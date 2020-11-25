國安法｜楊潤雄曾晤八大校長換意見 　消息：中小學指引將留空間

2020年《施政報告》今日（25日）出爐，《附篇》部分提出與專上院校合作推廣國安教育。政府消息人士指，教育局局長楊潤雄近日曾就《港區國安法》，與教資會八大院校校長會晤，其間就推廣國安教育交換意見。至於中小學《國安法》事宜的行政及教育指引，政府消息人士稱，仍未有推出時間表，但透露指引不會「鉅細靡遺」，而是大致提供框架，為學校留有處理空間。

特首林鄭月娥今日（11月25日)公布2020施政報告，當中《附篇》提出，將向學校提供有關行政及教育指引，以及教師培訓和資料，協助學校人員及學生了解及遵守《港區國安法》。（鄭子峰攝）

指引提框架內容不會「鉅細靡遺」



最新一份《施政報告》的《附篇》提出，將向學校提供有關行政及教育指引，以及教師培訓和資料，協助學校人員及學生了解及遵守《港區國安法》。政府消息人士透露，相關指引屬於框架及參考性質，但內容不會「鉅細靡遺」，主要描述需注意的地方，會為學校留有處理空間，具體情況因不同學校而定，但仍未有推出時間表。

▼施政報告2020八大重點▼

+ 2 + 2 + 2

教育局局長曾就國安法與八大校長作單次會晤交換意見



至於《施政報告》提出與專上院校合作，在專上教育層面推廣國安教育。政府消息人士透露，教育局局長楊潤雄近日曾就《港區國安法》，與教資會八大院校的校長作單次會晤，席間沒有私立院校校長，其間就推廣國安教育交換意見，日後會就此議題保持溝通。

行政長官林鄭月娥在《施政報告》中表示，對於不稱職及失德的老師，教育局將嚴肅跟進，包括取消嚴重失德的教師資格，「以免誤人子弟。」《附篇》中亦談及，要提高信任和現任教師、擬晉升教師的培訓要求，當中包括國民教育及國安教育。

提供講座予教師 料不會要求熟悉每項條文

政府消息人士認為，教育局會為教師提供國安教育講座，目標要讓他們認識《國安法》，但不會要求他們熟悉每一項法律條文。

截至目前教育局已取消兩名教師的註冊資格，分別來自九龍塘宣道小學及可立小學，局長楊潤雄曾提及會探討透過修例的方式，設立「釘牌」以外的懲處方式。政府消息則強調，當局會同時探討在現時環境內，還可以有甚麼方式維持教師專業操守，對於修例則持開放態度，「唔一定要修例。」消息人士續指，目前教育局仍在跟進部分個案，但未達至採取行動的階段，相關嚴重程度各有不同，未能透露更多細節；當局未來或會透過整合個案經驗，與學界分享相關資訊。