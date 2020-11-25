施政報告｜兩基建突煞停　啟德輕軌、會展站上蓋會議中心工程告吹

特首林鄭月娥今日（25日）宣讀新一份《施政報告》，除了公布連串新措施，亦有研究多年的舊計劃「壽終正寢」，包括由林鄭早年出任發展局局長時提出，研究至今約10年的九龍東單軌鐵路。政府消息人士稱，啟德發展區原希望保留鐵路計劃，但深入研究後，發現消防安全等問題，引致計劃失敗，需改用其他交通方案。 另外，導致沙中線過海段工程超支、延誤的元兇之一，會展站上蓋會議中心工程，亦同樣泡湯。政府消息人士指，當年提出相關計劃，因並無其他地方可選發展會展產業，而經研究後，會展站上蓋的建造工程限制多，會議中心需斥資150億元，並花費15年時間建造，不符效益，決定作罷。

▼施政報告2020八大重點▼

+ 2 + 2 + 2

早於2007年，《啟德分區計劃大綱圖》已載有高架鐵路環保連接系統，並就此預留用地，之後土木工程拓展署在2009年作初步研究。當時林鄭月娥出任發展局局長，有份負責相關項目。她於2011年時曾表示，單軌鐵路會由港鐵觀塘站，連接整個啟德發展區，經過沙中線啟德站，再達九龍灣站，將啟德、觀塘及九龍灣連成一線。同年，《施政報告》提到，會考慮以環保連接系統貫通全區。

林鄭在任發展局局長時 曾主導啟德輕軌計劃

發展局於2012年提交的立法會文件提到，雖然單軌列車涉及龐大成本，基本建設費用為約120億元，經濟回報亦不大，但其「策略性地位舉足輕重」，當中非量化經濟效益不容忽視，對九龍東轉化為另一個核心商業可產生催化作用，而且更「締造充滿旅遊魅力的獨特地標」。當時預料，單軌全長9公里，設12個車證，可於2023年通車。

由構思、研究至今逾10年的單軌鐵路項目，在今年的《施政報告》正式宣告「壽終正寢」。啟德區內的交通安排會以「多元組合」模式取代，形容「比單一的基建更為有效和可取」。政府消息人士指，雖然多年的初步研究認為項目可行，但經過深入研究後，發現部分細節問題，令項目難以實行，例如根據消防安全規定，路軌需達到一定闊度，惟觀塘地區較建築較密集，並非所有路段的闊度都可滿足消防要求；高架輕軌經過觀塘避風塘、觀塘繞道等，令技術困難增加；而且由於成本過高，造價料涉200億元，故最終改用新方案。

對於是否當初研究失誤，消息人士解釋，政府一直嘗試處理箇中挑戰，並參考國內的無人駕駛列車，但在深入研究前，難以預計消防安全等細節問題，並不認為是規劃「失誤」。

政府消息人士指，擬議的「多元組合」模式，含有5項元素，包括增設電動巴士、電動小巴路線；發展自動行人道網絡，連接啟德前跑道區、九龍灣行動區和牛頭角站；增設貫通啟德發展區內海濱長廊，以及休憩用地的行人與單車共用通道；建設高架園景平台，連接觀塘站；以及在啟德發展區，再增設水上的士站。

▼林鄭月娥周二展示新施政報封面▼

消息人士稱，5項元素料合計需40至50億元，當中包括在郵輪碼頭及牛頭角站之間，興建600米長的天橋。消息人士又表示，新設計更高效率，可鼓勵市民步行，減少汽車，而且可應付10年後的九龍東發展。

會展站上蓋會議中心發展 累沙中綫過海段超支延誤今告吹

除了煞停單軌列車，沙中線會展站上蓋興建會議中心的計劃，亦於《施政報告》宣布告終，當中提到，鑑於相關工程涉及多重技術困難、不確定的施工期，以及不合乎成本效益，決定將用地轉作其他用途。

翻查資料，政府於2014年就會展設施委聘顧問作研究，當中建議在會展站上蓋興建會議中心。之後沙中線多次超支及延誤，港鐵曾解釋，為預留彈性於會展站上蓋興建會議中心，會展站結構需進作一定程度的上蓋發展備置工程，估計該站的建造工程，需延後5個月，工程開支亦增加。

不過，在超支、延誤通車已成定局後，政府卻突然宣布，放棄在會展站上蓋建會議中心計劃。政府消息人士稱，當初規劃時希望擴建會展，當時又未有其他灣仔區的土地可選取，故先揀選會展站上蓋；不過近年有更多土地可作相關用途，包括亞博館擴建。消息又指，如要作會議中心，設計上樓底需要更高，而且採無柱設計，但會展站上蓋卻未必適合作相關工程，而且其造價貴，涉款估計高達150億元，需時15年，並可能需搬遷鄰近公共設施，認為不合成本效益，決定作罷。

研修例打擊非法載客取酬

另外，Uber等網約車平台，一直希望在港合法發展營運，不過政府消息人士指，暫未有計劃修例合法化，並會籌備修例，就非法載客取酬，及與的士服務有關的違法行為，提高罰則。

Uber 香港發言人表示，今年香港失業率創新高，在關鍵時刻，政府如繼續禁止汽車共乘服務，會令超過 1.4萬名活躍司機無法維持生計。Uber稱，現時本港交通系統及法案，在網絡發展前已訂立，港人渴望政府革新不合時宜的法案，塑造配合現代人需要的交通網絡，懇請政府慎重考慮港人意願。