挪產三文魚銷港量跌21%　海產局：三文魚非新冠病毒傳播途徑

三文魚是港人熱愛的水產之一，不過早前北京一個批發市場，一個切割三文魚的砧板上，就曾檢測到新型冠狀病毒，令不少人擔憂三文魚成「播毒」途徑。挪威海產局接受《香港01》專訪時強調，一直與本地進口商合作，又引述專家意見，指至今未有新型肺炎確診個案，與三文魚相關，相信不會是病毒源頭。 海產局代表又指，截至今年10月，香港挪威三文魚進口量，較去年同期急跌21%，已是連續兩年錄跌幅。該局認為，進口量暴跌原因，是受新型肺炎疫情影響，本港很多餐廳關閉或縮短營業時間，對三文魚的需求減少。

三文魚是港人餐桌上常見食材，惟近年因懷疑「有蟲」等問題，令不少人卻步。挪威海產局中國內地及香港地區總監博薇婭（Victoria Braathen）形容，挪威是海產的「完美居所」，當地出產的三文魚於廣闊而清澈的海域中養殖，養殖過程亦強調可持續發展。對於曾有影片，指控當地三文魚養殖場環境惡劣，大量三文魚身上出現傷口，且寄生蟲泛濫成災。博薇婭反駁說法缺乏事實依據，當地有法規確保養殖及繁殖魚類過程有良好環境。

另外，不少人擔憂三文魚或可傳播新型冠狀病毒。挪威海產局引述特林素大學教授Ørjan Olsvik指，至今未見有任何關於三文魚傳播新冠病毒的案例，而三文魚「高度不可能」（Highly unlikely）成為病毒載體，故認為三文魚不會是病毒源頭。該局強調，挪威三文魚經食品安全架構嚴格檢驗，至今未有發現任何污染物，抗生素使用量亦幾乎為零。

挪威海產局於今年春季曾於本港進行消費者調查，發現三文魚是香港消費者最喜愛的魚類，近70%受訪者每月至少食用一次；而有85%受訪者傾向優先選擇挪威出產的魚類或海產。博薇婭指，今年首10個月，挪威共進口約9,000多公噸三文魚到香港，較去年同期跌21%。翻查去年資料，去年首5個月的進口量亦比2018年同期減少20%。

博薇婭認為，今年進口量急跌是因情況特殊。她指，受新型肺炎影響，大部份港人日常生活出現變化，例如避免出外用膳，不少餐廳要提早關門，對三文魚需求亦減少。至於進口量連續兩年下跌，她解釋，2018年進口量特別高，故去年數字出現下跌情況。不過她指，挪威三文魚仍佔香港三文魚總進口量逾93%，相信穩守香港三文魚市場的領導地位。

在全球市場方面，挪威三文魚出口量創歷來新高。今年10月期間，挪威三文魚出口量達12萬公噸，與去年同月相比上升4%。博薇婭認為，原因是疫情下不少人留家煮食，嘗試不同的食材，而網上購物亦日漸方便，故足不出戶仍可購得食材。