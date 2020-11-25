新冠肺炎．最新｜一田屯門店濾水器推廣員初步確診　周四停業

本港疫情急速惡化，衞生防護中心今日（25日）公布新增85宗確診個案，累計共5,867宗，跳舞群組染疫人數已升至250人。另外，今日新增大概逾60宗確診個案，明天會公布詳情。

政府防疫「加辣」，明日（26日）凌晨起，政府會關閉所有酒吧或酒館、浴室、夜店及夜總會，以及繼續關閉派對房間；除餐飲處所外，會址的會議室或多用途室內亦不得進行現場表演及跳舞活動。針對Staycation群組爆疫，政府明確限制酒店及賓館內的聚集活動：每間客房不多於4人、套房不多於8人、婚禮有關的傳統或宗教儀式時不可多於20人；及要求酒店將正在進行檢疫人士與其他住客的房間隔開，並採取合理措施確保進行檢疫人士在檢疫期間不得離開其客房及不得接受訪客等。

【22:48】一田百貨公布，一名早前曾於屯門店濾水器短期推廣專櫃任職員工初步確診新冠肺炎，為安全起見，屯門店明天（26日）將暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔(包括貨品) ，並棄置所有已開封的食物；店方會安排屯門店所有員工作核酸檢測，確保安全後將會周五（27日）重開。

新冠肺炎｜西醫劉黃色鳳發病後於仁安醫院診所診症 投訴指無停業

【22:28】本港今天（25日）新增85宗確診個案，當中63宗與歌舞群組相關，包括一名婦產科醫生劉黃色鳳。她在旺角中心開設診所，同時有到仁安醫院分科診所（馬鞍山）診症，旺角中心診所的職員回覆查詢時稱，會暫時停業。



不過，《香港01》接獲消息稱，仁安醫院分科診所未有停業，而該名醫生工作的房間會有其他醫生使用，擔憂病毒會在診所內造成傳播。

劉黃色鳳醫生昨日下午4時半至6時半在安醫院馬鞍山診所看診。（馬鞍山新港城FB圖片）

新冠肺炎 | 康文署暫停跳舞租場可退款 太空舘科學館停互動設施

【21:40】康樂及文化事務署宣布，由明日（26日）起，暫停接受及處理租訂室內設施進行舞蹈活動（演出前的綵排除外）的申請，並由本周六（28日）起暫停准許在室內設施進行舞蹈活動（演出前的綵排除外），直至另行通告。另外，由本周五（ 27日）起所有使用康文署轄下舞蹈室、活動室、多用途活動室及健身室的人士，除進行第599F章公告的指定運動項目外，必須一律全程佩戴口罩。

在康體活動方面，康文署由本周六日會暫停接受各項舞蹈訓練班及同樂日的報名申請，並暫停舉辦所有舞蹈活動。

【21:30】食物及衞生局表示，衞生署已與酒店達成有關共識，可在需要時啟用整幢酒店供緊密接觸者入住，預計酒店可提供約1,000間可用房間。發言人表示，有關政府租用酒店作為檢疫中心，不宜透露酒店的名稱、租約內容及租金等細節，以免影響政府將來的議價能力，亦避免影響相關酒店現行運作。

發言人表示，只會在有需要時才啟用檢疫酒店，即現有檢疫中心容量接近飽和時，在使用的情況下才按每間酒店付費；衞生署會向酒店提供所需的支援和指引，為確保酒店符合有關的感染控制措施，衞生署已聯同其他部門，例如機電工程署及屋宇署，進行視察，檢查和評估酒店設施，確保有關安排不會對當地社區構成風險。

新冠肺炎｜馬會投注站暫停賽馬足球六合彩投注 賽馬日關門

【20:23】香港賽馬會公布，因應近日疫情急劇惡化，為保障員工及顧客的健康和安全，決定由明日（26日，星期四）起，只會於非賽馬日開放場外投注處，並僅提供兌換現金券或中獎彩票、開設投注戶口、進行投注戶口存款及其他顧客服務，直至另行通知；場外投注處不會提供賽馬、足球或六合彩投注服務，也不會直播賽馬或足球賽事。

新冠肺炎｜有確診者上周四到訪 海洋公園急宣布周四、五閉園消毒

【20:01】海洋公園公布，一名新冠肺炎確診者曾於上周四（19 日）到訪公園，雖然暫未接獲衛生防護中心通報有關個案之詳情或任何員工被列為該確診人士之密切接觸者，但基於保障訪客、員工及動物大使健康的大前提下，公園決定於本周四（26 日）及本周五（ 27日）暫時休園，以便在全園進行特別清潔及徹底消毒工作。

▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼

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一隻貴婦狗病毒測試呈陽性 主人是確診個案密切接觸者

【18:17】漁農自然護理署發言人今日（25日）表示該署接收的一隻狗隻，其樣本對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。

