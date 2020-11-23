6.21包圍警總案｜黃之鋒林朗彥認罪　黃開庭前雙手合十多謝支持者

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥涉參與去年6月21日包圍警察總部事件，被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪。其中，周庭早前已承認煽惑及參與未經批准集結兩罪，案件今（23日）於西九龍法院再訊，黃之鋒昨在其facebook透露將承認所有控罪。黃之鋒開庭前雙手合十向到庭的支持者道：「多謝晒大家今日。」支持者則鼓掌示意。二人隨即在庭上認罪。

3名被告依次為黃之鋒(24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）。3人共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於去年6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結。黃另被控「組織未經批准集結」罪，指他在灣仔警察總部正門外組織未經批准集結。而「明知而參與未經批准集結」罪，則指黃及周在警總外參與未經批准集結。

他與林朗彥早前聆訊時否認控罪，原定今日受審，惟兩人日前改變意向，今在庭上認罪。控方表示就黃之鋒被控的「明知而參與未經批准集結」罪，不提證供起訴。

案件由裁判官黃詩麗處理；黃之鋒及周庭由資深大律師駱應淦代表，林朗彥則由大律師譚俊傑代表。

案件編號：WKCC2289/2020

黃之鋒等今到庭情況。(詳見下圖)