新冠肺炎．最新｜第四波疫情爆發　消息：12月書展取消

本港疫情急速惡化，衞生防護中心今日(23日)公布新增73宗確診個案，跳舞群組已累計132人染疫，本港亦累計已有5702宗個案。而截至下午，本港錄得逾70宗初步陽性個案。 衞生署列出14間舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。大批市民今日繼續到各區檢測中心排隊等候檢測，有中心更因額滿改為即場派發樣本瓶，但不為排市民接受。食物及衞生局亦宣布，上述表列舞會再增加7個場所。

勞工及福利局宣布，會向11月22日起確診的本地個案基層人士，派發一次過的5000元津貼，並強調受惠對象是「手停口停」人士，享有「有薪病假」的僱員不能申請，但計劃毋須經過經濟審查，只需作出「聲明」。

【19:18】出版界消息指，鑑於新冠肺炎爆發第四波疫症，原定延至12月16至22日舉行的香港書展，將會二度取消。

【18:05】海關宣布，今日得悉一名外判男保安員確診。該名外判保安員於海關總部大樓工作，主要負責保安後勤工作。他最近一次當值日期為上星期六（11月21日），目前已入院接受治療。該名保安員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他每天當值前有進行體溫探測，體溫正常。

【17:45】勞工及福利局局長羅致光交代給予確診患者津貼事宜，他指政府上周提出概念後，今日正式敲定計劃框架，但仍會有部份細節待定。

他宣布，政府會向11月22日當日或之後的本地確診患者，提供5000元恩恤津貼，會由醫務社工協助申請。他指只會向留院期間令收入受影響的人提供津貼，並強調所有享有「有薪病假」的打工仔，不會獲得津貼，只向「手停口停」的基層市民提供津貼。他舉例指，的士司機、領日薪或時薪的打工仔，都是受惠對象，他們只要在公立醫院接受治療，並聲明自。他估計11月27日起便可開始接受申請。

新冠肺炎｜羅致光︰向新確診者派5000元 本周五起接受申請

不過，羅致光承認計劃不會設入息資產審查，指倘加設太多關卡將令事情複雜化，政府亦不認為會有人濫用。他說，會要求病人作出「聲明」，倘提供虛假描述，是涉及「欺詐」的刑事罪行。他又指，計劃不是鼓勵市民去做檢測，而是「減低接受檢測的障礙」。

羅致光又說，刑事責任已是最大的阻嚇措施，防止有人濫用津貼。

01消息．闊太爆群組｜邱達昌證太太確診 繼謝玲玲中招再錄新個案

【17:05】張竹君指，今日新增個案中，年齡介乎5個月大至83歲，29男、44女，有36宗個案由4個社區檢測中心找到。

今日8宗無源頭個案，分別是#5631、#5637、#5645、#5658、#5663、#5664、#5678、#5691

至於其他非跳舞群組的關連個案，則分別是#5630、#5646、#5692、#5694、#5702

【16:55】有傳跳舞群組已令本港富豪出現感染群組，當中透過打麻雀等緊密接觸傳播病毒，張竹君指，麻雀群組「不止一單」，「講唔晒，因為實在太多，好多人都報告話潛伏期或者傳染期時有打牌」。

張竹君指，政府正密切注視一切衞生措施，在公共衛生角度是越收緊越好，但仍要考慮好多因素。至於其他全港的跳舞場所是否要關閉，要視乎政府有無收緊措施推出。

新冠肺炎｜增8宗源頭不明 一半涉家庭主婦 初步確診再逾70人

而#5672於仁安醫院X光部門工作，患者納入跳舞群組內，其同一部門的同事則已初步確診，但據知兩人不算緊密接觸。衞生防護中心正了解二人有沒有共通活動/共用設施，亦未知兩人接觸過多少病人，但接觸病人都有做足防止感染措施，惟擔心同事在茶水間、換衫時候傳播病毒。

而#5645則去過很多地方，包括西九龍、柯士甸道、大角咀等。

【16:40】庾慧玲指，醫管會於11月25日起，會重用亞博館接收確診病人，她指，由於估計短期內會有大量確診病人要入院，社區治療設施重開後，會將病情穩定、年輕病人轉至亞博館，減低醫療系統壓力。而該館亦會接收初步確診病人，並可在該處等候轉院。首階段會啟用1號2號展館，有需要會用8 -15號展館。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨，本港新增73宗確診個案，輸入個案有10宗，餘下有55宗屬確診關連個案，而跳舞群組則佔50宗，整個群組已累計132人染疫。此外，今日亦新增8宗未知感染源頭個案。

