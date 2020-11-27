新冠肺炎．最新｜醫管局向參與罷工逼封關員工收回缺勤工資

本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，今(27日)新增92宗確診個案，3宗為輸入個案，89宗為本地個案，當中17宗源頭不明。跳舞群組再添58名患者，該群組累計已有367人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，養和醫院出現小規模爆發，一名77歲女患者離世後，樣本檢測發現呈初步確診，同層病房工作的兩名醫護亦驗出初步確診，涉事的養和醫院33樓已封閉。 連日來有多間中學學生染疫，旺角聖公會諸聖中學一名男生染疫，屬無源頭個案，昨（26日）仍有回校上課，該校要停課14天，師生均要接受檢測。教育局局長楊潤雄昨指暫未有計劃停課。 此外，社會福利署宣布，由即日起接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元的恩恤現金津貼。政府最快今日刊憲，授權私家醫生要求有病徵患者接受強制檢測，措施將於周六生效，暫定為期14天。

北角官立小學爆上呼吸道感染 20學童發病 ７人求醫毋須入院

【19:16】本港再有學校爆發上呼吸道感染，北角官立小學20名學童自本月13日起陸續發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵，當中7人已經求醫，全部情況穩定，毋須入院。

北角官立小學爆發上呼吸道感染。（googlemap截圖）

【19:11】食物及衞生公布，將在九龍及新界增設五間社區檢測中心，並由明日（28日）起逐步投入服務。五間新增社區檢測中心分別位於荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、屯門兆麟社區會堂、坑口社區會堂和油塘社區會堂。五間新增檢測中心首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。現正運作的四間社區檢測中心（位於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂）仍將繼續提供服務。

社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。有關服務收費上限為240元，按檢測承辦商安排的方式付款。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由進行檢測，屆時會另行作出宣布。

【19:00】醫院管理局內務會議通過向2月罷工員工收回缺勤的日子的工資，主席范鴻齡表示，大會亦決定不會就此作出其他人力資源方面的跟進，​他指這是在考慮法律意見、《僱傭條例》、人力資源政策、僱傭合約及員工士氣等因素後的決定。醫管局會重新計算缺勤員工在該月份的工資，並在稍後發放的工資中反映有關差額。

【18:56】食物及衞生局公布，為便利市民索取新冠病毒檢測樣本收集包，政府會在明日（28日）起於全港121間郵政局（不包括流動郵政局）增設樣本收集包派發點。市民可於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包，費用全免。收集包內附深喉唾液樣本瓶、樣本瓶包裝袋以及樣本採集指引等，每名市民限取一包，派完即止。因應政府分配的數量和每間郵政局的規模，各郵政局每日派發的樣本收集包數量會有所不同，詳情可瀏覽網頁。

【18:35】《香港01》接獲醫管局內部信件，主席范鴻齡及行政總裁高拔陞向員工表示，醫管局大會今日經過詳細討論和考慮，決定向經核實曾於今年2月3日至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資，亦不會就此作出其他人力資源方面的跟進。

醫管局員工陣線在今年2月3日至7日發起罷工，逼政府封關，以阻截染有新冠病毒毒人由內地來港，共有9,000名醫護實名簽署參與罷工，最終7,000名會員參與罷工，而醫管局點算後表示逾5,100人缺勤。政府最終拒絕工會要求，罷工行動在第五日結束，會員否決再延長。

【18:15】據了解，政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，大約下午6時到養和醫院視察，了解該院小規模爆發情況。

【18:07】社會福利署宣布，由即日起接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元的恩恤現金津貼。社署指，發放津貼目的是消除可能受感染人士對接受病毒檢測的疑慮，減少他們擔心因檢測而須入住公立醫院治療，引致的經濟困難。

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【17:14】珀麗灣客運表示，於昨晚（26日）獲悉駕駛珀麗3號船隻的一名船長初步確診，現已入院接受進一步測試。船長的日常工作範疇不會直接接觸乘客，最後上班日為11月24日。珀客已即時安排外判清潔商徹底清潔和消毒所有船隻、荃灣碼頭、中環2號碼頭及珀麗灣碼頭的公眾地方、候船室、員工休息室等地方；並與衛生防護中心聯絡，安排與該職員共事之員工接受深喉唾液測試；在確保公共衛生安全的大前題下，視乎需要調整服務。其中荃灣西碼頭往返珀麗灣之渡輪服務，會由巴士暫代；中環往返珀麗灣的下午5時至晚上9時班次，調整為每小時一班。

珀麗灣客運網頁顯示，昨晚得悉有船長染疫，渡輪服務班次將受影響。（網頁截圖）

【17:11】爆發小型感染的BandStage Live Music被列為強制檢測指明場所，有市民報稱曾接觸過美孚君好宴會廳人士，經檢測後要致電查詢才獲告知確診，期間4日未被送往檢疫中心。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，若檢測中心發現初步確診個案，會由中心跟進，估計是通知患者之間出現時間落差。

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【16:55】庾慧玲表示，瑪嘉烈醫院一名兒科女護初步確診，涉事女護近期沒有照顧過確診者，在11月25日曾接觸1名確診病人，曾涉無戴口罩接觸，當局仍在查詢資料，未知是否密切接觸者。當局相信不是院內感染，護士無病徵，昨日上班時接通知，其小朋友要入檢疫中心，故通知醫院及留樣本，後發現初步確診。女護上班時有合適防護設備，曾照顧過4名嬰兒，被列為密切接觸者，全部檢驗屬陰性，於瑪嘉烈醫院檢疫；另有一名一同用膳的同事，檢測結果均為陰性。

