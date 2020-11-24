新冠肺炎．最新｜消息：今日新增大概83宗確診個案

本港疫情急速惡化，衞生防護中心昨(23日)公布新增73宗確診個案，跳舞群組累計132人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組。中心傳染病處主任張竹君昨披露，昨半日已有逾70宗初步確診。特首林鄭月娥今料在行政會議審議防疫措施安排，三名政府專家顧問近日已公開要求當局「加辣」，大幅收緊防疫措施。 曾到訪涉事的14間舞廳或舞蹈中心的相關人士，需按強制檢疫令，必須最遲於今(24日)前接受檢測；食物及衞生局昨再擴大舞廳強制檢疫令安排，再有7個場所上榜。

特首林鄭月娥表示，疫情方面當局會「應檢必檢，願檢盡檢」，指需要加強工作，要求特定人士進行強制檢測，包括「跳舞群組」人士、安老院、的士司機及有病徵人士等，強調此乃法定要求，如不接受檢測將被罰款。自願檢測方面，自助派發檢測樣本包計劃，將擴至全港121間郵局，並研於主要港鐵站設置，但需在醫管局47間門診交樽。她又指，將關閉室內處所，涉及不戴口罩、有人群聚集場所，政府下午會公布詳情。

【11:19】消息透露，本港今日新增大概83宗確診個案，料再破過去3個多月單日紀錄。

【10:26】林鄭表示，政府現時首要工作是遏止病毒擴散，而病毒檢測仍是關鍵，要做到應檢必檢及願檢盡檢。政府將盡快為3個群組進安排強制檢測，包括有病徵人士、安老院舍職工、的士司機，當局正加緊落實有關工作。林鄭呼籲市民要嚴守規則，若不作強制檢測將要罰款2000元，政府亦會發放強制檢測令，若再違反則要再罰款25000元，及最多監禁6個月。

她又宣布，政府將於121間郵政局設置自助樣本瓶派發機，並計劃擴展至主要港鐵站，交還樣本瓶，則維持在醫管局47間門診。另外最快本周末會增加5間社區檢測中心。林鄭說，現時香港可以做到每日10萬個檢測名額，她亦會指示創科局研究如何將檢測結果結合健康碼，方便日後通關。

至於社交距離措施，林鄭表示，將關閉室內處所，涉及不戴口罩、有人群聚集的場所，政府下午會公布詳情。她續說，計劃要求指定處所如食肆必須加設安心出行二維碼，但強調市民是否使用安心出心程式仍屬自願，有需要時才會強制要求使用。至於回港易計劃則不受影響，會繼續推行。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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新冠肺炎｜醫管局明開亞博館社區治療設施 首階段提供約900病床

【09:51】本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，醫院病床壓力急增。醫院管理局總行政經理庾慧玲今日（24日）表示，醫管局明日（25日）將重新啟用亞洲國際博覽館社區治療設施。她指，首階段會啟用1及2號展館，約可提供900張病床，主要接收病情穩定、年輕及有自理能力病人。

她又指，疫情影響下希望盡量保留非緊急服務，令大部份病人不受影響。惟疫情若較上一波嚴重，醫管局不排除先停「等得」的非緊急服務。

確診食肆｜4上流確診者曾到馬會兩會所 ChopChop食神叉燒上榜

【01:27】根據署方發布最新的患者行蹤，再多4間食肆上榜，包括位於北角的Chop Chop 食神叉燒和另有3間酒樓。另外，亦有確診者曾到北角美輪大廈，該大廈的福慧精舍於2月曾爆發疫情



有確診者曾到賽馬會跑馬地會所。馬會指近期有4名會員確診，他們曾到訪會所的游泳池、六化郎咖啡室等地方，跑馬地新會所及跑馬地舊會所將暫時關閉三天。

確診大廈｜新患者分布全港 林建岳前妻謝玲玲獨立屋榜上有名

【00:58】本港疫情再急速反彈，衞生署昨日(23日)公布新增73宗確診個案。跳舞群組累計133人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流名媛。



衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括跑馬地比華利山、蔚雲閣、東半山怡園、北角寶馬山花園等；承認確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，現居的九龍塘獨立屋也上榜，《香港01》昨報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅也在名單內。

▼23/12確診者住宅名單▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.23｜單日增73宗近三個新高 歌舞群組增至133人

01消息．闊太爆群組｜邱達昌證太太確診 繼謝玲玲中招再錄新個案

新冠肺炎｜跳舞群組多50人確診現累計132宗 再多7個舞場強制檢測

政府再設流動採樣亭檢測 須強檢男子批「貴族場」闊太播毒

檢測中心截龍直接派樣本瓶 曾到美孚君好市民：當晚活動爆晒棚

▼荃灣流動採樣亭情況▼

新冠肺炎｜2020年書展延至2021年7月舉行 貿發局：12月有大風險新冠肺炎｜羅致光︰向新確診者派5000元 本周五起接受申請回港易實施首日 七旬老翁專程到港珠澳大橋接妻子：等緊愛人返嚟

▼回港易計劃實施情況▼

▼君好宴會廳跳舞網片流傳▼

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▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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▼11月16起收緊防疫措施▼