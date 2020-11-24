新冠肺炎．最新｜增80宗確診11宗輸入　跳舞群組累計187人染疫

本港疫情急速惡化，衞生防護中心今日公布新增80宗確診個案，跳舞群組再增54人中招，累計187人染疫。 政府宣布，周四（26日）凌晨起，會關閉全港酒吧、夜總會、浴室、派對房間等，而餐飲宴會亦限制最多只可擺10枱，每圍4人。

新冠肺炎｜斷正！ 衞生署突擊巡查揭擅脫手環 家居檢疫青年判囚

【20:57】衞生署公布指，一名23歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），擅自脫下手環，於突擊檢查遭發現，今日於觀塘裁判法院被判處即時監禁6日。



衞生署表示，截至今日，共有71人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。發言人重申，必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

觀塘官立小學爆發上呼吸道感染 22名學童染病

【20:06】衞生署衞生防護中心今晚公布，觀塘官立小學爆發上呼吸道感染，涉及22名學童，當中19人已求醫，全部情況穩定，毋需入院。該校正接受醫學監察。由本周日（22日）至今，本港有18間學校和院舍爆發上呼吸道感染，合共82人受感染。

觀塘官立小學爆發上呼吸道感染，染病學童涉及12名男生和10名女生，年齡介乎6至9歲。（校網圖片，非涉事班別及學生）

新冠肺炎｜旺角利民大廈確診7住戶分租床位 毗鄰大廈患者曾召妓

【19:35】本港新冠肺炎疫情持續，本港近日有7名患者住在旺角利民大廈，包括5名男子和2名女子，年齡介乎32至64歲。據了解，昨日（23日）有確診者曾承認於建興大廈光顧鳳樓，被問到毗鄰的利民大廈是否亦有鳳姐進駐，食物及衞生局局長陳肇始未有回應。記者今日到過大廈視察，發現大廈單位大多是劏房。樓下管理員透露，該7名確診者共存同一個單位，分租床位。

本港近日有7名患者住在旺角利民大廈。（麥凱茵攝）

【19:20】消息指，TVB藝人蕭正楠於11月18日到一家食肆拍攝飲食節目，其後該食肆一名員工確診，而蕭正楠被列為緊密接觸者，須強制檢疫。

駿洋邨第一至三座預計12月入伙 準住戶會獲發6000元津貼

【19:07】房委會表示，火炭駿洋邨第一至第三座預計於今年12月開始陸續入伙，政府將再次動用「防疫抗疫基金」，向已接受駿洋邨第一至第三座預配的合資格公屋申請者，每戶發放最後一次6000元特惠津貼金。

消息指蕭正楠拍攝飲食節目 食肆員工確診 列緊密接觸者須檢疫

【19:05】房委會表示，火炭駿洋邨第一至第三座預計於今年12月開始陸續入伙，政府將再次動用「防疫抗疫基金」，向已接受駿洋邨第一至第三座預配的合資格公屋申請者，每戶發放最後一次6000元特惠津貼金。

+ 2 + 2 + 2

駿洋邨第一至三座預計12月入伙 準住戶會獲發6000元津貼

【18:20】香港持牌酒吧會所聯會對政府指令酒吧停業感到「非常無奈和遺憾」。他們批評政府當要收緊防疫措施時，往往針對整個酒吧業界，進行「一刀切」辣招，促請政府在抗疫政策方面採取更果斷更強硬及真正全面的方案，真正堵塞漏洞，免業界再次跌入「疫情悲慘輪迴」，而政府亦必須在停業期間作出資助補貼。

酒吧周四凌晨起關閉 業界嘆無辜 員工要放無薪假

香港酒吧業協會副主席錢雋永指，第四波疫情由跳舞群組引爆，但最後要酒吧業「一起埋單」，業界對政府感到憤怒，因為政府今次處理第四波疫情手法差劣，經過多次經驗也未能阻止第四波疫情發生，導致今次跳舞群組爆發疫情，更要無理要求酒吧關門，做法十分不公道不合理，促請當局盡快推出第四輪抗疫基金支援酒吧業界。

康文署將於11月30起，在其轄下的表演場地實施進一步的防疫措施，演出者如在有現場觀眾的表演期間不能佩戴口罩，須於演出前72小時先做檢測，取得陰性結果才能參與表演。（資料圖片）

【17:35】康文署表示，11月30日起轄下表演場地實施進一步的防疫措施，如演出者在有現場觀眾的表演期間不能佩戴口罩，他們須於演出前72小時進行政府認可的檢測，並在持有檢測陰性結果證明後，才能參與相關表演，以保障觀眾。

