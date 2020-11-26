周梓樂死因｜另一急救員稱見傷者有失禁情況　又聽到有人叫離開

科大生周梓樂死因研訊今（26日）踏入第9日。有成年義務急救員供稱，梓樂出現失禁情況，其短褲濕了並有尿味。他又稱救援過程中「行為上面冇受到阻礙」，但防暴警察曾指示他們離開。警方的代表大狀指其書面證供無述及警員大叫離開，指根本無此事發生。義務急救員原本不同意，但最終道：「我喺現場聽過有人講離開，但唔肯定係咪警察講出嚟。」

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓低層平台，延至同月8日不治。

義務急救員華夏供稱，2014年通過聖約翰救傷隊的基本急救課程，但近年無參與覆試。當晚凌晨1時左右，他與數名義務急救員在尚德邨，一名穿短褲的男街坊指住肇事停車場，稱「有人跌落嚟」。

義務急救員華夏。(林樂兒攝)

曾握傷手以示支持

華跟隨街坊往停車場二樓，見到消防員處理傷者，遂上前協助，負責檢查左腳。他指傷者除了口鼻，左小腿也有血漬，發出痛苦的聲音，但沒有說出完整句子。此外，褲子的私處位置濕了，並有尿味。華曾經握住傷者的手，以表支持。

叫穿反光衣記者通知傷者家人

華續道，從褲袋翻出銀包，交予穿上記者反光衣的人，對方翻看證件得知傷者是梓樂，就讀科大。華著對方聯絡校方找梓樂家人，並且向朋友傳送梓樂的證件相，詢問是否認識傷者。其友人半小時後回覆稱認識梓樂，華當時以為梓樂會被送往將軍澳醫院，便叫朋友往該醫院等候。

有防暴警曾出現但沒做甚麼

華憶述，防暴警察在他治理傷者期間出現，印象中沒有問他們在做什麼，消防員則有表示正在救人。他又謂，有兩名防暴警曾走近看看，但無跨過石壆，警方逗留了數分鐘後離開。

未見有不尋常事

華指停車場內無人追逐打鬥，也沒遇到不尋常的人和事。惟被問到救援期間有無受阻，華就回答：「行為上冇受到阻礙。」他解釋指防暴警察「一嚟已經大大聲話要離開」，在言語上阻礙了救援。

防暴警方向有人大叫離開

在警方的代表狀熊健民詢問下，華承認沒有目睹何人大叫離開，但由於救援者在傷者身旁，而該聲音是從車路，亦即防暴警察身處的位置傳出，故他肯定是警察喊叫。他亦說不確定警察是向誰大叫，但消防回應正在救人。

警律師質疑口供未有提及

熊大狀讀出華今年一月錄取的兩份口供，指他當時供稱無受妨礙，質疑為何與庭上口供不一。華則指，錄口供時表示行為上沒有受阻，但有說明聽到大叫離開；他重申在行為方面確無受到干擾，認為口供紙的記錄符合想法，故簽署確認。他續解釋，由於錄口供時趕時間並且感到緊張，所以當時無提及，而他在庭上回想的記憶會更為準確。

官問會否心態上認為警應幫忙

熊大狀指防暴警根本無大叫離開，華原本不同意，但最終道：「我喺現場聽過有人講離開，但唔肯定係咪警察講出嚟。」裁判官詢問，會否因為心態上認為警方應該幫助，惟警員沒有如此行事，因此覺得受阻。華同意，並確認消防員當時無向警方求助。

研訊明續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)