施政報告2020．直播｜可入股珠海機場　皇崗新口岸重建後一地兩檢

押後個多月的2020年施政報告今日發表，過去一年以來香港經歷反修例示威高峰期、新冠肺炎疫情、《國安法》立法等等，社會經歷動蘯時刻，特首林鄭月娥已預告將提出200項新措施，在不動用新資源的情況下為巿民提供「更佳服務」。 政府已動用3,100億元公帑應對新冠肺炎疫情，林鄭月娥指本年度財政赤字或高達相若水平，料施政報告不會「派糖」。據了解，她將在土地、房屋、青年就業、航權及大灣區發展等範疇，提出新措施。《香港01》直播林鄭月娥發表施政報告。

【11:07】她指出，上月押後發表施政報告後，

【11:05】林鄭指出，國家主席習近平於2017年7月1日在慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮上，曾表示「一國兩制」需要在實踐中不斷探索，並指出當前，「一國兩制」在香港的實踐中遇到一些新情況、新問題。他提到今後更好在香港落實「一國兩制」的「四個始終」，即始終準確把握「一國」和「兩制」的關係、始終依照《中華人民共和國憲法》（《憲法》）和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》辦事、始終聚焦發展這個第一要務、始終維護和諧穩定的社會環境。

【11:00】林鄭月娥指，今天公布的《施政報告》，務求在政治體制上「正本清源」、在經濟發展上着力鞏固和提升香港優勢，多元並進，及在民生建設上繼往開來，力求解決眼前和長遠的社會問題。，在籌備這份施政報告時，深感任重道遠，因為過去一年多香港遇到「前所未有」打擊，社會動盪經歷了「修例風波」和其他反抗政權行為而發生的社會動亂、因新冠疫情肆虐而引致的經濟萎縮和失業率上升、「因境外勢力干預而出現的危害國家安全行為」。她指這些都嚴重損害特區的社會穩定、窒礙經濟發展、破壞香港的國際形象，社會付出了沉重代價。在這個環境下，市民焦慮不安，甚至對前景失去信心，是完全可以理解。如何令香港早日走出困局、令市民恢復信心，是這份《施政報告》的首要目的。

↓↓重溫曾與施政報告結連的人與事↓↓

+ 18 + 18 + 18

【11:00】林鄭月娥抵達立法會大樓內的會議廳。

【10:55】立法會建制派議員陸續步入會議廳，行政長官林鄭月娥稍後會於立法會大樓內，宣讀任內第4份施政報告。