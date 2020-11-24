新冠肺炎｜酒店須分隔檢疫住客　Staycation餐飲限最多40人

政府因應疫情新一輪收緊措施中，進一步針對酒店旅館Staycation聚集設限，包括對客房及出租單位設置人數上限，又敦促酒店實施檢疫、非檢疫住客分隔措施，正接受14日隔離者不能離開房間，不容許訪客。年底假期衆多海外學生放假，除了自內地回港以外，一律需入住酒店檢疫，當局擬指定酒店作爲返港人士檢疫用途，正與業界商討，目前未有名單。

另外周四起實施關閉酒吧、禁現場表演、跳舞；餐飲宴會最多40人等，對於酒店同樣適用。

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今日記者會上， 食物及衞生局局長陳肇始宣布，針對酒店旅館聚集設限，包括限酒店旅館，為客房及出租單位的人數設置上限。同時要求酒店分隔開受檢疫、非檢疫隔房，確保期間不能離開房間，亦不能接受訪客探訪。

指定酒店給返港人士

除了以上系列酒店規管措施，當局正尋求指定酒店給返港人士。陳表示，11、12月大量留學生回港放假，不少來自高風險國家令人擔心，而目前按照規定除了自中國返港，都要住酒店檢疫，指定酒店作爲檢疫用途的安排更理想，有關工作已展開，但現階段未有酒店名單。陳肇始表示正在努力中，因為工作不簡單，要酒店業界配合，已與業界開會。

其他限枱辣招酒店同樣適用

另外周四開始實施關閉酒吧、浴室、派對房間、夜總會等處所，禁止現場表演、跳舞、而餐飲宴會則限最多10圍枱，即40人，最多4人一枱等措施，對於酒店同樣適用，意味酒店餐飲服務都受影響。

▼11月16起收緊防疫措施▼