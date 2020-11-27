新冠肺炎．最新｜確診個案勢破6000大關　跳舞群組擴展未遏止

本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，昨(26日)新增81宗確診個案，當中13宗源頭不明。跳舞群組再添59名患者，該群組累計已有311人確診。昨半日已錄得初步確診逾60多宗。 連日來有多間中學學生染疫，教育局局長楊潤雄昨指暫未有計劃停課。此外，政府最快今日刊憲，授權私家醫生要求有病徵患者接受強制檢測，措施將於周六生效，暫定為期14天。

竹篙灣檢疫中心再度逼爆

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▼11月26起收緊防疫措施▼

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【02:40】衞生署昨深夜(26日)公布最新確診患者行蹤。個案編號#5895的45歲女子報稱居於跑馬地荷塘苑，為不明源頭個案，她報告過去曾到過多個地方，包括銅鑼灣柏寧酒店、希慎廣場及九龍塘又一城。

另外，曾於7月爆發「慶回歸跳舞群組」的旺角雅蘭稻香，再有確診者曾到訪，屬「歌舞群組」的67歲男確診者，報告曾於周一到過該餐廳。

確診食肆｜雅蘭稻香再現患者行蹤 源頭不明個案曾訪多個地點

▼酒吧停業前營業情況▼

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▼26/11確診者住宅名單▼

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【01:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有豪宅單位上榜，包括大坑豪園、畢架山新德園、何文田公爵閣、九龍塘嘉皇臺等。另一邊廂，亦有兩名住戶的報住地址是位於工廠大廈內。

此外，半山花園台再有住戶染疫，其中第二座確診人數累計6人，當中一人屬歌舞群組，今日再增一名居住第三座的確診者。

確診大廈｜大坑豪園、公爵閣上榜 有患者報住工廠大廈

▼5000元確診津貼Q&A▼

【00:01】政府公告，會引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月26日曾到過下列七間指明場所的人士，須於11月29日或之前接受病毒檢測。

▼多個場所與跳舞群組有關▼

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