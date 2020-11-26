施政報告．直播｜聽眾：大灣區送走年輕人　林鄭：我好鐘意年輕人

特首林鄭月娥昨日(25日)終發表押後逾月的《施政報告》，較觸目的包括擬於年內修訂《宣誓及聲明條例》及「明日大嶼」爭議，與民生相關的則涉及向輪候公屋基層派發現金津貼，以及將酒店或賓館改作過渡性房屋之用等措施。疫情致政府開支大增，政府閂水喉「派糖」幾成空，只延長交通補貼特別計劃。 林鄭月娥今(26日)出席聯合電台「烽煙」節目，《香港01》將現場直播。

【08:20】林鄭月娥又指，1小時生活圈係好近地方，無地方送走精英?事實不是，包括政府有卓越獎學金, 每年選一百個畢業生送外地大學，到外地吸收視野，強調不是送走人。以往有卓越計劃放幾十萬落一個同學仔度，但呢個是返工，因薪金差距、生活補貼，香港的職位都補貼，令計劃更有吸引力,令僱主有誘因去請，想澄清「送去開荒牛」其實JOIN計劃的是大企業，概念係有企業搵我, 已聯絡10十間公司 全是響噹噹，真是想幫香港



【08:18】聽眾林先生質疑，好多年青人在香港裁培十多年，是社會的未來，應留在香港，將香港發揮得更好發光發熱，不是將他送去其他地方，在香港發展最有優勢，亦看不到一個地方會將自己最重要的資源及未來送去第二個地方 ，例如澳門亦不會將年青人送外地，中國任何一個內地的城市都不會咁做，應該珍惜年輕人，而不是送1萬元做開荒牛。

林鄭月娥回應：我每樣嘢都係想香港做更好, 3年內青年發展工作最重要位置，但今天是全球化，「送」好似話我好唔鍾意，其實我好鍾意呢啲年輕人，開3萬個開千五個金融職位，但科技我們真的不是好多，明明嗰度有好多就業機會, 因你不想離港就不俾，係錯失良機。



【08:15】談及大灣區青年就業計劃，被問及本港不少年輕人不願意去大灣區，林鄭月娥指，會提供資訊消除誤解，一直在做好多青年交流、實習計劃，等佢哋知道入面發生咩事，好多青年人唔知因咩原因，可能誤會不願意回去，最大誤會係只聽中央話、掏空香港, 邊緣化香港；她又指，之前有報告常一帶一路，外界想污名化一帶一路, 現在又想污名化大灣區，行為對香港不利



【08:10】大灣區青年就業計劃是否輸出人才?林鄭指，人才是流動的吸納多愈多潛力愈大，今年4、5月防疫基金設 3萬有時限職位，已開了2.9萬 已招聘1人萬入職，行業越有前境越搶手，公司願意開職位，好多新畢業人士願意加入。



報告中有1500個金融公司申請開20個位3個星期派晒，證明開都要開職位要聚焦， 不只工作18個月而是要令入行的人有前境，其中一個一定是科技，為香港聚積人才，比科學園開5萬個都不行, 未去到呢個境界。大灣區、深圳，東莞等明顯有更多職位，目前是在地城市如何便利香港青年，是要政府作補助，因工資有差別、找地方住，香港的企業 但有內地工廠，香港請人亦要派內地工作。

【08:06】被問及施政報告是否主要「北望」，林鄭月娥表示「無話北唔北望」，主要是因1經濟困難，要睇邊度有潛力，無議異亞洲潛力大，而且國家是增張的引擎，香港是得天獨厚，要爭取融入。是否經濟民生沒有着墨，林鄭月娥表示融入就是本地經濟，經濟好就有民生改善空間。現時教育3年經常性開支增150億元，福利醫療 每年平均增長百分之十以上增長，「打好個咗個底做民生工作」，而民生工作2月至今 3100 億元，強調「唔係所有嘢都留在施政報告宣布,我風格係諗到即刻做」

▼施政報告2020八大重點▼

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施政報告2020．總覽｜向輪公屋3年以上派津貼 助青年大灣區就業

施政報告2020｜林鄭月娥治港大計施政報告全文 10章共約3.2萬字

施政報告｜一文看清新措施 酒店改作過渡房屋 助青年大灣區發展

施政報告│派糖措施一覽 交通津貼延長 輪候公屋基層派現金津貼

施政報告‧拆局｜歷來派糖最少 蔡子強：今年報告根本不在意民望

↓↓林鄭到立法會宣讀任內第四份《施政報告》↓↓

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施政報告｜為何無多謝港人？ 林鄭：唔係常有一般市民喺我身邊

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施政報告2020．圖話｜遲來的宣讀 泛民席上無人 廳中議員百態

▼議事廳眾生相▼

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↓過渡性房屋↓

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施政報告｜推「躍動港島南」定海洋公園重生方案 活化珍寶海鮮坊

施政報告2020｜林鄭：不放棄明日大嶼 考慮發債或公私合營填氹

施政報告2020｜政府租賓館或酒店作過渡屋 有偏遠酒店願全棟租出

施政報告2020｜政府將資助二千大學生大灣區工作 月薪最少1.8萬

施政報告2020｜十年長策房屋目標突達標 環團批發展密度「發水」

↓大坑西邨↓

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