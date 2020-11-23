新冠肺炎．最新｜跳舞群組累計80人確診　至少逾50宗初步陽性

本港疫情急速惡化，衞生防護中心昨日(22日)公布新增68宗確診個案，另有逾50宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，跳舞群組已累計錄得80宗個案，加上患者各有不同活動，形容形勢「難控制」。本港至今已累計錄得5629個案。
衞生署列出14間舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。不過，昨日本港數家社區檢測中心，都出現長長人龍情況混亂，有屬於強制檢測群組的人更因為派完籌而未能即時檢測。
跳舞群組曾到訪的餐廳及處所：
【01:30】本港昨天（22日）單日新增68宗新冠肺炎個案，是近三個月以來新高，亦標誌第四波疫情正在爆發。衞生防護中心昨晚公布的資料顯示，跳舞群組除了曾到舞蹈埸所外，患者蹤跡大多在港島區出沒，包括曾到跑馬地馬會會所、灣仔街市、香港仔市政大廈等。
而昨天亦新增7間食肆「上榜」，當中包括北京樓、牛気、名家韓國餐廳、AFURI Ramen + Dumpling(亞夫利拉麵)。另外，一名感染源頭不明的65歲女子曾到訪位於半山的婦女遊樂會。
無源頭患者曾到訪的餐廳及處所：
【00:10】網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，可見到多人在場內載歌載舞，惟跳舞時未有戴口罩，而酒樓已於熒光幕上寫上「非進食時，請戴口罩」字句。口罩」字句。
▼14間舞室與跳舞群組有關▼
▼11月16起收緊防疫措施▼
【00:05】衞生署衞生防護中心公布確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括半山區花園台、敦皓，以及跑馬地紀雲峰等。
▼22/12確診者住宅名單▼
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