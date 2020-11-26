施政報告．直播｜楊潤雄︰通識科精簡內容改新名　只分合格不合格

特首林鄭月娥昨日（25日）發表《施政報告》，發表多項政策。不同政策局將分別舉行記者會，就各局的相關政策安排向公眾解畫。《施政報告》提及要糾正通識科「被異化」問題，形容通識是「學習有關國家發展、《憲法》、《基本法》及法治等元素的平台。」昨日《文匯報》及《大公報》均引述消息指，政府計劃將通識科由七個評級改為「合格／不合格」、削減課時及內容等。 教育局及創科局今日下午五時將召開記者會，《香港01》將會直播。教育局局長楊潤雄料被問及通識科改革問題。

至於發展局及運房局今午召開的《施政報告》記者會中，發展局局長黃偉綸被問到，當局稱十年建屋計劃所需的330公頃土地已悉數找到，被質疑「有水份」。黃表示，相關土地有一部份來自古洞北、粉嶺北及洪水橋新發展區，已進入相關規劃程序，對落成時間有信心；其餘四成土地，則來自210個地方改劃，已完成三分之二，大部份完成規劃，時間亦掌握到。他說，明白市民有擔心，讓政府知道不能放鬆。 至於住宅物業交易會否「減辣」鬆綁，運輸及房屋局長陳帆表示，目前見不到數據，要改變住宅樓市需求、投資及炒賣管理措施。

【17:46】楊潤雄多次被問到通識科改革後，為何要改新名稱，是否與科目英文內有Liberal一字有關。楊稱，通識科改革後改名，並非現有名稱有問題，而是科目過去有人對通識科名稱，扯上不好的聯想。當局調整課程後有新開始，所以想改名，強調對Liberal一字無意見「只係想畀一個新開始」。他指，當局並無分開教授國安教育，國教內容一直都在，通識科內都有國教元素，形容今次無重大改變。

【17:41】被問到通識科改革後能否獲得社會信任？楊潤雄表示，今時今日作為局長未必做到，他希望社會大眾可客觀觀看整個安排，課程安排上，沿用課程宗旨及目標，嘗試調節課程及增減，「唔係全新嘅嘢，唔係一啲你唔知嘅嘢」，只係成個架構「減負」，令課程可以收縮。

至於海外院校認受及銜接上，當年港府花很多功夫推新高中課程，當時到外地大學宣傳，有介紹通識科內容。目前整個高中結構無大改變，只係內容有改變。例如校本評核有刪減等，相信不會影響國際認受性，個別海外院校亦未必留意考生通識科成績。

【17:30】至於國安教育方面，楊潤雄指，在學校行政指引上，正做「細化」工作，並製作教與學資源，以及教師方面的培訓。針對新入職、在職及準備升職教師，會有新核心課程培訓要求，教師要接受30小時的師資培訓課程，包括憲法、《基本法》及國安教育。

至於疫情影響停課安排上，當局會緊密與衞生署、衞生防護中心、專家溝通，討論需否收緊學校安排。目前初小已經暫時停面授，知道不少家長都有意見，認為要全港停課。他強調，防疫安排是按科學證據及醫療意見判斷，當有任何決定，會盡快通知家長及學校，讓大家有時間做準備。醫療決定是按每日情況，不能預早估計幾日走勢，難稱要提早多少日通知。



【17:20】教育局局長楊潤雄公布通識科改革詳情，他指出，通識科被污名化，決定按課程宗旨，精簡內容，通識科改革後將換新科目名稱，會學習憲法、《基本法》以及國家發展。改革後，新科目會保持必修必考，但不會評級，只分合格或不合格。當局將定明課程內的重要學習概念，刪減課時，內容只保留原有的一半；而新科目將不設獨立專題研習，以減輕師生工作量，並培養學習基本法、法治、憲法，及開拓國際視野，提供內地考察交流機會。當局會為該科設適用書目表，會有經審批的教科書。當局亦會與考評局跟進，與大學討論，銜接大學聯招的方案，會盡快公布。