康文署場地周一起 規定表演者登台前72小時須持陰性檢測結果

此外，康文署將於11月30日起，表演者亦須視乎演出日數，每10天提供更新的陰性檢測結果。政府會發信予其他非政府主要表演場地的營運者，包括西九文化區管理局、香港演藝學院和香港藝術中心，呼籲各相關場地的營運者，按實際情況要求不能佩戴口罩的演出者在演出前進行檢測。

【17:30】陳肇始說，今次針對處所禁止跳舞等活動，而未有規管室外情況，是因為室內有聚集、比較親密接觸等屬於「高風險活動」，現時必須停止。

【17:25】陳肇始指，11月、12月有大量留學生回港放假，非常擔心他們從高風險地區回港，目前除中國地區外，回港都要住酒店檢疫。而酒店已有規管措施，包括聚集活動、防感染措施、出租人數上限、分隔檢疫及非檢疫房間和不可接受訪客等等，會在法例處理。

她指，留意到倘找到指定酒店檢疫會更理想，而有關工作已展開，會去找指定酒店，但現階段未有酒店名單，因為工作不簡單，要酒店業界配合，已與業界開會。當局亦會考慮安指定車輛接載須留店人士。

酒吧停運前營業情況

+ 5 + 5 + 5

【17:20】至於「安心出行」APP，陳肇始說希望盡量增加二維碼，鼓勵市民去到場所掃CODE。她指社區目前有隱形播鏈，若市民使用掃碼就會知道場所有無確診人士，可以自己小心，並視乎自己身體狀況，有不適要盡早求醫及檢測。她希望越多地方有，市民使用會更方便。

【17:15】陳肇始說，網上已有好多影片流傳跳舞的情景，可見到活動有很多人，他們都無戴口罩，亦有身體接觸，全部都是引致爆發的「高危活動」。她指出，現時要針對無口罩活動，現在多次呼籲大家避免無戴罩的活動。陳肇始亦指，如在食肆等處所，如用膳完應要戴口罩，「當你起身行開，亦都要戴口罩，不可飲食。」

她重申，目前針對旳是跳舞活動很多時有身體接觸，亦有多人聚集，現時「必須停止」，無論地方有牌無牌，都要停止這些活動，防止病毒擴散。

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

【17:00】至於政府呼籲僱主讓僱員留家工作，但公務員未有相關安排，陳肇始解釋，公務員事務局已有公告及指引，在維持公共服務情況下，有彈性措施減少員工數目，倘其他僱主都予僱員彈性上班、食飯時間，或分兩組回公司，可令全港減低人流、紓緩公共交通的擠迫情況。

張竹君稱，部份跳舞群組患者，亦有去沙田大會堂、北區大會堂及大圍隆亨社區中心訂場跳舞，有時涉及10幾人至30人幾人，活動有跳舞有唱歌。她認為當局繼續調查下去會可能發現更多場地，如個案有關連，會更新全面檢測的名單。

【16:55】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報88宗個案，有7名病人康復出院，至今累計5273病人及1疑似病人出院，另仍有290名確診病人分別在醫管局19間醫院留醫，當中7人情況危殆、2人情況嚴重、281人情況穩定。而早前恢復探訪的8間療養院，明日起會暫停探訪安排，望家人諒解

新冠肺炎｜酒店須分隔檢疫住客 Staycation餐飲限最多40人

【16:50】張竹君說，截至今日凌晨零時，過去24小時新增宗新增80宗確診個案，個案編號#5703至5782，涉及39男41女 ，年紀由2個月至88歲。

新增個案中，11宗屬輸入個案，2宗土耳其、 1宗巴基斯坦、1宗俄羅斯、4宗尼泊爾，有3宗是第二次檢測才發現；另一位患者來自英國、另一宗則是菲律賓。

今日新確診個案中，59宗與之前相關，「跳舞群組」已佔54宗，即群組已累計187人染疫，另有10宗無源頭本地個案，而初步陽性則有50宗以上。值得注意是，今日的新增個案中，有32宗是經4間社區檢測找到。

張竹君提到，「跳舞群組」除了21個場所，有人亦曾預訂上水、沙田大會堂跳舞，部份個案如下：#5715是食肆員工，於灣仔星月居工作，已建議食肆停業、大清洗；#5730是仁安醫院員工，懷疑與已確診員工共用休息室染病，院內有人要檢疫；#5774是路德會少年中心託管老師，上課時有戴口罩，其他學生需要接受檢測。

新冠肺炎｜再增80宗確診跳舞群組累計187人 蘇浙公學學生初確診

至於今日新增的10宗無感染源頭個案，居所分佈於沙田、將軍澳、筲箕灣、大圍、北角、屯門、上水，而#5704是在沙田燒鵝海鮮酒樓做樓面，經由食環署的檢測計劃發現。

今日其中一宗初步陽性個案，是一名15歲男學生，於北角蘇浙公學讀書，衞生防護中心已指令學校須停課14天。

+ 2 + 2 + 2

【16:45】陳肇始說，呼籲大家都使用「安心出行」APP，每次出入場所「掃一掃」，隨時可知與確診者同時去過某一場所。政府將會按《599F章》下表列處所，都是屬於較高風險處所，本周四指示所有開放營業食肆、表列處所，12月3日前要向政府申請「安心出行」二維碼，並於兩個工作天內在當眼處展示，方便市民使用。

