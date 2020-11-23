周星馳被追佣金｜律師指周曾給1千萬支票　于文鳳強調非乞求金錢

影星周星馳遭前女友于文鳳追7千萬投資佣金案續審，于繼續接受周的代表律師盤問時透露，周於2012年，即于展開訴訟後，曾將一張字條及1000萬元支票給于，又指有關款項是基於二人的友誼及于多年來的支持，于直言對此舉感到噁心，強調她不是乞求金錢，但周的舉動似于「好似需要錢」，所以周便付錢。于又否認為想令周受壓而要公開聆訊，更稱若非她認為她應獲分紅，亦不會令自己置身如斯境地。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

周與于自2009年已常鬧交

于文鳳今日繼續作供，代表周星馳的資深大狀文本立向她指出，在二人自2009年起已經常鬧交，而她在2010年3月前已說過數次要分手，于稱二人已經常鬧交許多年，她數年來已說過數次分手。

文大狀又指，二人在2010年3月並非正式分手，周在當年7月看到新聞，得知她與廖先生約會，才知二人戀情正式告吹，于不同意。

于文鳳稱2010年3月已與周星馳說分手，惟律師指周是同年7月看新聞見于與廖先生約會才知悉，于不同意說法。(李慧娜攝)

于指換門鎖很正常

文大狀又指出，二人分手後，由於于家中裝修，周仍讓她暫住在「天比高」12號屋，但周姊期間到12號屋時，發現門鎖被換掉，于承認她未在通知下，換掉門鎖，但解釋這很正常。

不想要不友善的到訪

文大狀續指，周姊更見到自稱為三合會的人，而警方後來到場處理，于稱自己當時不在場。于又解釋因為周母曾到訪12號屋，卻打爛了部份屬於她的物品，於是請了3至四名保安，于也承認這令她與周之間產生不快。

于文鳳早前作供的重點。(詳看下圖)

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否認為想證明與周分手才興訴

文大狀再指，于曾在二人的電話通話期間哭著道歉，並稱于在通話期間表示，對於霸佔12號屋圖令周付分紅而道歉，又稱因想向新男友證明她與周已不再是戀人，所以才訴諸法庭。于否認，並解釋當時因為二人的戀情及其他事情哭，她認曾就所造成的事情道歉，又答應搬走。

開始訴訟後周才改稱是饋贈

于表示，周於2011年將「天比高」12號屋抵押予銀行借款2.5億，部份為用作支付其投資分紅。于又指，周從來沒否認他沒有法律責任支付分紅，直指是開展訴訟後良久，周才稱分紅屬饋贈，認為周扭曲事實。于又透露，二人曾用超過一年嘗試和解。

文大狀指出，于未正式訴諸法庭前，周已向于表明分紅的承諾只基於二人關係，又稱若于有需要，他仍會協助，于稱有關對話發生在她生日當天，當天周才首次提出，她當天很情緒化。

指周給1000萬支票感噁心

文大狀又指，2012年周曾將一張字條及1000萬元支票給于，又指有關款項是基於二人的友誼及于多年來的支持。于直言對此感到噁心，她稱自己不是乞求金錢，但此舉令她「好似需要錢」，所以周便付錢。

指于要公開聆訊令周受壓

文大狀在盤問最後指出，周為名人及重視私隱，而于想展開公開聆訊，是因為要令周受到極大壓力，于反駁如果她不認為她應獲分紅，亦不會置自己於如斯境地。

于作供完畢後，原告傳召其身處台灣的兄長透過視像系統作供，于兄確認於2004年，曾就「天比高」地皮事宜與周見面，那次也是他與周唯一一次會面。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017