入檢疫人士房間。

倡設指定檢疫酒店免交叉感染

梁卓偉指出，未來二至三星期有大批英美加留學生返港，部分國家已採取封區甚至封城措施，反映當地疫情嚴峻。為避免漏洞再現，他認為，最有效方法是設專門檢疫酒店，不應把檢疫人士及本地長期居住客人或周末staycation客人放在同一酒店。

他解釋指，每日有1500至2000個從機場入境人士需要檢疫，推算本港需要約二萬間用作檢疫的酒店房間，故認為酒店可選擇做檢疫人士生意，或本地客生意。

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