世界球王馬勒當拿家中猝死　本月曾做開腦手術終年60歲

一代「世界球王」馬勒當拿（Diego Maradona ）月初因腦部出現硬膜下血腫，需要接受手術。據路透社及阿根廷等傳媒報道，他出院後兩星期，在家中突然心臟病發，最終證實不治，終年60歲。

馬勒當拿本月初因貧血和脫水，被送往阿根廷布宜諾斯艾利斯一家醫院，期後發現腦部出現硬膜下血腫，須動手術清除。馬勒當拿的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）親自為其手術動刀，盧當時稱，已成功取出腦中血塊，又指初步而言他復元得很好，術後反應亦很樂觀。

不過，據外媒報道，他出院後兩星期，在家中突然心臟病發，最終證實不治，終年60歲。

馬勒當拿剛在上月30日渡過60歲生日，生日當天他正領軍出戰帕托拿圖（Patronato）。(路透社)

最後生日願望：對戰英格蘭時再入一球

馬勒當拿剛在10月30日度過60大壽，目前為阿根廷甲組球隊甘拿斯亞（Gimnasia y Esgrima）主教練，生日當天他正領軍出戰帕托拿圖（Patronato）。他早前接受《法國足球》雜誌訪問談到生日願望時，他搞笑地說：「我夢想面對英格蘭時再入一球，今次用右手。」

【球迷醫院外祝福馬勒當拿】