現時高中生將維持原有通識科考核安排，楊潤雄強調，社會上對通識科有不信任，新科目在宗旨及目標上沒有大改變，亦有參考專家小組早前的部分建議。他稱，與專家小組建議最大不同地方，是沒有評級，只分合格或不合格。新科目名稱未定，如改革後再叫「通識科」會對社會人士有不好的觀感，故決定改名。今次改動，已考慮專家小組的意見及社會聲音，在課程上做功夫後，提出相關建議。

【17:11】創新及科技局局長薛永恒及教育局局長楊潤雄見記者。薛永恒表示，本地初創企業現已增至3,300多間，聘用人數目由2千多人，增至現時1.2萬人，表現得到國際肯定。為加強港深兩地創科合作，港深創科園將發展為最大創科平台，當局與深圳合辦創新合作區，令香港創新能力與深圳先進製造能力結合。港府獲深圳市政府回應，在河套區科學園入伙前，由香港科技園租福田相關地皮發展，長遠而言會以一區兩園方式發展，為青年人提供就業及創業機會。



施政報告中，有400個專為創科而設的就業名額，專門聘請大學STEM畢業生，期望計劃加深青年對大灣區認識。當局又會推出傑出創科學人計劃，邀請國際STEM學者團隊，令本地大學教研更上一層樓，涉款約20億元。



當局下月會公布智慧城市藍圖，推出多130個措施，包括推出智方便平台，以便市民用數碼身份，使用政府服務，初期可使用20多項服務。而安心出行程式，推出十日，已有 2萬個公私營場地參與，下載量約20萬，並不斷上升，呼籲不同人參與計劃。他強調，安心出行程式不是靈丹妙藥，但市民多走一步，可及早遠離疫情。

【15:21】被問到政府覓得地皮數量，首度滿足十年建屋計劃，是否「有水份」？以及為何不全收粉嶺高球場。黃偉綸表示，大約300公頃的土地，一部份來自古洞北、粉嶺北及洪水橋新發展區，已經進入相關規劃程序，對落成時間有信心；其餘四成土地，來自210個地方改劃，已完成三分之二，大部份完成規劃，時間亦掌握到。他說，明白市民有擔心，讓政府知道不能放鬆。



至於住宅物業交易會否「減辣」鬆綁，運輸及房屋局長陳帆表示，差估處數據顯示，第3季供樓支出達到私人家庭入息中位數的77%，較去年同期的73%高。加上近日一手樓市交投快，反映住屋是剛性需求。政府要照顧希望自置居所的市民，會密切留意物業市場發展。目前見不到數據，改變住宅樓市需求、投資及炒賣管理措施。



【15:14】就明日大嶼的融資安排。黃偉綸表示，當局會就不同方案作考慮，包括第一城模式、發展權模式或鐵路加物業發展模式等，政府甚至不需為填海付錢反而有收入，當局一定會仔細研究融資排，若研究撥款獲通過，研究時會好小心考慮。

【14:49】被問到統計署曾評估2039年本港人口增長放緩，有否需要重新評估明日大嶼計劃。黃偉綸解釋，雖然人口增長率下降，但總人口數字仍會上升，而住屋需要參照住戶戶數，本港住戶總數會增至逾300萬戶，而每戶人數由2.8人跌至2.6人，令戶數持續增長。本港2051年人口估算會達885萬，仍有多70萬人口的住屋需要，要做好準備。

黃續指，本港人口急速老年化，長者住屋需要空間比年輕人大，如洗手間要容納輪椅，很多單位做不到，所以對土地需求大。而本港亦面對雙老年化，除人口外，住宅都老年化，在30年後，超過70年樓齡單位有30幾萬個，比現時增長幾百倍。市建局早前指，現時不少地區密度高，重建後面積可能密度較低，亦有土地需求壓力。

【14:37】被問到為何要透過入股方式與珠海機場合作，以及啟德單軌列車計劃為何研究逾10年最終擱置。陳帆表示，港方與珠海機場長時間合作，港珠澳大橋通車後帶來機遇，如將內地網絡循環與香港的國際循環結合，會帶來商機。他形容，透過入股在商業運作上有更好的協同作用。

