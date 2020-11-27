新冠肺炎．直播｜今增92宗養和小規模爆發　瑪嘉烈兒科女護染疫

本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，昨(26日)新增81宗確診個案，當中13宗源頭不明。跳舞群組再添59名患者，該群組累計已有311人確診。昨半日已錄得初步確診逾60多宗。 連日來有多間中學學生染疫，教育局局長楊潤雄昨指暫未有計劃停課。此外，政府最快今日刊憲，授權私家醫生要求有病徵患者接受強制檢測，措施將於周六生效，暫定為期14天。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增92宗確診，患者年齡由2歲至84歲，涉49男43女，累計個案增至6,040宗。新確診個案中，多達79宗為本地感染個案，其中62宗與其他確診個案相關，58宗屬跳舞群組，該群組累計有367人染疫。至於無源頭本地感染個案有17宗，年齡由14至70歲，涉11男6女，包括退休人士、家庭主婦、在職人士，住處遍佈各區，相關患者中，有1名旺角聖公會諸聖中學14歲男學生，該校要停課兩周，學生及職員均要檢測。

【16:29】養和醫院昨晚（26日）表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人於本周二(24日)，接受新冠肺炎檢測並初步確診。他轉到公院接受治療時，才透露其妻與跳舞羣組有關並已確診。養和醫院為24位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性；院方亦已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排他們盡快接受病毒測試。

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【13:13】醫院管理局由9月起委託金域檢驗（香港）有限公司提供檢測，合約於今日（27日）屆滿。醫管局回覆查詢時稱，為配合衞生防護中心有關措施的延續性，該局早前已按合約條款，將有關承辦商的合約延長12周，即大約3個月。



不過「金域」本月內疑曾兩度出錯，早前因處理聯絡資料問題，導致近3,000市民收到其他人的陰性結果通知，當中有6人的樣本應屬陽性卻「陽變陰」。另外，金域亦承辦高危群組檢測，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌曾懷疑金域的實驗室受污染，導致4名職業司機，樣本出現懷疑「假陽性」結果。

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【12:47】再有政府部門人員確診！民航處表示，知悉一名在民航處總部大樓上班、負責後勤的工作人員，昨晚（26日）確診新冠肺炎。涉事職員在確診同日仍有當值，但工作無需接觸公眾，工作期間曾探熱，體溫正常。他最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴外科口罩，並與保持適當社交距離。

翻查資料，一名同樣在民航處總部上班、負責後勤工作的外判工人在11月23日晚上確診，最近一次當值日期為11月21日。即民航處由本周一（23日）起，4天內已有兩人確診。

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【10:56】消息指，本港今日新增約92宗新冠肺炎確診個案

竹篙灣檢疫中心再度逼爆

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▼11月26起收緊防疫措施▼

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【02:40】衞生署昨深夜(26日)公布最新確診患者行蹤。個案編號#5895的45歲女子報稱居於跑馬地荷塘苑，為不明源頭個案，她報告過去曾到過多個地方，包括銅鑼灣柏寧酒店、希慎廣場及九龍塘又一城。

另外，曾於7月爆發「慶回歸跳舞群組」的旺角雅蘭稻香，再有確診者曾到訪，屬「歌舞群組」的67歲男確診者，報告曾於周一到過該餐廳。

確診食肆｜雅蘭稻香再現患者行蹤 源頭不明個案曾訪多個地點

▼酒吧停業前營業情況▼

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▼26/11確診者住宅名單▼

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【01:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有豪宅單位上榜，包括大坑豪園、畢架山新德園、何文田公爵閣、九龍塘嘉皇臺等。另一邊廂，亦有兩名住戶的報住地址是位於工廠大廈內。

此外，半山花園台再有住戶染疫，其中第二座確診人數累計6人，當中一人屬歌舞群組，今日再增一名居住第三座的確診者。

確診大廈｜大坑豪園、公爵閣上榜 有患者報住工廠大廈

▼5000元確診津貼Q&A▼

【00:01】政府公告，會引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月26日曾到過下列七間指明場所的人士，須於11月29日或之前接受病毒檢測。

▼多個場所與跳舞群組有關▼

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