女護工作的同一病房有20名嬰兒住過，其中7人已出院，醫院已通知嬰兒父母，為病人測試，同房50名職員正陸續做檢測，目前全部陰性，有關病房會清潔，暫停接受新症。

另外，屯門醫院骨科病人昨經急症室入院，無病徵，但昨晚檢測結果發現初步確診，已即時安排隔離，現正追蹤接觸者。庾強調，現時每日有幾十宗確診個案，情況與7至8月期間病毒包圍醫院相似，非常擔心會造成壓力，感染風險大大提高，已提醒同事提高警覺，採用合適保護裝備，盡量幫病人做測試，始終好多病人無病徵。她續指，政府已授權醫生為有需要病人強制測試，呼籲病人合作聽從指示及盡快測試，保障家人及減低醫護感染風險。

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【16:47】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報101宗個案，無病人離世。有13名病人康復出院。目前尚有495名確診病人留醫，當中有6人情況危殆，6人情況嚴重，483人情況穩定。負壓病床數目是1,138張，使用68.5%；負壓病房數目是618間，使用率70.6%。

至於醫護防護裝備方面，最新防護裝備儲備方面，外科口罩有6,300萬個，外科呼吸器有640萬個，保護衣有810萬件，面罩有1,080萬個，存量足夠使用6個月。

張竹君表示，今日新增92宗確診，屬第4波疫情爆發以來最高，養和醫院更有小規模爆發，院內33樓全層要封閉。（麥凱茵攝）

【16:41】張竹君表示，養和醫院出現小規模爆發，一名77歲女患者，因病8月中在養和醫院33樓單人房留醫，曾有家人及照顧者探訪，患者11月25日開始發燒、11月26日出現氣促，昨晚取樣本，樣本呈初步陽性，患者已過身。

同層病房有13名病人，現正進行檢測，11月23日，涉事位置有30名職員上班，其中2人樣本呈初步陽性，其中一人有參與上述患者的搶救工作。張表示，涉事養和醫院33樓要封閉，其他曾上班協助搶救上述患者的職員及醫生需要隔離檢疫，涉及約30多人。

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【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增92宗確診，患者年齡由2歲至84歲，涉49男43女，累計個案增至6,040宗。新確診個案中，只有3宗屬輸入個案，多達89宗為本地感染個案，其中72宗與其他確診個案相關，58宗屬跳舞群組，該群組累計有367人染疫。至於無源頭本地感染個案有17宗，年齡由14至70歲，涉11男6女，包括退休人士、家庭主婦、在職人士，住處遍佈各區，相關患者中，有1名旺角聖公會諸聖中學14歲男學生，該校要停課兩周，學生及職員均要檢測。

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【16:29】養和醫院昨晚（26日）表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人於本周二(24日)，接受新冠肺炎檢測並初步確診。他轉到公院接受治療時，才透露其妻與跳舞羣組有關並已確診。養和醫院為24位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性；院方亦已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排他們盡快接受病毒測試。

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【13:13】醫院管理局由9月起委託金域檢驗（香港）有限公司提供檢測，合約於今日（27日）屆滿。醫管局回覆查詢時稱，為配合衞生防護中心有關措施的延續性，該局早前已按合約條款，將有關承辦商的合約延長12周，即大約3個月。



不過「金域」本月內疑曾兩度出錯，早前因處理聯絡資料問題，導致近3,000市民收到其他人的陰性結果通知，當中有6人的樣本應屬陽性卻「陽變陰」。另外，金域亦承辦高危群組檢測，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌曾懷疑金域的實驗室受污染，導致4名職業司機，樣本出現懷疑「假陽性」結果。

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【12:47】再有政府部門人員確診！民航處表示，知悉一名在民航處總部大樓上班、負責後勤的工作人員，昨晚（26日）確診新冠肺炎。涉事職員在確診同日仍有當值，但工作無需接觸公眾，工作期間曾探熱，體溫正常。他最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴外科口罩，並與保持適當社交距離。

翻查資料，一名同樣在民航處總部上班、負責後勤工作的外判工人在11月23日晚上確診，最近一次當值日期為11月21日。即民航處由本周一（23日）起，4天內已有兩人確診。

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【10:56】消息指，本港今日新增約92宗新冠肺炎確診個案

竹篙灣檢疫中心再度逼爆

+ 4 + 4 + 4

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

【02:40】衞生署昨深夜(26日)公布最新確診患者行蹤。個案編號#5895的45歲女子報稱居於跑馬地荷塘苑，為不明源頭個案，她報告過去曾到過多個地方，包括銅鑼灣柏寧酒店、希慎廣場及九龍塘又一城。

另外，曾於7月爆發「慶回歸跳舞群組」的旺角雅蘭稻香，再有確診者曾到訪，屬「歌舞群組」的67歲男確診者，報告曾於周一到過該餐廳。

確診食肆｜雅蘭稻香再現患者行蹤 源頭不明個案曾訪多個地點

▼酒吧停業前營業情況▼

+ 5 + 5 + 5

▼26/11確診者住宅名單▼

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【01:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有豪宅單位上榜，包括大坑豪園、畢架山新德園、何文田公爵閣、九龍塘嘉皇臺等。另一邊廂，亦有兩名住戶的報住地址是位於工廠大廈內。

此外，半山花園台再有住戶染疫，其中第二座確診人數累計6人，當中一人屬歌舞群組，今日再增一名居住第三座的確診者。

確診大廈｜大坑豪園、公爵閣上榜 有患者報住工廠大廈

▼5000元確診津貼Q&A▼

【00:01】政府公告，會引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月26日曾到過下列七間指明場所的人士，須於11月29日或之前接受病毒檢測。

▼多個場所與跳舞群組有關▼

+ 33 + 33 + 33

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