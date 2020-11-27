新冠肺炎．最新｜有線老闆邱達昌承認確診　一個飯局4人染疫

本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，今(27日)新增92宗確診個案，3宗為輸入個案，89宗為本地個案，當中17宗源頭不明。跳舞群組再添58名患者，該群組累計已有367人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，養和醫院出現小規模爆發，一名77歲女患者離世後，樣本檢測發現呈初步確診，同層病房工作的兩名醫護亦驗出初步確診，涉事的養和醫院33樓已封閉。 連日來有多間中學學生染疫，旺角聖公會諸聖中學一名男生染疫，屬無源頭個案，昨（26日）仍有回校上課，該校要停課14天，師生均要接受檢測。教育局局長楊潤雄昨指暫未有計劃停課。 此外，社會福利署宣布，由即日起接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元的恩恤現金津貼。政府最快今日刊憲，授權私家醫生要求有病徵患者接受強制檢測，措施將於周六生效，暫定為期14天。

新冠肺炎｜屯門醫院矯形及創傷科病人確診 5同病格病人需檢疫

【21:38】屯門醫院公布，一名21歲男病人昨日（26日）下午入住屯門醫院矯形及創傷科病房，院方安排他進行2019冠狀病毒病檢測，即晚得出初步結果呈陽性。他已轉往隔離病房留醫，情況穩定，沒有出現任何相關的感染病徵。發言人指，感染控制組得知該名男病人的檢測結果後展開調查，追蹤曾與他有接觸的醫護人員及病人。其中五名與該病人入住同一病格的男病人被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫，他們已經接受檢測，結果均呈陰性；而曾與該病人接觸過的醫護人員，均有適當的個人防護裝備，因此無需接受隔離檢疫或醫學監察。

屯門醫院公布一名留院男病人確診新冠肺炎。（資料圖片）

【21:15】有線寬頻主席、遠東發展有限公司主席兼行政總裁邱達昌發表聲明，承認確診新冠病毒。聲明指，他與太太吳惠平於上周四（19日）晚上在朋友家中進行私人飯局，出席的友人包括麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲及汽車會會監余錦基。其後得知席間有人確診新型肺炎後，立刻按照衞生防護中心的指引，和太太接受新型肺炎檢測和隔離，他在第一次檢測時結果呈陰性，期後再次檢測則呈陽性。

聲明指邱達昌及太太現時身體狀況良好，藉此機會衷心的感謝醫護人員悉心治療。

邱吳惠平、謝玲玲及余錦基日前已先後確診。《香港01》本周二得悉邱達昌也確診，他接受記者查詢時，只着記者「唔好亂寫」，未有否認。

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【20:48】竹篙灣檢疫中心1,500檢疫單位爆滿，衞生署表示，由於本港的2019冠狀病毒病疫情近日出現急劇變化，位於八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營和柴灣鯉魚門公園及度假村的檢疫中心，於今天重啟，政府會因應疫情最新發展作出相應部署。

北角官立小學爆上呼吸道感染 20學童發病 ７人求醫毋須入院

【19:16】本港再有學校爆發上呼吸道感染，北角官立小學20名學童自本月13日起陸續發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵，當中7人已經求醫，全部情況穩定，毋須入院。

北角官立小學爆發上呼吸道感染。（googlemap截圖）

新冠肺炎｜政府檢測中心一表看清 新增荔景社區會堂周六投入服務

【19:11】食物及衞生公布，將在九龍及新界增設五間社區檢測中心，並由明日（28日）起逐步投入服務。五間新增社區檢測中心分別位於荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、屯門兆麟社區會堂、坑口社區會堂和油塘社區會堂。五間新增檢測中心首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。現正運作的四間社區檢測中心（位於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂）仍將繼續提供服務。

社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。有關服務收費上限為240元，按檢測承辦商安排的方式付款。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由進行檢測，屆時會另行作出宣布。

【19:00】醫院管理局內務會議通過向2月罷工員工收回缺勤的日子的工資，主席范鴻齡表示，大會亦決定不會就此作出其他人力資源方面的跟進，​他指這是在考慮法律意見、《僱傭條例》、人力資源政策、僱傭合約及員工士氣等因素後的決定。醫管局會重新計算缺勤員工在該月份的工資，並在稍後發放的工資中反映有關差額。

新冠肺炎｜121間郵政局明起設樣本包派發點 每人限取一包

【18:56】食物及衞生局公布，為便利市民索取新冠病毒檢測樣本收集包，政府會在明日（28日）起於全港121間郵政局（不包括流動郵政局）增設樣本收集包派發點。市民可於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包，費用全免。收集包內附深喉唾液樣本瓶、樣本瓶包裝袋以及樣本採集指引等，每名市民限取一包，派完即止。因應政府分配的數量和每間郵政局的規模，各郵政局每日派發的樣本收集包數量會有所不同，詳情可瀏覽網頁。

