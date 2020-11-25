施政報告2020．直播｜政府推「躍動港島南」　活化珍寶海鮮舫

押後個多月的2020年施政報告今日發表，過去一年以來香港經歷反修例示威高峰期、新冠肺炎疫情、《國安法》立法等等，社會經歷動蘯時刻，特首林鄭月娥已預告將提出200項新措施，在不動用新資源的情況下為巿民提供「更佳服務」。 政府已動用3,100億元公帑應對新冠肺炎疫情，林鄭月娥指本年度財政赤字或高達相若水平，料施政報告不會「派糖」。據了解，她將在土地、房屋、青年就業、航權及大灣區發展等範疇，提出新措施。《香港01》直播林鄭月娥發表施政報告。

【12:35】發展局及其轄下規劃署、地政總署和屋宇署組成的「精簡發展管制督導小組」，已獲林鄭授權發展局局長擴闊小組的組成和工作範圍，包括納入發展局以外的審批部門。林鄭亦會親自督導增加土地供應的內部協調，確保所有相關政策局和部門全力以赴，「以排除萬難、創新思維的精神，大刀闊斧，勇於承擔的態度」，以加快房屋供應視為首要、優先的工作目標。

【12:33】林鄭宣布，今年年底通車的「屯門 — 赤鱲角隧道」和已進入詳細規劃及設計階段的港鐵屯門南延線，會為發展屯門西部提供契機，現正繼續籌劃就龍鼓灘近岸填海和屯門西沿海地區發展潛力進行規劃及工程研究，會藉這項研究檢視內河碼頭的需要，以提升屯門西地區作住宅發展及╱或其他更有效益用途的潛力。

她又指，只要大家客觀、持平，心繫香港的長遠利益，就應該明白「明日大嶼願景」涉及的中部水域人工島填海「有多方面好處」，又指從財務上而言，項目亦是切實可行，會為香港帶來巨大的經濟效益。她表明本屆政府不會放棄「明日大嶼願景」的工作，會努力爭取盡快開展有關研究，並承諾在研究過程中，政府會繼續聆聽各方意見，並積極探討創新的融資方案。

【12:31】港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展最新評估，可望在中長期提供約20,000個單位，當中約一半會是資助出售房屋單位。林鄭形容是繼80年代的港島線康山發展後，40年後另一個利用鐵路設施上蓋發展，提供公營房屋的鐵路項目。

至於收回三個位於茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋區，並重建為高密度公營房屋的研究進度理想。房協將負責執行安置居民、綜合社區規劃等，爭取明年上半年陸續展開土地改劃工作，如過程順利，可望2025年分階段進行地盤平整和基建工程，三個項目預計合共帶來6,300個公營房屋單位。

發展局將會成立「項目促進辦事處」，負責跟進較大規模的私人住宅用地規劃地契修訂和其他發展審批申請直至項目正式動工，協調各個參與審批項目的部門加快審批流程，並協助解決爭議，包括及早把未能解決的事項提交高層尋求指示。

【12:30】她指，新界西北及新界北部均有巨大發展潛力，政府會加緊落實北環線鐵路項目，配合古洞北新發展區公營房屋入伙，以及帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶的發展。政府至今在沿線附近物色到總面積約90公頃（相當於四個太古城）的房屋用地，並陸續進行研究，當中包括新田╱落馬洲樞紐，若落實北環線，這些土地可望帶來超過70,000個房屋單位。

【12:28】林鄭指，會試行以現金津貼計劃，為非居於公營房屋、非領取綜合社會保障援助（綜援）而輪候公屋超過三年，仍並未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」（即二人或以上家庭和長者一人申請者）提供現金津貼。初步預算會惠及約90000個「一般申請住戶」。政府現正制訂計劃的執行細節和詳情，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼。

【12:22】她又透露，政府協調後，平民屋宇有限公司已與市建局達成合作，推展大坑西邨重建計劃，雙方初步估算重建後的大坑西邨項目可提供超過3,300個單位，較現時的1,600個單位增加約一倍。

政府會實施先導計劃，資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位，作過渡性房屋用途，運房局計劃向「關愛基金」申請資助推行先導計劃，務求短時間內推出，以增加過渡性房屋的供應。

【12:18】市建局已決定將「煥然懿居」毗鄰的重建項目，訂為另一個「首置」項目，估計可在2024年推出約260個單位。而房委會已對石籬中轉房屋的樓宇狀況作全面結構勘察，認為繼續保存到超逾2022年並不符合成本效益。房委會轄下策劃小組委員會已決定於2022年年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，估計可於2028年完成重建。如獲放寬有關規劃限制，預計可提供約1 600個單位。