指明處所包括餐廳 12月3日前須申請「安心出行」二維碼

▼感染風險通知流動應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

【16:40】陳肇始又指，政府會加強高風險群組強制檢測，「須檢必檢，應檢必檢」。當局已兩次發出公告，到過21名指定場所的市民要接受強制檢測，至今已有約2800人按公告檢測，從而找到50位初步確診者，代表成功斷50條傳播鏈。

此外，政府會將派樣本瓶的地點擴展至包括郵局、港鐵站等，本周將會增設多5間社區檢測中心，稍後公布詳情。

至於安老院舍員工、的士司機、有病徵人士都會列入強制檢測群組，稍後會公布詳情。

【16:30】食物及衞生局局長陳肇始率領衞生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，一同會見傳媒交代最新情況。

陳肇始表示，本港疫情近日出現急劇變化，由室內群組聚集引致大爆發，群組已超過130宗確診，亦連續多天出現多宗源頭不明個案，代表社區內有多條傳播鏈。

她指，政府會指令必須關閉酒吧、浴室、派對房間、夜總會等處所，亦禁止現場表演、跳舞等，而宴會則限最多10圍枱，4人一枱，而上述措施包括酒店、會所等。而政府亦會限制酒店、旅館每家客房，會設上限人數，亦要求酒店分隔開受檢疫、非檢疫房間，確保期間不能離開房間及有訪客。

而所有食肆繼續不多於四人一桌，婚宴時的敬酒活動不可飲食及要戴口罩，所有措施會於11月26日周四零時開始，直至12月2日，為期7天。

新冠肺炎｜酒吧夜總會浴室須關閉 餐飲酒店宴會上限40人每枱4人

陳肇始強調，今次措施具針對，因為過去數天可見到病毒對同住家人感染力好強，出現第二、三代傳播，不少個案亦涉及小型私人社交聚會，例如家人、朋友圈的聚會，呼籲市民「為自己、為家人，喺非常時期守護家庭圈。」呼籲市民盡量留在家中，減少外出用膳。

她亦指，政府呼籲僱主盡量讓僱員留家工作，減少公共交通工具擠塞情況，而公務員事務局亦已發指引，員工可分兩組在家及回公司工作，並提供彈性午飯時間。

【15:35】消息指，高盛（亞洲）私人財富管理業務董事總經理顧浩明Helena Koo曾參與謝玲玲雀局，目前亦已確診。《香港01》致電高盛查詢，發言人表示該集團有一宗確診個案，但因保障私隱不評論個別員工資料。

【15:20】PURE Yoga發通告，指得悉一位PURE Yoga林肯大廈持卡人於昨日確診，所有曾於過往3天與該名確診者一同參與課堂的持卡人，將收到個別通知，並獲14天合約延長。

新冠肺炎｜有確診者曾訪太古坊PURE Yoga 分店今起關閉3日消毒

以下為確診者行蹤：

11月21日：於下午14:27 報到下午 14:40的Alignment 1 課堂

11月19日：於上午10:19 報到上午 10.30的Vinyasa 1 課堂

PURE Yoga林肯大廈於11月24 至26日期間暫時關閉，以進行深層消毒，於11月27 日(星期五)重開。

+ 3 + 3 + 3

【14:45】位於油麻地梁顯利社區中心的政府檢測中心外，跳舞群組隊伍有約30人排隊，輪候時間需約2小時。有接受強制檢測人士表示，早在政府宣布強制檢測前，已接受檢測，但為了符合規定都要再來一次，「驗咗梗係無事啦！」

新冠肺炎｜首批跳舞群組須今日完成檢測 有人輪候2小時趕尾班車

【14:30】消息指，政府將限制宴會場合的枱數，上限最多只可擺10枱，每圍最多4人。

【13:43】消息指，政府會關閉酒吧及夜總會場所。據了解，卡拉OK場所亦會指令關閉。

新冠肺炎｜消息：將關閉酒吧、夜總會及卡拉OK 宴會限最多10枱

【13:30】有傳媒道，胡應湘妻子郭秀萍曾參與謝玲玲的「雀局」，胡郭秀萍今日發聲明，強調沒有參與報道提及的「雀局」，亦無與任何確診人士接觸或參與任何跳舞活動。

胡應湘妻郭秀萍發聲明︰無去謝玲玲「雀局」 亦無參與跳舞活動

【12:30】民航處今日（24日）公布，一名外判工人昨晚確診，平日在民航處總部上班，負責後勤工作，無需接觸公眾，工作時有佩戴口罩，最近一次當值日期為上周六（21日）。處方指，共同當值的外判職員目前沒有病徵，已安排病毒測試，