有關個案涉及一隻居於荃灣的貴婦狗，由於其畜養人為新型冠狀病毒確診個案的密切接觸者，狗隻於11月20日被送到漁護署接受檢疫。署方為其抽取的樣本對病毒測試呈陽性反應，但該狗隻現時沒有任何與新型冠狀病毒病相關的病徵。漁護署會繼續為該狗隻進行密切監察及反覆測試。

新冠肺炎｜35歲無業患者到建興大廈召妓 張竹君無否認稱由警跟進

【16:51】張竹君表示，16個不明源頭個案中，包括富山邨任職保安、牛頭角任職超市員工，而＃5799為BB。

新冠肺炎｜經深圳灣返港婦居家檢疫期確診 張竹君料被同住者傳染

【16:49】#5816 及5815相關 ，同住深水埗，其中一位由11月8日由深圳灣抵港，檢疫到22日當日開始不舒服，追蹤緊患者有無外出，或另外一個不是檢疫人士，源頭在哪，會再了解情況，初步覺得是本地感染可能性會大些。

新冠肺炎｜西醫劉黃色鳳曾赴歌舞場所確診 跳舞群組患者破250人

【16:45】張竹君表示，確診婦產科醫生穿足保護衣物，傳染予病人機會較細，診所要關閉14日，是跳舞群組。而土瓜灣兆景安老院也和跳舞群組有關，無病徵。

【16:43】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，亞博館有一名清潔員工今日感染，根據亞博資料，無在社區治療設施當值。

張竹君表示，4間檢測中心已為超過5000個跳舞群組人士檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。（鄺曉斌攝）

【16:34】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日增85宗確診，其中跳舞群組佔63宗，該群組累計250人染疫。本地個案方面，有關連個案為68宗，與跳舞群組相關個案 63 宗，累計達250 宗 。初步確診個案：超過60宗。

今日確診個案中，年紀由21個月至89歲32男 、53女，其中從四間檢測中心發現有25 宗。無源頭個案有16宗。

＃5791 患者任職婦產科醫生，於旺角中心及馬鞍山仁安診所診症。

新冠肺炎｜港怡護士急症室男護士染疫 曾為確診者採鼻咽樣本

初步陽性個案方面，包括港怡醫院急症室護士，為27歲男，有幾位密切接觸者須檢疫，另有土瓜灣兆景安老院的員工初步確診，返工 無同長者接觸，30多位工作人士及20多長者已檢測是陰性，會再測試。#5803北角蘇浙公學學生的密切接觸者初步陽性。

【14:08】港怡醫院職員表示，急症室一名護士確診，昨天起已無上班，該院急症室一度關閉，以作消毒，現時已經重開。

【11:46】消息指，本港今天新增大概86宗確診個案，再破3個多月單日紀錄。

新冠肺炎｜邱達昌太太邱吳惠平認確診 飯局接觸患者 稱從不跳舞

【11:38】遠東發展主席邱達昌的太太、女童軍總會副會長之一的邱吳惠平今日（25日）邱太發新聞稿親證為確診者，指於上周四（19日）曾與確診者一同同席飯局，得知後進行自願病毒檢測，因而獲告知確診新型肺炎。

邱吳惠平強調，「本人從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員，現時身體現時情況良好，正在醫院接受醫護人員的悉心治療。」

婦產科醫生劉黃色鳳確診

【11:15】消息指旺角中心診症的婦產科醫生劉黃色鳳確診。劉黃色鳳醫生診所的職員接受查詢時證實，醫生於11月17及19日曾到跳舞場所跳舞，後因強制檢測而接受檢測，昨天得悉確診。



職員稱昨天發現劉醫生有咳嗽，未知有無其他病徵。她指醫生在診症時有戴口罩、面罩、穿保護衣，因此無員工或病人屬密切接觸者，惟診所內其他醫生及員工都會接受病毒檢測，又呼籲在11月21日至24日到訪過診所的病人做檢測。診所會關閉至下周一(30日)。

新冠肺炎｜何栢良憂下月現死亡個案 收緊措施會流血 免傷亡慘重

【11:00】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，近日公布的跳舞群組中，逾半確診者為60歲以上，考慮到年長患者易有併發症，料兩至三周內或陸續出現死亡個案。他形容政府收緊社交距離措施及提升防疫要求，一定是「流血」措施，應向受影響業界提供補償，並向市民解釋措施實因的需要，否則疫症深入社區，長者或劏房戶受感染，本港將「傷亡慘重」。