房委會亦會重建三幢工廠大廈，預計於2021年第一季完成所需研究，隨後會根據《城市規劃條例》進行改劃土地程序，估計可於2031年提供合共超過3,000個公營房屋單位。

【12:14】林鄭指，「安居對市民實在太重要」，運房局在稍後公布的長遠房屋策略，未來10年需興建31.6萬伙公營房屋單位，政府已成全數覓得330公頃土地，相關土地來自東填海區、古洞及粉嶺北、9幅來自啟德、安達臣道石礦場、粉嶺高球場部份土地、棕地等。

下一年度的「綠置居」約4，700個單位，將於明年「分期出售」，當中首批約2,100個單位預計於明年5月推出。而為加快出售位於39條「租者置其屋計劃」屋邨的回收單位。房委會已於今年7月通過，將這批回收單位於每年的「居屋」和「綠置居」銷售計劃中一併出售，讓合資格的綠表申請人購買。房委會現正進行準備工作，將至今已回收的700多個單位與下一期「綠置居」一併推售。

【12:10】林鄭指，推動藝術科技需要跨政策局合作，已指派民政事務局局長牽頭成立包括創新及科技局、商經局及教育局的專責小組，並邀請相關界別代表和非政府組織一起制訂發展及推廣藝術科技的策略和措施。政府會更積極推動有關界別向「藝術及體育發展基金」、「創新及科技基金」、「電影發展基金」和「創意智優計劃」申請撥款，進行科技與藝術互融的發展和推廣計劃。我們已為此在各基金預留合共1億元，亦會提供場地和配套設施作實驗用途。

【12:07】她又建議向「創意智優計劃」再注資10億元，進一步推動香港創意產業發展，以及為業界在疫情下適應新常態帶來的衝擊提供支援。

【12:05】政府宣布，會撒銷非住宅物業的雙倍從價印花稅。林鄭月娥指，過去一段時間非住宅物業的售價及需求均已顯著回落，現時是適當時候撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。為使有需要的業主即時受惠，行政會議今早已通過修訂《印花稅條例》，她亦行使法定權力，以公共收入保障令讓撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，由明天（11月26日）起生效。

她又強調，在現時房屋供應緊絀的情況下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，政府並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。

【12:04】林鄭月娥亦宣布，會落實把灣仔北三座政府大樓和港灣消防局用地，重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，機管局亦會投資興建亞博館第二期。兩個計劃將合共增加超過四成空間。而沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心涉及多重技術困難、不確定的施工期和不合乎成本效益的考慮，決定把用地轉作其他用途。

她又指，計劃擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，為期兩年，以涵蓋由具良好往績的機構舉辦，以「本地市場」為目標及具規模的展覽會，和由貿發局及有良好信譽和往績的展覽商舉辦的網上展覽會，並放寬只限中小企申請的要求。

另會在「專業服務協進支援計劃」下預留5,000萬元，資助主要專業團體參與由特區政府、貿發局及駐海外經濟貿易辦事處（經貿辦）舉辦的相關活動。

【12:04】由於旅遊業在未來一段頗長時間仍然面對嚴峻挑戰，政府將會為業界推出額外的紓困措施，總承擔額接近6億元，會惠及旅行代理商及其職員、主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊、以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機。

待疫情緩和後，會開拓更多本地文化和綠色旅遊資源以重振旅遊業，旅遊發展局正趁機審視香港的旅遊定位以應對未來挑戰。林鄭指會在稍後訪京時爭取文化及旅遊部繼續支持兩地旅遊合作，並提升旅遊業的質素。

【12:03】林鄭指，會支持和協助多所本港大學在大灣區內的辦學計劃，並推行「大灣區青年就業計劃」和「大灣區青年創業資助計劃」，成立「泛大灣區外來投資聯絡小組」，由投資推廣署聯同其他大灣區城市的對口單位制定全面的聯合外來投資業務建議，加強協同效應；及通過香港賽馬會及其在廣州從化的馬場，共同推進大灣區馬產業發展。

【12:00】在「屯門 — 赤鱲角隧道」開通後，全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，容許合資格的香港私家車無須配額，經大橋進出廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。粵港政府將參考計劃在大橋的實施經驗，積極研究把計劃延伸至一個港深陸路口岸，讓香港私家車可以穿梭粵東粵西。

而當局會爭取盡快經廣東省審批先行落實在香港大學深圳醫院，試行使用已在香港註冊的藥物和香港公立醫院使用的醫療儀器安排，並適時延伸政策至更多指定醫療機構、藥物及醫療儀器。此外，廣東省亦會容許在香港已註冊的傳統外用中成藥產品可通過簡化的審批流程在大灣區註冊及銷售。