黃偉綸表示，當局做詳細技術評估後，部分問題難以克服，區內道路狹窄，有消防問題；而走線要越過觀塘繞道，對單軌列車而言亦太斜，故建議以其他路面交通方式代替。

陳帆表示，房屋短缺是香港受關注的課題，政府正持續增加房屋供應，並善用現有房屋資源（鄭子峰攝）

【14:27】運輸及房屋局局長陳帆表示，房屋短缺是香港受關注的課題，政府正持續增加房屋供應，並善用現有房屋資源，同時繼續致力增加公營房屋供應。當局已找到330公頃土地，用以興建31.6萬伙公營單位，滿足未來十年30.1萬伙房屋的需求，當局會在2020年長策週年進度報告交代。

房委會石籬中轉屋重建計劃，將於2022年清空，獲城規通過方案後，料2028年完成重建，可提供1600個單位。當局亦會重建3個工廈作為公營房屋，預計2021年首季完成研究，要根據城規條例啟動改劃程序，預料可提供3,000單位。至於平民屋宇公司管理的大坑西邨重建計劃，料可提供3,300個單位，較現有約1,600個單位增加一倍。

市民置業方面，陳帆形容，出租公營房屋是安全網，是始終如一非常重要政策，當局同時會努力為想置業的中低收入家庭提供選擇。綠置居3,700單位銷售，因疫情延遲，現仍進行中。下一期4,700伙明年推售，首批2,100個會於5月推出。餘下單位會視乎首期銷售情況再決定，當作資助出售及出租公營房屋都可以，是非常好旋轉門，當局會適當調動。

黃偉綸指，希望中部水域填海研究獲得支持，明日大嶼可早日上馬。（鄭子峰攝）

【14:17】黃偉綸指出，要靠填海造地才能有真正的新土地，涉及明日大嶼的中部水域填海研究撥款，將於明天在立法會財委會審議，盼計劃能獲支持，早日上馬。至於重新規劃屯門西和龍鼓灘填海的相關研究，稍後會撥款申請。至於港鐵小蠔灣車廠上蓋發展，當局就30公頃用地制定大綱圖，可於中長期發展2萬單位，約半數屬資助出售房屋，其餘則為私樓。該區會有新鐵路站及新社區，首期將於2024年動工，目標首批6000個單位於2030年起入伙。

至於北環線沿線用地，當局會加緊鐵路項目發展，以推動沿線新田、牛潭美及凹頭一帶，共90公頃房屋用地，盼供應7萬個單位，公私營房屋比例為7比3。躍動港島南計劃方面，會由跨專業團隊辦工室推展，希望提升香港仔文化消閒設施，活化工廈重建改裝，為新行業文化藝術營運提供空間。同時當局會研究重建及以一地多用原則建設區內設施，並以地方美化及小工程，改善行人暢達性。

【14:05】發展局局長黃偉綸表示，粉嶺北及古洞北發展正在進行，私人住宅發展地已納入賣地表，料2026有首批房屋建成。東涌東發展區工程於2017年展開，今年3月地皮已交房委會，料2024年建成1萬伙公營房屋。至於洪水橋第二期發展計劃，於9月展開；元朗南發展則進入法定規劃程序，爭取明年下半年就首期發展向立會申撥款。



至於棕地方面，已有803公頃土地，陸續發展成房屋，餘下450公頃規劃工作已完成，部份會提供房屋，料可供應2萬伙公營房屋單位。市區3個寮屋區會發展高密度房屋，由房協負責，2025年起分階段動工，料提供6,300個市區公營房屋單位。至於粉嶺高球場32公頃高密度房屋研究，期望於明年年初完成，爭取2023年收歸政府後平整，用作公營房屋發展。土地共享先導計劃，當局暫收到10個項目查詢，會適時公布。

▼施政報告2020八大重點▼

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↓過渡性房屋↓

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↓大坑西邨↓

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