婚宴限40人要「變陣」 婚禮顧問建議分拆場地、分兩場設宴

【10:46】政府明日（26日）起收緊防疫措施，當中包括宴會不得多於10枱、每枱人數不得多於4人，令即將要舉辦婚宴的準新人大失預算。婚禮顧問歐惠芳今日（25日）在港台節目《千禧年代》表示，婚宴要「變陣」應對，例如把場地分拆、分午、晚宴兩場宴請親朋，或直播婚宴，與親朋好友分享喜悅。

新冠肺炎｜酒吧須關閉7天 業界斥無爆疫被開刀：置身疫情輪迴中

【10:10】政府宣布收緊社交距離措施，包括明日（26日）起酒吧、酒館、派對房間、浴室、夜店、夜總會，須關閉至下周三（12月2日）。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁批評，本波爆發與酒吧無關，卻以業界「開刀」令人憤慨，憂心「保就業」計劃完結後將現結業潮，促政府更改規定，只要求「出事」的酒吧停業，並提供資助。

蘭桂坊協會總監張素媚亦批評政府要求不合理，質疑為何政府對酒吧業特別嚴厲，屢要求業界停業，致業界「零收入」。

新冠肺炎｜傳染病科醫生指確診數字仍上升 倡為跳舞群組重複檢測

【09:50】醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（25日）在港台節目《千禧年代》表示，跳舞群組人士即使目前驗出對病毒呈陰性，仍有機會發病，建議政府為相關人士重複檢測。他又呼籲衛生防護中心清晰釐清患者的密切接觸者，避免「走漏」。

昨日總覽：新冠肺炎．11.24｜近兩周增212宗本地個案 酒店客房周四起限4人

Staycation｜酒店客房周四起限4人 套房搞婚禮最多留20人

宴會場限40人 ClubONE數百場宴會當災 倫敦大酒樓訂單紛取消

政府再度指令酒吧關門 業界無奈不解：今次爆發與酒吧無關

新冠肺炎｜斷正！ 衞生署突擊巡查揭擅脫手環 家居檢疫青年判囚

【05:50】食物及衞生局昨日（24日）宣布周四（26日）起至下月2日期間，任何一個宴會活動的人數在任何時間均不得超過40人。局方凌晨補充，若宴會廳內分開不同區域，並作有效分隔而賓客並無互相交流，一般不會被視作同一宴會，惟仍需遵守其他適用於餐飲處所的指示，包括不多於四人一枱、顧客離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩等。

新冠肺炎｜宴會上限40人有走盞：場所有效分隔不視作同一宴會

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新冠肺炎｜確診高盛銀行家曾到高級會所中國會 食肆星月居上榜

【02:17】本港爆發第四波疫情，「歌舞群組」持續擴大，再多54人確診，至今累計有187宗個案，當中不泛多位上流名媛。據了解，與麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲稔熟的高盛（亞洲）私人財富管理業務董事總經理顧浩明確診，根據衞生防護中心最新的患者行蹤表，居於跑馬地億元豪宅樂景園的顧浩明，潛伏期曾到上環舞室Heavenly Dance，以及在上周六（21日)與同樣居於樂景園的70歲同歲男患者，到高級私人會所中國銀行大廈中國會。雖然男患者沒有到過爆疫舞場，但二人都列入歌舞群組。

星月居主打粵式私房菜，食客需要提前預約。(星月居官網圖片)

01消息｜銀臺路增患者 有線老闆邱達昌回應確診傳聞：唔好亂寫！

【01:04】第四波新冠肺炎疫情繼續在本港上流社會延燒，有線電視老闆、遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌的妻子邱吳惠平確診，二人居於清水灣銀臺路一幢豪宅。衞生署周二（24日 )公布的患者居所資料，顯示銀臺路再增一名患者，為66歲男子，被列為與本地個案有流行病學關連。

66歲的邱達昌周二晚接受查詢時，未有回應是否確診，他只着記者「唔好亂寫！」《香港01》記者已向其名下公司查詢，午夜後仍未獲回覆。邱吳惠平屬「歌舞群組 」，衞生署周二公布再增54名患者，累計增至187人。

邱達昌周二晚接受查詢時，未有回應是否確診，他只着記者「唔好亂寫！」。 （資料圖片）

確診大廈｜億元半山花園台患者增至4人 跑馬地樂景園2人確診

【00:16】新冠肺炎第四波疫情爆發，衞生署周二(24日)公布新增80宗確診個案。跳舞群組累計187人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流社會人士。



衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港九及新界，再有多個豪宅單位上榜，包括淺水灣麗景園、汀九別墅D座、跑馬地柏樂苑、跑馬地樂景園等。《香港01》早前報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅再度榜上有名。

新冠肺炎｜旺角利民大廈確診7住戶分租床位 附近大廈患者曾召妓

消息指蕭正楠拍攝飲食節目 食肆員工確診 列緊密接觸者須檢疫

康文署場地周一起 規定表演者登台前72小時須持陰性檢測結果

▼11月26起收緊防疫措施▼