張竹君指，食衞局局長將會新增7個涉跳舞場所的處所，納入《599J章》，即曾去過的市民都要接受強制檢測。相關場所分別是：美孚君好宴會廳、沙田新光宴會廳、香港仔勁爆娛樂製作公司、世界舞蹈家演藝總會、北京道誠信大廈星河音樂室、長沙灣通利大廈Victor Yan Studio、九龍灣啟業道星輝宴會廳等。

新冠肺炎｜跳舞群組多50人確診現累計132宗 再多7個舞場強制檢測

張竹君指，今日亦暫錄得逾70宗初步陽性個案。她提到，個案編號#5642是於沙田新光宴會廳工作人員、#5675是金麗星工作人員、#5680是一名真光中學課外活動導師，該校學生需接受測試及停課。而#5672是仁安醫院一名X光部工作人員，而院內職員經檢測後，亦暫有一名初步陽性的職員。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲說，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報 90 宗個案，過去24小時有8名病人康復出院，至今累計5260名確診病人出院。而截至今早9時，至今有224名確診病人分別在醫管局19間醫院留醫，8人情況危殆、2人情況嚴重、另外214人情況穩定。

【15:40】政府今日（23日）宣布，即日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣亭有逾百人排隊，有曾到過14間染疫跳舞場所的市民心急驗毒，並承認部份跳舞人士沒有戴口罩，尤其「貴族場」的闊太會脫罩跳舞，可能因此傳播開去。

政府再設流動採樣亭檢測 須強檢男子批「貴族場」闊太播毒

【15:20】政府早前推出「回港易」計劃，居於廣東省及澳門的香港居民，預約後回港毋須強制檢疫14日。今日（23日）為計劃實施首天，有市民表示過關流程有點混亂，因系統出現問題，入境手續臨時改為人工辦理。

大堂亦有市民迎接家人，有長者與妻子過去大半年分隔兩地，專程前來等候，「我等緊我愛人，佢話唔識返嚟。」亦有市民在澳門工作，與家人闊別7個月，故專程回港見面。

回港易實施首日 七旬老翁專程到港珠澳大橋接妻子：等緊愛人返嚟

【15:10】房屋署今日（23日）公布，一名園藝參事確診新型肺炎，其辦公室地點位於何文田香港房屋委員會總部第一座6樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。而該職員最近一次上班日期為11月20日。

新冠肺炎｜房署園藝參事染疫 上周五於何文田房委會總部上班

檢測中心截龍直接派樣本瓶 曾到美孚君好市民：當晚活動爆晒棚

【14:35】政府要求於11月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於24日（周二）或之前接受新冠病毒核酸檢測。

位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心今日（23日）人頭湧湧，逾百名與跳舞群組有關的市民排隊檢測，中心約上午10時因應人多聚集，直接向排隊人士派發深喉唾液樣本瓶，但不少市民堅持繼續排隊要求即場檢測。

有市民指曾到過爆疫的新光宴會廳，當時見到有人無戴口罩跳舞；亦有到過美孚君好宴會廳的市民指，當晚活動「爆晒棚」，擔心中招特意前來檢測。

+ 2 + 2 + 2

新冠肺炎｜無綫會計文員染疫 將軍澳電視城工作 30名員工須檢測

【13:45】電視廣播有限公司（無綫電視、TVB）今日（23日）公布，一名在將軍澳電視廣播城工作的會計文員確診新型肺炎。無綫又指，該文員最後上班日期為上周五（20號），有約30名與她有接觸的員工前往接受檢測，至今約10人收到檢測結果，均屬陰性。

新冠肺炎｜嘉諾撒聖心學校學生家長初步確診 小四至小六停課2日

【13:08】半山區的嘉諾撒聖心學校今日（23日）通知家長，一名小六學生家長初步確診新型肺炎。該校職員表示，小四至小六學生今日起暫停面授課程兩日至周三（25日），其後會否需要再停課則要待衞生署通知。

跳舞群組曾到訪的餐廳及處所：

回港易實施 深圳灣入境港人：為領退休金辦手續 對港疫情有擔心

【12:58】豁免居內地港人返港檢疫的「回港易」計劃今日（周一）起實施，早前有逾萬人經網上申請預約，其中經由深圳灣口岸入境名額每天有3,000個。有不少市民時隔近一年才重踏香港，過關時獲政府贈派銅芯抗疫口罩，有港人透露今早7時已在深圳那邊排隊等入境，人龍數百人。有跨境應屆文憑試學生上網課至今，趁免檢疫回港讀書，料會一直留港備考至完成公開試。有80歲退休公務員特意回港辦理銀行服務，為續領退休金要證明自己「尚在人間」，他留意到近日香港疫情反彈，會看情況不排除寧檢疫14天返內地「避疫」。

