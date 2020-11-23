新冠肺炎．最新｜消息：今新大概73宗確診個案　創3個月單日新高

本港疫情急速惡化，衞生防護中心昨日(22日)公布新增68宗確診個案，另有逾50宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，跳舞群組已累計錄得80宗個案，加上患者各有不同活動，形容形勢「難控制」。本港至今已累計錄得5629個案。
衞生署列出14間舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。不過，昨日本港數家社區檢測中心，都出現長長人龍情況混亂，有屬於強制檢測群組的人更因為派完籌而未能即時檢測。
【14:35】政府要求於11月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於24日（周二）或之前接受新冠病毒核酸檢測。
位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心今日（23日）人頭湧湧，逾百名與跳舞群組有關的市民排隊檢測，中心約上午10時因應人多聚集，直接向排隊人士派發深喉唾液樣本瓶，但不少市民堅持繼續排隊要求即場檢測。
有市民指曾到過爆疫的新光宴會廳，當時見到有人無戴口罩跳舞；亦有到過美孚君好宴會廳的市民指，當晚活動「爆晒棚」，擔心中招特意前來檢測。
新冠肺炎｜無綫會計文員染疫 將軍澳電視城工作 30名員工須檢測
【13:45】電視廣播有限公司（無綫電視、TVB）今日（23日）公布，一名在將軍澳電視廣播城工作的會計文員確診新型肺炎。無綫又指，該文員最後上班日期為上周五（20號），有約30名與她有接觸的員工前往接受檢測，至今約10人收到檢測結果，均屬陰性。
新冠肺炎｜嘉諾撒聖心學校學生家長初步確診 小四至小六停課2日
【13:08】半山區的嘉諾撒聖心學校今日（23日）通知家長，一名小六學生家長初步確診新型肺炎。該校職員表示，小四至小六學生今日起暫停面授課程兩日至周三（25日），其後會否需要再停課則要待衞生署通知。
跳舞群組曾到訪的餐廳及處所：
回港易實施 深圳灣入境港人：為領退休金辦手續 對港疫情有擔心
【12:58】豁免居內地港人返港檢疫的「回港易」計劃今日（周一）起實施，早前有逾萬人經網上申請預約，其中經由深圳灣口岸入境名額每天有3,000個。有不少市民時隔近一年才重踏香港，過關時獲政府贈派銅芯抗疫口罩，有港人透露今早7時已在深圳那邊排隊等入境，人龍數百人。有跨境應屆文憑試學生上網課至今，趁免檢疫回港讀書，料會一直留港備考至完成公開試。有80歲退休公務員特意回港辦理銀行服務，為續領退休金要證明自己「尚在人間」，他留意到近日香港疫情反彈，會看情況不排除寧檢疫14天返內地「避疫」。
【12:10】消息指今日新增大概73宗確診個案，料創近3個月的單日新高。對上一次超過單日70宗個案是8月16日，當天新增74宗個案。
【11:15】食物及衞生局長陳肇始昨日（22日）指政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元的津貼，引發社會熱議。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（23日）就強調，專家組的原意是向日薪及散工人士發放津貼，包括的士司機。他認為如環境好並有固定月薪的確診者沒有津貼需要，如獲發放則屬「資源錯配」。
陳肇始今日則表示，勞工及福利局正就津貼敲定細節，聽到很多市民對計劃有聲音，相信勞福局會作考慮。
【01:30】本港昨天（22日）單日新增68宗新冠肺炎個案，是近三個月以來新高，亦標誌第四波疫情正在爆發。衞生防護中心昨晚公布的資料顯示，跳舞群組除了曾到舞蹈埸所外，患者蹤跡大多在港島區出沒，包括曾到跑馬地馬會會所、灣仔街市、香港仔市政大廈等。
而昨天亦新增7間食肆「上榜」，當中包括北京樓、牛気、名家韓國餐廳、AFURI Ramen + Dumpling(亞夫利拉麵)。另外，一名感染源頭不明的65歲女子曾到訪位於半山的婦女遊樂會。
無源頭患者曾到訪的餐廳及處所：
【00:10】網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，可見到多人在場內載歌載舞，惟跳舞時未有戴口罩，而酒樓已於熒光幕上寫上「非進食時，請戴口罩」字句。口罩」字句。
▼14間舞室與跳舞群組有關▼
▼11月16起收緊防疫措施▼
【00:05】衞生署衞生防護中心公布確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括半山區花園台、敦皓，以及跑馬地紀雲峰等。
▼22/12確診者住宅名單▼
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