【11:58】特區政府正探討與國務院國有資產監督管理委員會合辦高層圓桌會議，善用香港的國際經驗和專業優勢，探索優化現代企業管治及加強科研應用等工作，相互協作以提升「走出去」的競爭力；並於未來一年開展「內地企業伙伴交流及對接計劃」，安排內地企業與香港專業服務界別交流合作，提升項目的國際化、市場化和專業水平化。

國家商務部將繼續支持特區政府，鼓勵香港企業利用內地於海外建設的經貿合作區發展業務，雙方已選定了五個內地於泰國、馬來西亞、柬埔寨和印尼這等在東盟地區建設的經貿合作區，並以電子、玩具及電器產品業等作為試點推動行業。

東盟十國、澳洲、中國、日本、南韓及新西蘭共15個經濟體，早前簽訂「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）。特區政府已於2018年向各締約經濟體表達加入「協定」的意願，並會積極爭取成為第一批加入「協定」的經濟體。

【11:56】貿發局將聯同廣東省及有關商會推出一站式「GoGBA」平台，為港商提供全方位支援，涵蓋大灣區市場及政策資訊、諮詢服務及培訓、以及企業推廣、拓展和對接服務。

【11:54】她說，過往經驗清楚說明因經濟不景而壓縮基建、停止造地，對經濟和民生都有不良後果。政府會繼續投資基建，預計未來數年平均每年將超過1,000億元，並致力令工程項目可以盡快開展。

為了在短期內可推出更多可創造就業的地區民生工程，她建議立法會批准把由整體撥款資助的每項小型工程開支上限，由目前的3,000萬元提升至5,000萬元，相信可因此加快落實的都是一些與市民生活息息相關的工程，例如學校和文康設施翻新，改善環境衞生以及道路、渠務及供水等小型工程。

【11:53】林鄭指，建議推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，估計將動用20億元，推動培育科研人才。

【11:52】她又說，中央政府大力支持港深合作建設「粵港澳大灣區國際科技創新中心」，同意港深政府可共同建設深港科技創新合作區的「深圳園區」和位於落馬洲河套的「香港園區」，實現「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。

兩地政府正研究在香港園區首批樓宇落成前，由香港科技園公司承租及管理深圳福田科創園區的部分地方，讓有興趣開展大灣區業務的機構和企業先落戶深圳科創園區，因為在創科路上，「沒有最快，只有更快」，我們須不失時機，推動港深兩地的創科產業生態鏈，為香港青年人創造大量的就業和創業機會。

【11:50】林鄭又預告，下月發布的《香港智慧城市藍圖2.0》，將提出超過130項智慧城市措施，目的是讓市民更能感受智慧城市及創新科技為他們日常生活帶來裨益。為進一步推動「智慧政府」以至整個社會數碼轉型，將於今年12月推出「智方便」，初期會提供20多項常用公共服務，包括網上申請續領車輛牌照及電子報稅等，以及邀請其他公用事業在平台提供服務。

【11:47】她提到，政府已接納機管局提出的多項建議，例如在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場，供來自廣東及澳門並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港的自駕旅客使用。其中，「陸轉空」旅客可以在自動化停車場停泊其私家車後，經位於機場限制區內的多式聯運中轉客運大樓，直接前往閘口登機而無需入境香港。而其他訪港旅客，則可於泊車後經香港口岸旅檢大樓辦理過關手續進入香港。

機場亦會推展「航天走廊」項目，將興建連接「航天城」與香港口岸人工島的橋樑系統，利用無人駕駛運輸系統加強整體交通網絡及容量，將「航天城」、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場連成一體。機管局下一步更計劃將「航天走廊」的無人駕駛運輸系統延伸至東涌市中心，並整合機場島東側的沿海海濱道路，建立一個連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島的完整及環保的交通接駁系統。

另亦在香港口岸人工島興建香港國際航空學院及學員宿舍，加強人才培訓，讓更多香港青年加入航空事業，以及預留部分其他人工島土地以發展空運物流和機場社區的相關支援設施等用途。

【11:45】林鄭說，隨着港珠澳大橋啟用，為兩地機場的進一步合作提供契機，通過結合珠海機場的內地航空網絡與香港國際機場的國際網絡，可加強大灣區整體的航空優勢。她早前向中央政府提出一系列鞏固和提升香港國際航空樞紐地位的建議，包括容許機管局以市場化規則入股珠海機場，讓兩個機場達至更好的協同效應。國家民用航空局亦同意粵港兩地可開展跨境商用直升機服務的籌備工作，強化大灣區的國際化營商環境。

