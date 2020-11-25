新冠肺炎．最新｜消息：今增86宗確診　港怡醫院急症室護士染疫

本港疫情急速惡化，衞生防護中心昨（24日）公布新增80宗確診個案，累計共5,782宗，跳舞群組染疫人數已升至187人。消息稱，今日新增大概86宗確診個案。

政府防疫「加辣」，明日（26日）凌晨起，政府會關閉所有酒吧或酒館、浴室、夜店及夜總會，以及繼續關閉派對房間；除餐飲處所外，會址的會議室或多用途室內亦不得進行現場表演及跳舞活動。針對Staycation群組爆疫，政府明確限制酒店及賓館內的聚集活動：每間客房不多於4人、套房不多於8人、婚禮有關的傳統或宗教儀式時不可多於20人；及要求酒店將正在進行檢疫人士與其他住客的房間隔開，並採取合理措施確保進行檢疫人士在檢疫期間不得離開其客房及不得接受訪客等。

▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼

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【14:08】港怡醫院職員表示，急症室一名護士確診，昨天起已無上班，該院急症室一度關閉，以作消毒，現時已經重開。

【11:46】消息指，本港今天新增大概86宗確診個案，再破3個多月單日紀錄。

新冠肺炎｜邱達昌太太邱吳惠平認確診 飯局接觸患者 稱從不跳舞

【11:38】遠東發展主席邱達昌的太太、女童軍總會副會長之一的邱吳惠平今日（25日）邱太發新聞稿親證為確診者，指於上周四（19日）曾與確診者一同同席飯局，得知後進行自願病毒檢測，因而獲告知確診新型肺炎。

邱吳惠平強調，「本人從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員，現時身體現時情況良好，正在醫院接受醫護人員的悉心治療。」

【11:15】消息指旺角中心診症的婦產科醫生劉黃色鳳確診。劉黃色鳳醫生診所的職員接受查詢時證實，醫生於11月17及19日曾到跳舞場所跳舞，後因強制檢測而接受檢測，昨天得悉確診。



職員稱昨天發現劉醫生有咳嗽，未知有無其他病徵。她指醫生在診症時有戴口罩、面罩、穿保護衣，因此無員工或病人屬密切接觸者，惟診所內其他醫生及員工都會接受病毒檢測，又呼籲在11月21日至24日到訪過診所的病人做檢測。診所會關閉至下周一(30日)。

新冠肺炎｜何栢良憂下月現死亡個案 收緊措施會流血 免傷亡慘重

【11:00】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，近日公布的跳舞群組中，逾半確診者為60歲以上，考慮到年長患者易有併發症，料兩至三周內或陸續出現死亡個案。他形容政府收緊社交距離措施及提升防疫要求，一定是「流血」措施，應向受影響業界提供補償，並向市民解釋措施實因的需要，否則疫症深入社區，長者或劏房戶受感染，本港將「傷亡慘重」。

婚宴限40人要「變陣」 婚禮顧問建議分拆場地、分兩場設宴

【10:46】政府明日（26日）起收緊防疫措施，當中包括宴會不得多於10枱、每枱人數不得多於4人，令即將要舉辦婚宴的準新人大失預算。婚禮顧問歐惠芳今日（25日）在港台節目《千禧年代》表示，婚宴要「變陣」應對，例如把場地分拆、分午、晚宴兩場宴請親朋，或直播婚宴，與親朋好友分享喜悅。

新冠肺炎｜酒吧須關閉7天 業界斥無爆疫被開刀：置身疫情輪迴中

【10:10】政府宣布收緊社交距離措施，包括明日（26日）起酒吧、酒館、派對房間、浴室、夜店、夜總會，須關閉至下周三（12月2日）。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁批評，本波爆發與酒吧無關，卻以業界「開刀」令人憤慨，憂心「保就業」計劃完結後將現結業潮，促政府更改規定，只要求「出事」的酒吧停業，並提供資助。

