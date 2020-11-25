審計報告｜旅發局開支增認知度反跌　成立至今無交薪酬檢討報告

審計署今日（25日）發表最新一份審計報告，當中有兩份報告書檢視旅遊發展局的工作，包括推廣旅遊及企業管治及行政事宜。審計報告指，旅發局部份大型活動旅客參與度偏低，如2018/19年度的「香港美酒佳餚巡禮」開支按年大增59%，但活動認知度卻從上一年的33%減至28%。報告又指，旅發局應該汲取2019/20年除夕倒數網上抽獎死機的教訓。 審計報告亦批評，2001年成立至今無交薪酬檢討報告，部份利益申報逾期提交，最多遲了78日。

▼2019香港電競音樂節▼

+ 9 + 9 + 9

審計報告指，部份大型活動的旅客參與比例偏低，如「香港電競音樂節」，2017/18年度旅客參與比例為9%，跌至2018/19年度的7%，以及2019/20年度的4%。「香港美酒佳餚巡禮」的旅客參與比例亦不高，2018/19年度比例僅為11%。

▼2018年美酒佳餚巡禮▼

大型活動的認知度亦持續減少，「香港龍舟嘉年華」的認知度由2014/15年度的58%增至2015/16年度75%的最高水平，然後在2018/19年度減至37%；對「新春國際匯演之夜」的認知度由2014/15年度的41%減至2018/19年度的29%。

報告指，儘管旅發局把「香港美酒佳餚巡禮」的市場推廣和宣傳開支由2017/18年度的 1,230萬元增加59%至2018/19年度的1,950萬元，但期內該活動的認知度卻由33%減至 28%。

▼2019/20年除夕倒數▼

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汲取網上抽獎活動教訓

審計報告特別批評旅發局，應該從2019/20年度除夕倒數網上抽獎活動中汲取教訓。因反修例示威衝突，旅發局取消除夕煙花倒數，改為網上抽獎，但很多參加者無法登入活動，未能驗證電郵，活動網站更遭網絡安全服務商列入黑名單。

報告指，2019年12月13日，由於時間緊迫，旅發局採用單一投標的方式，邀請一間供應商投標成為活動統籌公司，18日把合約批予該供應商。今年5月，旅發局委聘的顧問完成有關大抽獎活動的檢討，並提出了13項建議，報告指旅發局需要從中汲取教訓，以免日後舉辦其他活動時重蹈覆轍。

旅客消費額跌

審計報告亦指，在2014至2018年期間，過夜旅客的旅遊消費額由2,210億元減至1,936億元，減幅達12.4%；而每名過夜旅客的平均消費則由7,960港元下跌至6,614港元，跌16.9%。

無交薪酬檢討 利益申報最多遲78日

另外一份就旅發局企業管治和行政事宜的檢討報告，批評旅發局2001年成立至今，並無按照行政署的規定，提交最高的三級行政人員做薪酬檢討。報告列明旅遊事務署的回應指，一直透過審視旅發局提交薪酬架構檢討報告監察所有員工薪酬。審計署認為，薪酬架構檢討報告並無就最高級三層人員在數目、職級、薪酬上的變動提供解釋或理據。

審計報告報告又檢視成員首次獲委任時提交的利益申報表及年度利益申報，當中有17份年度利益申報表是在限期後提交，逾期日數由1至78日不等，有三名新獲委任的理事會成員，在提交利益申報表前，獲分發理事會文件。

旅發局：部份大型活動海外參加者持續上升

旅發局回應指，大型活動是香港宣傳旅遊吸引力的主要平台，有助提升香港作為國際大都會的形象。每個大型活動的舉辦時間、規模、地點都不盡相同，以達致展示香港多元旅遊體驗、提升香港整體旅遊形象及帶動本地氣氛等不同目的。

實際上，部份大型活動的海外參加者亦持續上升，如「香港美酒佳餚巡禮」，2015年至2018年間，便升逾60%。而美酒佳餚巡禮的2018–19年度市場推廣和宣傳開支較2017/2018年度增加59%，主要是因為當年是活動的十周年，因此舉辦規模較大。旅發局正檢討香港的旅遊定位及整體推廣策略，包括如何更好地利用大型活動宣傳香港。