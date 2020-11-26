新冠肺炎．最新｜跳舞群組增至311人　九龍公園體育館清潔工中招

本港疫情持續惡化，衞生防護中心今日（26日）公布新增81宗確診個案，累計共5,948宗，跳舞群組染疫人數增至311人。球圈名人、汽車會會監余錦基亦中招，屬於跳舞群組被傳染家人。 政府早前表明針對特定群組實行強制檢測，包括帶病徵的病人。有私家醫生表示，昨晚收到政府電郵，指為疑似新冠肺炎患者強制檢測，由後日周六（28日）起生效，為期兩周。醫生需將病人的名字、聯絡方法和身份證號碼交予衞生署，以便跟進。

由今日（26日）凌晨起，所有酒吧或酒館、浴室、夜店及夜總會關閉，派對房間繼續關閉，至少直至下周三（12月2日）。針對Staycation群組爆疫，政府明確限制酒店及賓館內的聚集活動：每間客房不多於4人、套房不多於8人、婚禮有關的傳統或宗教儀式時不可多於20人；及要求酒店將正在進行檢疫人士與其他住客的房間隔開，並採取合理措施確保進行檢疫人士在檢疫期間不得離開其客房及不得接受訪客等。

【19:05】康文署今表示，一名於九龍公園體育館工作的外判清潔工人證實確診，他最近一次上班日期為本周一(23日)。發言人表示，已安排全面徹底清潔和消毒。體育館已於今日下午五時起暫停開放，並將於本周六(28日)早上7時重開。

九龍公園體育館外判清潔工確診 場所關閉一天周六重開

【18:02】明愛胡振中中學宣布，一名學生初步確診，學校會暫停面授課程直至另行通知。

新冠肺炎｜明愛胡振中中學有學生初步確診 明起停課至另行通知

【17:37】民政事務總署宣布，因應最新情況，由即日起暫停准許在社區會堂及社區中心進行舞蹈及唱歌班；並從明日（11月27日）起暫停所有舞蹈及唱歌活動（演出除外），直至另行通告。

新冠肺炎｜民政總署暫停社區會堂、社區中心歌舞活動 演出除外

【17:15】菲力偉發聲明，指今天知悉有三名會員確診及一名會員初步確診。三名確診會員於過去14天曾於11月11-14日、16-21日及23日到訪尖沙咀會所參與運動課堂，其中一名會員同時於11月11日進行身體療程、11月18日進行面部和身體療程及11月19日享用過餐飲服務。

而初步確診會員於11月22日及23日，曾到訪銅鑼灣會所參與運動課堂。為安全起見，菲力偉尖沙咀及銅鑼灣會所將延長關閉14天至12月8日，並於12月9日(星期四)重開。

【17:00】張竹君指，今日新增爆疫的瑜珈班，通常會有出席名單，與確診患者同場的人都要檢疫。而BANDSTAGE 是知道有一班人去，亦有表演者確診，但無名單幾時去過，如田找到同一日去過的名單，出席者當然要去檢疫，但由於沒登記，故只能呼籲到過的人去做檢測。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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【16:55】張竹君提醒，富信樓患者與跳舞群組有關，預料社區或有傳播鏈，期望大家小心。至於今日確診的胡可滿醫生，會跟進曾向他求診的病人情況。

她特別提到，新增的強制檢測場所「Bandstage」，於11月20日曾有多人去過，而表演者都是確診個案，亦去過其他跳舞場所，故到訪過的人要盡快接受檢測。

【16:50】庾慧玲回應有化驗結果錯誤發出的事件，她指事件主要是化驗所的工作人員錯配資料所致，令SMS短訊錯誤傳送至其他參加者，醫管局已要求對方更正錯誤，以防再發生事件，期望承辦商積極跟進。她又指，醫管局極度關注事件，由於牽涉的市民多，已通報私隱公署。她強調，6名檢測陽性的患者已送入院，醫管局亦會據合約條件跟進事件。

【16:47】張竹君透露，新增的兩個瑜珈場所，分別位於美麗華廣場11樓及利園2期4樓，而今日再新增7個場所，曾到訪者需要接受強制檢測。

她提到，#5814、#5816兩宗個案仍然調查中，初步資料顯示有家居檢疫，其後搬走，期間#5814(#5816的親戚)有取食物給對方。

她又提到，#5814有在深水埗通洲街公園跳舞的習慣，潛伏期亦去過不同地方有打麻雀活動，感染機會高。當局會化驗她的病毒基因分析，查看是否與跳舞群組有關。據港大的研究團隊，跳舞群組與第四波疫情一開始的基因排列相似，暫不是新品種。

跳舞群組病毒基因排列與第四波患者相近 小西灣福建中學生染疫

【16:45】張竹君指，今日新增13宗無感染源頭個案，分別是＃5882、＃5892、＃5895、＃5902、＃5909、＃5913、＃5914、＃5916、＃5931、＃5936、＃5944、＃5948。

值得注意是，＃5851是一名在SKY CITY MARRIOT HOTEL（香港天際萬豪酒店）工作，並會做「ROOM SERVICE」，曾取轉接器予#5482患者，暫時只找到這個與其他患者的接觸史，會繼續調查當時有無面對面接觸或當時有無戴口罩。

新冠肺炎｜6確診者誤收陰性結果短訊 醫管局：已責成承辦商修正

【16:40】據了解，余錦基屬於跳舞群組患者，是被家人感染的第二代傳播患者。

【16:35】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統收到需呈報 100 宗個案，過去24小時，有5名病人康復出院，至今累計5,299名及1名疑似確診病人出院。