新冠肺炎｜民航處外判工昨晚確診 共同當值員工將接受檢測

city'super 今天（24日）公布一名新城市廣場分店員工昨天初步確診新冠肺炎。（city'super Facebook截圖）

而City' Super亦在社交網站Facebook專頁公布，新城市廣場分店一名員工昨天初步確診新冠肺炎，分店暫時停止營業至另行通知。

新冠肺炎｜city'super新城市廣場一名員工初步確診 分店暫時停業

【11:19】消息透露，本港今日新增大概83宗確診個案，料再破過去3個多月單日紀錄。

【10:26】林鄭表示，政府現時首要工作是遏止病毒擴散，而病毒檢測仍是關鍵，要做到應檢必檢及願檢盡檢。政府將盡快為3個群組進安排強制檢測，包括有病徵人士、安老院舍職工、的士司機，當局正加緊落實有關工作。林鄭呼籲市民要嚴守規則，若不作強制檢測將要罰款2000元，政府亦會發放強制檢測令，若再違反則要再罰款25000元，及最多監禁6個月。

她又宣布，政府將於121間郵政局設置自助樣本瓶派發機，並計劃擴展至主要港鐵站，交還樣本瓶，則維持在醫管局47間門診。另外最快本周末會增加5間社區檢測中心。林鄭說，現時香港可以做到每日10萬個檢測名額，她亦會指示創科局研究如何將檢測結果結合健康碼，方便日後通關。

至於社交距離措施，林鄭表示，將關閉室內處所，涉及不戴口罩、有人群聚集的場所，政府下午會公布詳情。她續說，計劃要求指定處所如食肆必須加設安心出行二維碼，但強調市民是否使用安心出心程式仍屬自願，有需要時才會強制要求使用。至於回港易計劃則不受影響，會繼續推行。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

+ 27 + 27 + 27

新冠肺炎｜醫管局明開亞博館社區治療設施 首階段提供約900病床

【09:51】本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，醫院病床壓力急增。醫院管理局總行政經理庾慧玲今日（24日）表示，醫管局明日（25日）將重新啟用亞洲國際博覽館社區治療設施。她指，首階段會啟用1及2號展館，約可提供900張病床，主要接收病情穩定、年輕及有自理能力病人。

她又指，疫情影響下希望盡量保留非緊急服務，令大部份病人不受影響。惟疫情若較上一波嚴重，醫管局不排除先停「等得」的非緊急服務。

確診食肆｜4上流確診者曾到馬會兩會所 ChopChop食神叉燒上榜

【01:27】根據署方發布最新的患者行蹤，再多4間食肆上榜，包括位於北角的Chop Chop 食神叉燒和另有3間酒樓。另外，亦有確診者曾到北角美輪大廈，該大廈的福慧精舍於2月曾爆發疫情



有確診者曾到賽馬會跑馬地會所。馬會指近期有4名會員確診，他們曾到訪會所的游泳池、六化郎咖啡室等地方，跑馬地新會所及跑馬地舊會所將暫時關閉三天。

確診大廈｜新患者分布全港 林建岳前妻謝玲玲獨立屋榜上有名

【00:58】本港疫情再急速反彈，衞生署昨日(23日)公布新增73宗確診個案。跳舞群組累計133人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流名媛。



衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括跑馬地比華利山、蔚雲閣、東半山怡園、北角寶馬山花園等；承認確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，現居的九龍塘獨立屋也上榜，《香港01》昨報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅也在名單內。

▼23/12確診者住宅名單▼

+ 2 + 2 + 2

昨日總覽：新冠肺炎．11.23｜單日增73宗近三個新高 歌舞群組增至133人

01消息．闊太爆群組｜邱達昌證太太確診 繼謝玲玲中招再錄新個案

新冠肺炎｜跳舞群組多50人確診現累計132宗 再多7個舞場強制檢測

政府再設流動採樣亭檢測 須強檢男子批「貴族場」闊太播毒

檢測中心截龍直接派樣本瓶 曾到美孚君好市民：當晚活動爆晒棚

▼荃灣流動採樣亭情況▼

新冠肺炎｜2020年書展延至2021年7月舉行 貿發局：12月有大風險新冠肺炎｜羅致光︰向新確診者派5000元 本周五起接受申請回港易實施首日 七旬老翁專程到港珠澳大橋接妻子：等緊愛人返嚟

▼回港易計劃實施情況▼

▼君好宴會廳跳舞網片流傳▼

+ 9 + 9 + 9

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 9 + 9 + 9

▼11月16起收緊防疫措施▼