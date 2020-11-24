周星馳被追佣金｜生意夥伴勸周付分手費　指于文鳳付出了10年青春

周星馳被前女友兼業務拍擋于文鳳追逾7000萬佣金案續審，曾與周合作發展「天比高」項目的生意夥伴，在于方傳召下作供，他稱周選擇天比高12號屋，因覺該屋的私隱度高，亦有聽過周及于二人提10%分紅的事，該屋最終沒有賣出。但他稱在周與于分手時，他曾對周說于將最好的10年青春畀咗你，勸周要履行承諾付于分手費。

原告為于文鳳，被告周星馳。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

曾一同合作發展天比高

菱電發展副主席胡亮明供稱，他在2004年經地產經紀介紹認識周星馳，繼而認識于文鳳。後來菱電與周合作發展天比高，他們讓周先揀屋，結果周揀了私隱度最高和庭院最大的12號屋，周有表明想在該屋自住。

指周不想別人入屋

胡又稱，天比高曾在2008年獲得建築大獎，很多朋友都想參觀及想識周星馳，他亦有用他住的10號，及周的12號屋開派對，招待城中名人，直認這項目令他名利雙收。他又提到，約在2007年，有經紀來找生意，稱有地產商想找屋自住，他覺得可先聽取對方的條件，雖然周說過不想別人入屋，但他最終遊說周讓人看屋一至兩次。

曾勸周付分手費

胡又稱，周曾向他提及，同意在于有幫忙的投資項目中，把利潤的10%分給于作紅利，于也向他提及這事。後來周與于分手，他曾勸周指12號屋雖然沒有出售獲利，但周與于一起這麼久，于亦付出了她最好的10年青春，周應該履行承諾，付部份款項。他記得當時還用上「分手費」這詞語。

周星馳將於明天作供。

案件編號：HCA 1584/2012, 1243/2017

于文鳳向周星馳追討佣金的案情。(詳看下圖)