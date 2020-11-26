新冠肺炎．最新｜確診數字高位徘徊　消息︰本港今增大概82宗確診

本港疫情持續惡化，衞生防護中心昨日（25日）公布新增85宗確診個案，累計共5,867宗，跳舞群組染疫人數已升至250人。昨半日初步確診人數逾60宗，包括有醫療人員染疫。消息指，本港今日新增大概82宗確診，數字繼續於高位徘徊。海洋公園因應有患者上周四（19日）到訪，今、明停業消毒。

由今日（26日）凌晨起，所有酒吧或酒館、浴室、夜店及夜總會關閉，派對房間繼續關閉，至少直至下周三（12月2日）。針對Staycation群組爆疫，政府明確限制酒店及賓館內的聚集活動：每間客房不多於4人、套房不多於8人、婚禮有關的傳統或宗教儀式時不可多於20人；及要求酒店將正在進行檢疫人士與其他住客的房間隔開，並採取合理措施確保進行檢疫人士在檢疫期間不得離開其客房及不得接受訪客等。

【11:25】消息指，本港今日新增大概82宗新冠肺炎確診個案。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.25｜歌舞群組患者增至250人 九龍塘富豪確診

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新冠肺炎｜有確診者上周四到訪 海洋公園急宣布周四、五閉園消毒

一隻貴婦狗病毒測試呈陽性 主人是確診個案密切接觸者

新冠肺炎｜邱達昌太太邱吳惠平認確診 飯局接觸患者 稱從不跳舞

【00:45】新冠肺炎第四波疫情爆發，衞生署昨(25日)公布新增85宗確診個案。跳舞群組累計250人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者更包括多位名媛，可見今次疫情已於上流社會蔓延。



確診者報住的住址更有跡可尋，衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界，繼續有多個豪宅單位上榜，包括九龍塘渭州道（Wiltshire Road），該區低密度洋房及獨立屋林立，每幢市值2億至3億。同區的九龍塘碧華花園5座也上榜，加上確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，也住在九龍塘律倫街大宅，可見九龍塘窩打老道東西兩邊都有富豪染疫。

新冠肺炎｜金域錯誤通知6患者檢測陰性 醫管局：已入院

【00:15】醫管局公布，自7月起委託一間化驗承辦商進行毒病測試，並於最近加強服務透過電話短訊將陰性測試結果通知有關市民。局方昨日(25日)收到承辦商通知，指在處理有關電話短訊的身份資料時出現偏差，導致部份市民收到其他人的陰性測試結果。

事件涉及2972名參與計劃的市民，當中有六宗個案的測試結果為陽性，但系統錯誤將其他人的陰性結果透過短訊通知有關病人。局方在知悉有關錯誤後，已即時與衞生署衞生防護中心聯絡，跟進該六名病人的情況。 局方稱已向衞生防護中心確認，六名病人早前已入院接受隔離治療。據了解，涉事承辦商是金域檢驗香港有限公司。

新冠肺炎｜港怡護士急症室男護士染疫 曾為確診者採鼻咽樣本

新冠肺炎｜西醫劉黃色鳳曾赴歌舞場所確診 跳舞群組患者破250人

新冠肺炎｜35歲無業患者到建興大廈召妓 張竹君無否認稱由警跟進

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▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼

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確診食肆｜增13店 非本地青年患者曾光顧澳洲牛奶公司

【00:14】新冠肺炎第四波續惡化，衞生防護中心周三（25日）公布新增85宗確診個案，84宗屬本地個案，僅1宗為輸入個案。中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，增13間間食肆上榜。

一名28歲、曾到尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」的確診非本地青年，吃完通菜街「美味小鮮肉」，再於上周五（20日）光顧著名的澳洲牛奶公司。另一名居於將軍澳藍塘傲2座的73歲老翁，則光顧將軍澳南多間食肆，包括Popcorn 土司工坊及翠園。