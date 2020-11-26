施政報告｜覓地量滿足十年建屋計劃　黃偉綸︰大部份已完成規劃

本港房屋供應短缺及交通擠塞問題困擾多年，特首林鄭月娥昨日（25日）發表《施政報告》，強調不會放棄明日大嶼願景計劃，會研究創新融資方案，同時發展當地交通，連接港島北及大嶼山，以紓緩交通流量。 當局表示，已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年長策，不過被質疑數字「有水份」。發展局局長黃偉綸表示，相關土地有一部份來自古洞北、粉嶺北及洪水橋新發展區，已進入相關規劃程序，對落成時間有信心；其餘四成土地，則來自210個地方改劃，已完成三分之二，大部份完成規劃，時間亦掌握到。他說，明白市民有擔心，讓政府知道不能放鬆。 至於住宅物業交易會否「減辣」鬆綁，運輸及房屋局長陳帆表示，差估處數據顯示，第3季供樓支出達到私人家庭入息中位數的77%，較去年同期的73%高。加上近日一手樓市交投快，反映住屋是剛性需求。政府要照顧希望自置居所的市民，會密切留意物業市場發展。目前見不到數據，改變住宅樓市需求、投資及炒賣管理措施。

【15:21】被問到政府覓得地皮數量，首度滿足十年建屋計劃，是否「有水份」？以及為何不全收粉嶺高球場。黃偉綸表示，大約300公頃的土地，一部份來自古洞北、粉嶺北及洪水橋新發展區，已經進入相關規劃程序，對落成時間有信心；其餘四成土地，來自210個地方改劃，已完成三分之二，大部份完成規劃，時間亦掌握到。他說，明白市民有擔心，讓政府知道不能放鬆。



至於住宅物業交易會否「減辣」鬆綁，運輸及房屋局長陳帆表示，差估處數據顯示，第3季供樓支出達到私人家庭入息中位數的77%，較去年同期的73%高。加上近日一手樓市交投快，反映住屋是剛性需求。政府要照顧希望自置居所的市民，會密切留意物業市場發展。目前見不到數據，改變住宅樓市需求、投資及炒賣管理措施。



【15:14】就明日大嶼的融資安排。黃偉綸表示，當局會就不同方案作考慮，包括第一城模式、發展權模式或鐵路加物業發展模式等，政府甚至不需為填海付錢反而有收入，當局一定會仔細研究融資排，若研究撥款獲通過，研究時會好小心考慮。

【14:49】被問到統計署曾評估2039年本港人口增長放緩，有否需要重新評估明日大嶼計劃。黃偉綸解釋，雖然人口增長率下降，但總人口數字仍會上升，而住屋需要參照住戶戶數，本港住戶總數會增至逾300萬戶，而每戶人數由2.8人跌至2.6人，令戶數持續增長。本港2051年人口估算會達885萬，仍有多70萬人口的住屋需要，要做好準備。

黃續指，本港人口急速老年化，長者住屋需要空間比年輕人大，如洗手間要容納輪椅，很多單位做不到，所以對土地需求大。而本港亦面對雙老年化，除人口外，住宅都老年化，在30年後，超過70年樓齡單位有30幾萬個，比現時增長幾百倍。市建局早前指，現時不少地區密度高，重建後面積可能密度較低，亦有土地需求壓力。

【14:37】被問到為何要透過入股方式與珠海機場合作，以及啟德單軌列車計劃為何研究逾10年最終擱置。陳帆表示，港方與珠海機場長時間合作，港珠澳大橋通車後帶來機遇，如將內地網絡循環與香港的國際循環結合，會帶來商機。他形容，透過入股在商業運作上有更好的協同作用。

黃偉綸表示，當局做詳細技術評估後，部分問題難以克服，區內道路狹窄，有消防問題；而走線要越過觀塘繞道，對單軌列車而言亦太斜，故建議以其他路面交通方式代替。

陳帆表示，房屋短缺是香港受關注的課題，政府正持續增加房屋供應，並善用現有房屋資源（鄭子峰攝）

【14:27】運輸及房屋局局長陳帆表示，房屋短缺是香港受關注的課題，政府正持續增加房屋供應，並善用現有房屋資源，同時繼續致力增加公營房屋供應。當局已找到330公頃土地，用以興建31.6萬伙公營單位，滿足未來十年30.1萬伙房屋的需求，當局會在2020年長策週年進度報告交代。

房委會石籬中轉屋重建計劃，將於2022年清空，獲城規通過方案後，料2028年完成重建，可提供1600個單位。當局亦會重建3個工廈作為公營房屋，預計2021年首季完成研究，要根據城規條例啟動改劃程序，預料可提供3,000單位。至於平民屋宇公司管理的大坑西邨重建計劃，料可提供3,300個單位，較現有約1,600個單位增加一倍。

市民置業方面，陳帆形容，出租公營房屋是安全網，是始終如一非常重要政策，當局同時會努力為想置業的中低收入家庭提供選擇。綠置居3,700單位銷售，因疫情延遲，現仍進行中。下一期4,700伙明年推售，首批2,100個會於5月推出。餘下單位會視乎首期銷售情況再決定，當作資助出售及出租公營房屋都可以，是非常好旋轉門，當局會適當調動。

黃偉綸指，希望中部水域填海研究獲得支持，明日大嶼可早日上馬。（鄭子峰攝）

【14:17】黃偉綸指出，要靠填海造地才能有真正的新土地，涉及明日大嶼的中部水域填海研究撥款，將於明天在立法會財委會審議，盼計劃能獲支持，早日上馬。至於重新規劃屯門西和龍鼓灘填海的相關研究，稍後會撥款申請。至於港鐵小蠔灣車廠上蓋發展，當局就30公頃用地制定大綱圖，可於中長期發展2萬單位，約半數屬資助出售房屋，其餘則為私樓。該區會有新鐵路站及新社區，首期將於2024年動工，目標首批6000個單位於2030年起入伙。

至於北環線沿線用地，當局會加緊鐵路項目發展，以推動沿線新田、牛潭美及凹頭一帶，共90公頃房屋用地，盼供應7萬個單位，公私營房屋比例為7比3。躍動港島南計劃方面，會由跨專業團隊辦工室推展，希望提升香港仔文化消閒設施，活化工廈重建改裝，為新行業文化藝術營運提供空間。同時當局會研究重建及以一地多用原則建設區內設施，並以地方美化及小工程，改善行人暢達性。

【14:05】發展局局長黃偉綸表示，粉嶺北及古洞北發展正在進行，私人住宅發展地已納入賣地表，料2026有首批房屋建成。東涌東發展區工程於2017年展開，今年3月地皮已交房委會，料2024年建成1萬伙公營房屋。至於洪水橋第二期發展計劃，於9月展開；元朗南發展則進入法定規劃程序，爭取明年下半年就首期發展向立會申撥款。



至於棕地方面，已有803公頃土地，陸續發展成房屋，餘下450公頃規劃工作已完成，部份會提供房屋，料可供應2萬伙公營房屋單位。市區3個寮屋區會發展高密度房屋，由房協負責，2025年起分階段動工，料提供6,300個市區公營房屋單位。至於粉嶺高球場32公頃高密度房屋研究，期望於明年年初完成，爭取2023年收歸政府後平整，用作公營房屋發展。土地共享先導計劃，當局暫收到10個項目查詢，會適時公布。

▼施政報告2020八大重點▼

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↓過渡性房屋↓

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↓大坑西邨↓

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