蘭桂坊協會總監張素媚亦批評政府要求不合理，質疑為何政府對酒吧業特別嚴厲，屢要求業界停業，致業界「零收入」。

新冠肺炎｜傳染病科醫生指確診數字仍上升 倡為跳舞群組重複檢測

【09:50】醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（25日）在港台節目《千禧年代》表示，跳舞群組人士即使目前驗出對病毒呈陰性，仍有機會發病，建議政府為相關人士重複檢測。他又呼籲衛生防護中心清晰釐清患者的密切接觸者，避免「走漏」。

昨日總覽：新冠肺炎．11.24｜近兩周增212宗本地個案 酒店客房周四起限4人

Staycation｜酒店客房周四起限4人 套房搞婚禮最多留20人

宴會場限40人 ClubONE數百場宴會當災 倫敦大酒樓訂單紛取消

政府再度指令酒吧關門 業界無奈不解：今次爆發與酒吧無關

新冠肺炎｜斷正！ 衞生署突擊巡查揭擅脫手環 家居檢疫青年判囚

【05:50】食物及衞生局昨日（24日）宣布周四（26日）起至下月2日期間，任何一個宴會活動的人數在任何時間均不得超過40人。局方凌晨補充，若宴會廳內分開不同區域，並作有效分隔而賓客並無互相交流，一般不會被視作同一宴會，惟仍需遵守其他適用於餐飲處所的指示，包括不多於四人一枱、顧客離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩等。

新冠肺炎｜宴會上限40人有走盞：場所有效分隔不視作同一宴會

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新冠肺炎｜確診高盛銀行家曾到高級會所中國會 食肆星月居上榜

【02:17】本港爆發第四波疫情，「歌舞群組」持續擴大，再多54人確診，至今累計有187宗個案，當中不泛多位上流名媛。據了解，與麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲稔熟的高盛（亞洲）私人財富管理業務董事總經理顧浩明確診，根據衞生防護中心最新的患者行蹤表，居於跑馬地億元豪宅樂景園的顧浩明，潛伏期曾到上環舞室Heavenly Dance，以及在上周六（21日)與同樣居於樂景園的70歲同歲男患者，到高級私人會所中國銀行大廈中國會。雖然男患者沒有到過爆疫舞場，但二人都列入歌舞群組。

星月居主打粵式私房菜，食客需要提前預約。(星月居官網圖片)

01消息｜銀臺路增患者 有線老闆邱達昌回應確診傳聞：唔好亂寫！

【01:04】第四波新冠肺炎疫情繼續在本港上流社會延燒，有線電視老闆、遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌的妻子邱吳惠平確診，二人居於清水灣銀臺路一幢豪宅。衞生署周二（24日 )公布的患者居所資料，顯示銀臺路再增一名患者，為66歲男子，被列為與本地個案有流行病學關連。

66歲的邱達昌周二晚接受查詢時，未有回應是否確診，他只着記者「唔好亂寫！」《香港01》記者已向其名下公司查詢，午夜後仍未獲回覆。邱吳惠平屬「歌舞群組 」，衞生署周二公布再增54名患者，累計增至187人。

邱達昌周二晚接受查詢時，未有回應是否確診，他只着記者「唔好亂寫！」。 （資料圖片）

確診大廈｜億元半山花園台患者增至4人 跑馬地樂景園2人確診

【00:16】新冠肺炎第四波疫情爆發，衞生署周二(24日)公布新增80宗確診個案。跳舞群組累計187人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流社會人士。



衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港九及新界，再有多個豪宅單位上榜，包括淺水灣麗景園、汀九別墅D座、跑馬地柏樂苑、跑馬地樂景園等。《香港01》早前報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅再度榜上有名。

新冠肺炎｜旺角利民大廈確診7住戶分租床位 附近大廈患者曾召妓

消息指蕭正楠拍攝飲食節目 食肆員工確診 列緊密接觸者須檢疫

康文署場地周一起 規定表演者登台前72小時須持陰性檢測結果

▼11月26起收緊防疫措施▼