醫管局向罷工醫護扣薪 不作其他人力資源跟進 范鴻齡冀釋除疑慮

【18:35】《香港01》接獲醫管局內部信件，主席范鴻齡及行政總裁高拔陞向員工表示，醫管局大會今日經過詳細討論和考慮，決定向經核實曾於今年2月3日至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資，亦不會就此作出其他人力資源方面的跟進。

醫管局員工陣線在今年2月3日至7日發起罷工，逼政府封關，以阻截染有新冠病毒毒人由內地來港，共有9,000名醫護實名簽署參與罷工，最終7,000名會員參與罷工，而醫管局點算後表示逾5,100人缺勤。政府最終拒絕工會要求，罷工行動在第五日結束，會員否決再延長。

新冠肺炎｜養和醫院爆疫 袁國勇懷疑有跳舞群組人士探病播毒

【18:15】據了解，政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，大約下午6時到養和醫院視察，了解該院小規模爆發情況。

袁國勇到養和醫院視察防疫情況。（麥凱茵攝）

【18:07】社會福利署宣布，由即日起接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元的恩恤現金津貼。社署指，發放津貼目的是消除可能受感染人士對接受病毒檢測的疑慮，減少他們擔心因檢測而須入住公立醫院治療，引致的經濟困難。

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【17:14】珀麗灣客運表示，於昨晚（26日）獲悉駕駛珀麗3號船隻的一名船長初步確診，現已入院接受進一步測試。船長的日常工作範疇不會直接接觸乘客，最後上班日為11月24日。珀客已即時安排外判清潔商徹底清潔和消毒所有船隻、荃灣碼頭、中環2號碼頭及珀麗灣碼頭的公眾地方、候船室、員工休息室等地方；並與衛生防護中心聯絡，安排與該職員共事之員工接受深喉唾液測試；在確保公共衛生安全的大前題下，視乎需要調整服務。其中荃灣西碼頭往返珀麗灣之渡輪服務，會由巴士暫代；中環往返珀麗灣的下午5時至晚上9時班次，調整為每小時一班。

珀麗灣客運網頁顯示，昨晚得悉有船長染疫，渡輪服務班次將受影響。（網頁截圖）

【17:11】爆發小型感染的BandStage Live Music被列為強制檢測指明場所，有市民報稱曾接觸過美孚君好宴會廳人士，經檢測後要致電查詢才獲告知確診，期間4日未被送往檢疫中心。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，若檢測中心發現初步確診個案，會由中心跟進，估計是通知患者之間出現時間落差。

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【16:55】庾慧玲表示，瑪嘉烈醫院一名兒科女護初步確診，涉事女護近期沒有照顧過確診者，在11月25日曾接觸1名確診病人，曾涉無戴口罩接觸，當局仍在查詢資料，未知是否密切接觸者。當局相信不是院內感染，護士無病徵，昨日上班時接通知，其小朋友要入檢疫中心，故通知醫院及留樣本，後發現初步確診。女護上班時有合適防護設備，曾照顧過4名嬰兒，被列為密切接觸者，全部檢驗屬陰性，於瑪嘉烈醫院檢疫；另有一名一同用膳的同事，檢測結果均為陰性。

女護工作的同一病房有20名嬰兒住過，其中7人已出院，醫院已通知嬰兒父母，為病人測試，同房50名職員正陸續做檢測，目前全部陰性，有關病房會清潔，暫停接受新症。

另外，屯門醫院骨科病人昨經急症室入院，無病徵，但昨晚檢測結果發現初步確診，已即時安排隔離，現正追蹤接觸者。庾強調，現時每日有幾十宗確診個案，情況與7至8月期間病毒包圍醫院相似，非常擔心會造成壓力，感染風險大大提高，已提醒同事提高警覺，採用合適保護裝備，盡量幫病人做測試，始終好多病人無病徵。她續指，政府已授權醫生為有需要病人強制測試，呼籲病人合作聽從指示及盡快測試，保障家人及減低醫護感染風險。

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【16:47】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報101宗個案，無病人離世。有13名病人康復出院。目前尚有495名確診病人留醫，當中有6人情況危殆，6人情況嚴重，483人情況穩定。負壓病床數目是1,138張，使用68.5%；負壓病房數目是618間，使用率70.6%。