【11:40】林鄭又宣布，中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，除了會加快落實在大灣區的「跨境理財通」外，訪京期間中央同意按新上市制度在香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票，在符合特定條件下納入「互聯互通」的選股範圍。

政府將銳意推動的是香港房地產投資信託基金，令香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場，正研究多管齊下的措施，包括適度放寬房託基金的投資限制、擴闊投資者基礎、改進立法和規管架構以利便行業運作，以及加強市場推廣和投資者教育。

而為鞏固香港作為亞洲領先的私募基金樞紐地位，會為在港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免，目標是在短期內向立法會提交修訂條例草案。

投資推廣署將成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務，進一步推動香港的家族辦公室業務。

【11:37】她又提到，過去一年香港經濟因社會動盪、疫情和國際政治形勢受到重創，勞工市場亦面對巨大壓力，政府預測全年經濟收縮6.1%。

她形容香港是一個「高度法治化、市場化、國際化」的經濟體，在國家新格局下發展機遇是明顯的。香港在「一國兩制」優勢可進一步強化在國際循環中的「中介人」角色，並聚焦內地市場商機，更好地融入國家發展大局，以大灣區發展為切入點，積極成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，發揮好這雙重角色將為香港經濟帶來源源不絕的動力。

【11:33】林鄭又指，在防疫抗疫措施之上，「每一個決定都是基於科學、專家意見和掌握的資訊，從沒有滲入任何政治考慮。」

她又指，在切斷病毒的社區傳播方面，已要求高風險羣組接受強制檢測，並更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，「或再次推行大規模的社區檢測」，力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。

【11:28】林鄭月娥表示，政府應在擔當「規管者」和「服務提供者」以外扮演「促成者」和「推廣者」的角色，為各行各業「拆牆鬆綁」，為社會謀求更大效益。在嚴控經常開支增長、公務員編制零增長的情況下，各部門須推行服務改革，落實利民便民的措施。她又指，決定撤回所有正待審批的人事編制建議，逐一重新審視。若確定有極大需要，也只應先設立「有時限的編外職位」處理相關事務。

在精簡行政程序方面，會特別着力精簡土地發展管制和審批程序，以及加快較大規模的私人住宅用地規劃地契修訂和其他發展申請的審批流程。各政策局和部門亦會在「精簡政府服務」計劃下持續改革超過900項服務。

她又指，經一輪盤點後，留意到部分基金有龐大結餘，可更好發揮它們的作用，已要求相關政策局作全面檢視，特別是簡化程序、加大宣傳，讓更多社會人士及機構受惠。

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【11:25】林鄭亦提到，公平審訊和正當程序是法治的必要元素，而司法機關的角色舉足輕重，根據《基本法》履行其重要憲制職能。法官履行職責時，只會以法律條文和法律精神為依歸，不受任何干涉。但她提到，獨立的司法權不等於當事人無法對法官裁決提出申訴；在刑事案件方面，被告人或控方都可以提出上訴、覆核，或申請取消法官審理有關案件的資格；而就個別法官的公正性和行為，公眾也可向司法機構作出投訴。

她又指，警方必定會公平公正、不偏不倚地依法處理違法案件。在「修例風波」中被檢控的2,300多人，大部分案件的司法程序正在進行。對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視乎情況考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，但前提是該未成年人士需承認他犯錯的行為。

【11:22】林鄭說，為落實《基本法》、《香港國安法》的規定及全國人大常委會就《基本法》第104條的解釋和有關立法會議員資格問題的決定，並參照相關的本地法庭判決，特區政府將在今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排及處理宣誓就職後因從事違反誓言的行為而須承擔的法律後果和相關的法定程序。

由今年7月1日起入職的公務員，亦須經簽署聲明，確認擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區和對香港特區政府負責。至於其他現職公務員，公務員事務局局長稍後會公布具體落實方法。

【11:20】此外，林鄭提到過去四個多月，《香港國安法》為恢復香港穩定帶來顯著效果，例如鼓吹「港獨」及與外部勢力勾結的情況已逐步減退；「部分頭面人物」明顯收斂；激進的組織停止運作或解散；涉嫌違法人士畏罪潛逃；而街頭暴力行為也大幅減少。

她認為經歷了一年的社會動盪和人身安全受到威脅，香港市民終於可以重新依法享有其基本權利和自由。她亦指《國安法》不會影響市民繼續依法享有言論、新聞、集會、示威、遊行等自由。林鄭指，正按《香港國安法》第9條和第10條，用好每年的「憲法日」和「國家安全教育日」，進行更具規模的公眾教育工作。