截至今早9時，至今有429 名確診病人分別在醫管局20間醫院留醫，其中危殆7人、嚴重4人、418人情況穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，向傳媒交代最新疫情。

張竹君表示，截至凌晨零時，過去24小時新增81宗確診個案，個案編號為#5868 - #5948，錄得6宗輸入個案，本地個案中，有62宗屬關連個案，3宗與其他本地個案有關，與跳舞群組相關則增59宗，即累計已有311染疫。另有逾60宗初步陽性個案。

而群組中，#5918是一名叫胡可滿的私家醫生，於富信樓應診。同場的護士等都要檢疫。

她提到，該群組再涉其他酒樓食肆有爆發情況，分別是石硤尾彩龍大酒樓、黃大仙彩雲商場彩龍大酒樓、黃大仙Bandstage Live Music。由於有多宗個案參與尖沙咀及銅鑼灣「菲力偉」瑜珈班，而且每班有兩名以上的人以小組形式參加。她呼籲，曾到訪過相關的市民應盡快接受檢測。

新冠肺炎｜跳舞群組增至311人有患者赴菲力偉 竹園BandStage爆疫

此外﹐今日新增個案中，無感染源頭個案有13宗，包括#5931是一名福建中學學生，該校 需要停課，師生都要安排測試。而#5948是一名海關於大欖訓練基地的學員，由於有緊密接觸者在宿舍同住、一起培訓，都需要檢測及檢疫。而#5902 是一名護士，有幾位同事要檢疫。

余錦基上周曾出席汽車會活動，期間曾脫下口罩拍照。（黃偉倫攝）

新冠肺炎｜汽車會會監余錦基昨確診 上周記者會曾除罩發言、拍照

【12:52】據了解，香港足總名譽副會長兼汽車會會監余錦基，於昨日確診。香港汽車會會長李耀培今午接受《香港01》查詢時證實有關消息，李透露，余錦基目前病情穩定，未有大礙。余錦基曾出席汽車會上周四（19日）的傳媒活動，期間曾短時間脫口罩拍照。李耀培強調，當日活動安排完全遵守防疫規則，出席人士絕大部分時間有戴上口罩，目前汽車會大部分同事已完成檢測，結果均呈陰性。不過，由於他當日坐在余錦基旁，加上近日亦有與余見面，已被列作為密切接觸者，即將被送往檢疫。

新冠肺炎｜西醫指示疑似病人強制檢測周六生效 為期兩周

【11:56】帶病徵病人強制檢測將於本周六起實施。有私家醫生表示，昨晚收到政府電郵，指為疑似新冠肺炎患者強制檢測，由後日周六（28日）起生效，為期兩周。醫生需將病人的名字、聯絡方法和身份證號碼交予衞生署，以便跟進。



【11:25】消息指，本港今日新增大概82宗新冠肺炎確診個案。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.25｜歌舞群組患者增至250人 九龍塘富豪確診

新冠肺炎｜西醫劉黃色鳳發病後於仁安醫院診所診症 投訴指無停業

新冠肺炎｜有確診者上周四到訪 海洋公園急宣布周四、五閉園消毒

一隻貴婦狗病毒測試呈陽性 主人是確診個案密切接觸者

新冠肺炎｜邱達昌太太邱吳惠平認確診 飯局接觸患者 稱從不跳舞

【00:45】新冠肺炎第四波疫情爆發，衞生署昨(25日)公布新增85宗確診個案。跳舞群組累計250人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者更包括多位名媛，可見今次疫情已於上流社會蔓延。



確診者報住的住址更有跡可尋，衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界，繼續有多個豪宅單位上榜，包括九龍塘渭州道（Wiltshire Road），該區低密度洋房及獨立屋林立，每幢市值2億至3億。同區的九龍塘碧華花園5座也上榜，加上確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，也住在九龍塘律倫街大宅，可見九龍塘窩打老道東西兩邊都有富豪染疫。

新冠肺炎｜金域錯誤通知6患者檢測陰性 醫管局：已入院

【00:15】醫管局公布，自7月起委託一間化驗承辦商進行毒病測試，並於最近加強服務透過電話短訊將陰性測試結果通知有關市民。局方昨日(25日)收到承辦商通知，指在處理有關電話短訊的身份資料時出現偏差，導致部份市民收到其他人的陰性測試結果。

事件涉及2972名參與計劃的市民，當中有六宗個案的測試結果為陽性，但系統錯誤將其他人的陰性結果透過短訊通知有關病人。局方在知悉有關錯誤後，已即時與衞生署衞生防護中心聯絡，跟進該六名病人的情況。 局方稱已向衞生防護中心確認，六名病人早前已入院接受隔離治療。據了解，涉事承辦商是金域檢驗香港有限公司。

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確診食肆｜增13店 非本地青年患者曾光顧澳洲牛奶公司

【00:14】新冠肺炎第四波續惡化，衞生防護中心周三（25日）公布新增85宗確診個案，84宗屬本地個案，僅1宗為輸入個案。中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，增13間間食肆上榜。

一名28歲、曾到尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」的確診非本地青年，吃完通菜街「美味小鮮肉」，再於上周五（20日）光顧著名的澳洲牛奶公司。另一名居於將軍澳藍塘傲2座的73歲老翁，則光顧將軍澳南多間食肆，包括Popcorn 土司工坊及翠園。