【12:10】消息指今日新增大概73宗確診個案，料創近3個月的單日新高。對上一次超過單日70宗個案是8月16日，當天新增74宗個案。

新冠肺炎｜許樹昌指確診津貼5千元 原為日薪、散工獲確者提

【11:15】食物及衞生局長陳肇始昨日（22日）指政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元的津貼，引發社會熱議。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（23日）就強調，專家組的原意是向日薪及散工人士發放津貼，包括的士司機。他認為如環境好並有固定月薪的確診者沒有津貼需要，如獲發放則屬「資源錯配」。

陳肇始今日則表示，勞工及福利局正就津貼敲定細節，聽到很多市民對計劃有聲音，相信勞福局會作考慮。

【01:30】本港昨天（22日）單日新增68宗新冠肺炎個案，是近三個月以來新高，亦標誌第四波疫情正在爆發。衞生防護中心昨晚公布的資料顯示，跳舞群組除了曾到舞蹈埸所外，患者蹤跡大多在港島區出沒，包括曾到跑馬地馬會會所、灣仔街市、香港仔市政大廈等。

而昨天亦新增7間食肆「上榜」，當中包括北京樓、牛気、名家韓國餐廳、AFURI Ramen + Dumpling(亞夫利拉麵)。另外，一名感染源頭不明的65歲女子曾到訪位於半山的婦女遊樂會。

確診食肆｜患者曾到半山婦女遊樂會 北京樓、亞夫利拉麵亦上榜

無源頭患者曾到訪的餐廳及處所：

【00:10】網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，可見到多人在場內載歌載舞，惟跳舞時未有戴口罩，而酒樓已於熒光幕上寫上「非進食時，請戴口罩」字句。口罩」字句。

確診女患者曾訪美孚君好宴會廳 片段見數十人日前曾除罩熱舞

+ 9 + 9 + 9

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 9 + 9 + 9

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

【00:05】衞生署衞生防護中心公布確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括半山區花園台、敦皓，以及跑馬地紀雲峰等。

▼22/12確診者住宅名單▼

+ 2 + 2 + 2

確診大廈｜新增患者住處遍佈全港 跑馬地紀雲峰、半山敦皓上榜

昨日總覽：

確診女患者曾訪美孚君好宴會廳 片段見數十人日前曾除罩熱舞

新冠肺炎｜消息：醫管局將於本周三再度啟用亞博1、2號館接收病人

新冠肺炎｜輸入個案引發四波疫情 政府後知後覺致爆完再爆

新冠肺炎｜食環署上周末巡餐飲業處所3066次 檢控9名違規負責人

新冠肺炎｜澳牛周一起暫停營業至另行通知 爆疫後第三度關門

新冠肺炎｜市民逼爆社區檢測中心 張竹君：仍有其他檢測渠道

新冠肺炎｜單日增68宗 跳舞群組累計80人 毅進教師受家人傳染

再增11宗源頭不明確診 唱大戲70歲老婦、美孚君好酒樓茶客染疫

倘雙重感染H1N1流感與新冠病毒 袁國勇團隊研究揭肺部受創更嚴重

01直擊｜尖沙咀旺角持牌酒吧違令晨營業 40客人飲酒食水煙無王管

百樂會跳舞十多年市民撲幾間中心因額滿仍無法檢測：我哋有幾百人

新冠肺炎│檢測中心現混亂 跳舞群多人做檢測 職員安排前後不一

新冠肺炎｜盧寵茂批強制檢測實則軟弱 梁子超指抗疫要多管齊下

新冠肺炎｜梁子超：未來兩周為黃金介入時間 否則個案會翻幾倍

梁卓偉指未來兩、三周大批英美留學生返港 倡設專門檢疫酒店

新冠肺炎｜梁卓偉指確診幾何級數增長 檢測中心應擴展至每區一間

跳舞群組爆發 親友曾到相關舞廳 市民領樣本包化驗求安心

新冠肺炎｜陳肇始強調政府有決心壓低疫情 不排除再加大力度遏止

新冠肺炎｜確診市民獲5千津貼 陳肇始：鼓勵檢測不設資產審查

張建宗表示不排除推更嚴厲防疫措施 令粵澳及內地對香港放心