至於醫護防護裝備方面，最新防護裝備儲備方面，外科口罩有6,300萬個，外科呼吸器有640萬個，保護衣有810萬件，面罩有1,080萬個，存量足夠使用6個月。

張竹君表示，今日新增92宗確診，屬第4波疫情爆發以來最高，養和醫院更有小規模爆發，院內33樓全層要封閉。（麥凱茵攝）

【16:41】張竹君表示，養和醫院出現小規模爆發，一名77歲女患者，因病8月中在養和醫院33樓單人房留醫，曾有家人及照顧者探訪，患者11月25日開始發燒、11月26日出現氣促，昨晚取樣本，樣本呈初步陽性，患者已過身。

同層病房有13名病人，現正進行檢測，11月23日，涉事位置有30名職員上班，其中2人樣本呈初步陽性，其中一人有參與上述患者的搶救工作。張表示，涉事養和醫院33樓要封閉，其他曾上班協助搶救上述患者的職員及醫生需要隔離檢疫，涉及約30多人。

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【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增92宗確診，患者年齡由2歲至84歲，涉49男43女，累計個案增至6,040宗。新確診個案中，只有3宗屬輸入個案，多達89宗為本地感染個案，其中72宗與其他確診個案相關，58宗屬跳舞群組，該群組累計有367人染疫。至於無源頭本地感染個案有17宗，年齡由14至70歲，涉11男6女，包括退休人士、家庭主婦、在職人士，住處遍佈各區，相關患者中，有1名旺角聖公會諸聖中學14歲男學生，該校要停課兩周，學生及職員均要檢測。

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【16:29】養和醫院昨晚（26日）表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人於本周二(24日)，接受新冠肺炎檢測並初步確診。他轉到公院接受治療時，才透露其妻與跳舞羣組有關並已確診。養和醫院為24位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性；院方亦已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排他們盡快接受病毒測試。

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【13:13】醫院管理局由9月起委託金域檢驗（香港）有限公司提供檢測，合約於今日（27日）屆滿。醫管局回覆查詢時稱，為配合衞生防護中心有關措施的延續性，該局早前已按合約條款，將有關承辦商的合約延長12周，即大約3個月。



不過「金域」本月內疑曾兩度出錯，早前因處理聯絡資料問題，導致近3,000市民收到其他人的陰性結果通知，當中有6人的樣本應屬陽性卻「陽變陰」。另外，金域亦承辦高危群組檢測，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌曾懷疑金域的實驗室受污染，導致4名職業司機，樣本出現懷疑「假陽性」結果。

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【12:47】再有政府部門人員確診！民航處表示，知悉一名在民航處總部大樓上班、負責後勤的工作人員，昨晚（26日）確診新冠肺炎。涉事職員在確診同日仍有當值，但工作無需接觸公眾，工作期間曾探熱，體溫正常。他最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴外科口罩，並與保持適當社交距離。

翻查資料，一名同樣在民航處總部上班、負責後勤工作的外判工人在11月23日晚上確診，最近一次當值日期為11月21日。即民航處由本周一（23日）起，4天內已有兩人確診。

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【10:56】消息指，本港今日新增約92宗新冠肺炎確診個案

竹篙灣檢疫中心再度逼爆

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▼11月26起收緊防疫措施▼

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【02:40】衞生署昨深夜(26日)公布最新確診患者行蹤。個案編號#5895的45歲女子報稱居於跑馬地荷塘苑，為不明源頭個案，她報告過去曾到過多個地方，包括銅鑼灣柏寧酒店、希慎廣場及九龍塘又一城。

另外，曾於7月爆發「慶回歸跳舞群組」的旺角雅蘭稻香，再有確診者曾到訪，屬「歌舞群組」的67歲男確診者，報告曾於周一到過該餐廳。

確診食肆｜雅蘭稻香再現患者行蹤 源頭不明個案曾訪多個地點

▼酒吧停業前營業情況▼

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▼26/11確診者住宅名單▼

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【01:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有豪宅單位上榜，包括大坑豪園、畢架山新德園、何文田公爵閣、九龍塘嘉皇臺等。另一邊廂，亦有兩名住戶的報住地址是位於工廠大廈內。

此外，半山花園台再有住戶染疫，其中第二座確診人數累計6人，當中一人屬歌舞群組，今日再增一名居住第三座的確診者。

確診大廈｜大坑豪園、公爵閣上榜 有患者報住工廠大廈

▼5000元確診津貼Q&A▼

【00:01】政府公告，會引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月26日曾到過下列七間指明場所的人士，須於11月29日或之前接受病毒檢測。

▼多個場所與跳舞群組有關▼

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