【11:19】林鄭又指，在上任之初，已表明要「一國兩制」行穩致遠，特區管治必須堅守「一國」原則，並正確處理中央和特區的關係。她指《基本法》亦賦予行政長官有「雙首長」的職能，既是香港特別行政區行政機關即特別行政區政府的首長，也是香港特別行政區的首長，代表整個香港特別行政區。

她指，在這個框架下，「行政、立法、司法機關權力分置，各司其職」。行政主導和司法獨立並無矛盾，行政長官的職責也包括維護受《基本法》保障的獨立司法權。

【11:18】林鄭又提到，今年是《基本法》頒布30周年，深深感受到這個由鄧小平提出的「一國兩制」偉大構想，不單順利解決了歷史遺留的問題，也確保香港的繁榮穩定。她指去年中共十九屆四中全會通過把「堅持『一國兩制』，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一」作為「我國國家制度和治理體系所具有的顯著優勢之一，明確中央對「一國兩制」方針是堅定不移的。」

而要全面準確落實「一國兩制」，必須依照《憲法》和《基本法》辦事。她提到《憲法》第31條規定，「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定。」全國人民代表大會是國家最高權力機關，其決定具有最高法律效力；全國人民代表大會常務委員會則擁有對《基本法》的解釋權；全國人大及其常委會對《基本法》實施具有監督權。

【11:15】林鄭月娥稱，特區政府會與中央有關部委和廣東省政府加強溝通銜接，成立專責小組，推進各項工作。但要推動香港各項事業向前發展，「歸根到底」要「全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。」

【11:10】在疫情方面， 中央支持並要求香港以「外防輸入，內防反彈」為目標，在疫情可控下通過「健康碼」，逐步恢復通關。而內地亦會向香港提供疫苗，有需要時候預留內地製造的疫苗供港。

【11:07】她指出，上月押後發表施政報告後，經訪京成後已取得一定成果，國務院副總理韓正亦曾對林鄭等人指，「凡是有利於保持香港長期繁榮穩定、有利於增進香港同胞切身福祉、有利於促進內地與香港融合發展的事情，中央都會全力支持」。

中央支持港府在年底前全面落實小組通過的24項措施，而近期將出台包括︰內地指定城市指定醫療機構用香港註冊藥物、港車北上、跨境理財通、深化金融互聯互通擴闊可投資合資格股票範圍。中央亦支持香港機場可按市場化原則，投資入股珠海機場，可參與珠海機場營運發展。

另兩地會建設國際科技創新中心，中央支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」

而落馬洲皇崗口岸亦會優化重建，在位處深圳的新皇崗口岸設一地兩檢通關設施，屆時可釋放現有香港口岸約20公頃土地作其他用途。

【11:05】林鄭指出，國家主席習近平於2017年7月1日在慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮上，曾表示「一國兩制」需要在實踐中不斷探索，並指出當前，「一國兩制」在香港的實踐中遇到一些新情況、新問題。他提到今後更好在香港落實「一國兩制」的「四個始終」，即始終準確把握「一國」和「兩制」的關係、始終依照《中華人民共和國憲法》（《憲法》）和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》辦事、始終聚焦發展這個第一要務、始終維護和諧穩定的社會環境。

【11:00】林鄭月娥指，今天公布的《施政報告》，務求在政治體制上「正本清源」、在經濟發展上着力鞏固和提升香港優勢，多元並進，及在民生建設上繼往開來，力求解決眼前和長遠的社會問題。，在籌備這份施政報告時，深感任重道遠，因為過去一年多香港遇到「前所未有」打擊，社會動盪經歷了「修例風波」和其他反抗政權行為而發生的社會動亂、因新冠疫情肆虐而引致的經濟萎縮和失業率上升、「因境外勢力干預而出現的危害國家安全行為」。她指這些都嚴重損害特區的社會穩定、窒礙經濟發展、破壞香港的國際形象，社會付出了沉重代價。在這個環境下，市民焦慮不安，甚至對前景失去信心，是完全可以理解。如何令香港早日走出困局、令市民恢復信心，是這份《施政報告》的首要目的。

↓↓重溫曾與施政報告結連的人與事↓↓

+ 18 + 18 + 18

【11:00】林鄭月娥抵達立法會大樓內的會議廳。

【10:55】立法會建制派議員陸續步入會議廳，行政長官林鄭月娥稍後會於立法會大樓內，宣讀任內第4份施政報告。