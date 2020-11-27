施政報告｜邱騰華︰經貿策略兩條腿走路　既關注疫情亦要掌握商機

特首林鄭月娥本周三（25日）發表《施政報告》，各政策局陸續舉行記者會闡述各項政策內容。當中較矚目的「躍動港島南」計劃，會將南區發展為創意及消閒地區，並活化珍寶海鮮舫，由海洋公園和非政府機構協作使用，成為令海洋公園「重生」計劃之一。 商務及經濟發展局局長邱騰華今早表示，目前要做好防疫及抗逆境，目標是重啟經濟找出生機和出路，坦言如不能戰勝疫情，就不能克服經濟逆境。現時除中國經濟已有「V型」反彈，其他都仍然沉底。港府在制定經貿策略方面，要兩條腿走路，既關注管控疫情走出逆境，亦要盡量掌握商機。

至於環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光及民政事務局局長徐英偉，今日下午2時半將主持另一場《施政報告》記者會，解釋相關部門的政策安排。《香港01》將會直播。

政府計劃活化珍寶海鮮舫，將由海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

【12:09】香港與新加坡的旅遊氣泡，因本港第4波疫情爆發，在啟航前夕煞停。被問到啟航日期會否進一步延後，邱騰華表示，旅遊氣泡建基於兩地疫情受控情況相近，設有雙重保險上落機檢測機制，決定暫時延後是尊重機制形式。他強調，如果其中一地的疫情惡化，氣泡旅遊必須停止。至於會否影響其他地方氣泡，將受制於疫情。若未能安心，可能推展工作會慢下來，希望先建立一個機制。若情況許可，「做到幾多就幾多」，可以再調整。他重申，旅遊氣泡是要得到保障下，讓往來人士有相對自主權，不需長時間隔離。

對於審計報告批評旅發局工作，邱騰華表示，政府尊重審計報告，整體上接納，過去兩、三年，旅遊業正面對大挑戰，一方面在旅客數字好似好令人滿意，但旅遊工作有很多困難 ，現時旅客數字近乎零，港府需要旅遊推廣，而旅發局是重要夥伴。彭耀佳補充，旅發局非常重視報告，現階段會積極跟進報告的38項建議。彭指，大型活動是香港品牌重要環節 ，要吸引旅客享受及參加，活動行政做法永遠可改善，會積極跟進建議及做好。

【11:43】邱騰華多次被問到珍寶海鮮舫的未來發展方向，以及會否增添海洋公園負擔。邱表示，就珍寶未來的營運方式，仍要同海洋公園商討，但相信海鮮舫不會只做酒樓賣海鮮，必然利用本身條件。他強調，珍寶是港獨特地標，位處於漁港的核心地點，是好好的亮點，會研究如何利用該艘流動畫舫，配合南區發展，幫助公園重建。他又稱，海洋公園重生是困難，要向前看，要看新機會，與海洋公園磋商時，希望以招標形式引入營運者，不會構成額外負擔。

邱騰華指，如果不能管控疫情，經濟會繼續衰退。（麥凱茵攝）

【11:28】旅發局主席彭耀佳指，旅遊業正面對非常嚴峻的經濟環境，旅發局支持推動旅遊業長遠措施，尤其是躍動港島南，有助進一步深化香港大城小區，研究重新包裝。旅遊業會積極宣傳香港，以維持國際曝光，期望疫情過後，香港能成為國際旅客的首選目的地，並推動旅遊氣泡。

而大灣區也是旅遊業重要發展策略，會繼續吸引大灣區旅客，並與大灣區城市合作， 建立大灣區旅遊品牌，以香港為樞紐。旅發局正審視香港旅遊定位，會繼續與業界保持溝通，待開關後盡快推出優惠及產品。

【11:24】貿發局主席林建岳表示，內地經濟步伐恢復得最快，為香港提供發展機遇，本港商貿會由內、外循環入手，第一個工作是提供一站式支援服務，幫助中小企利用大灣區，打入內地市場。第二個工作則是運用一帶一路帶來機遇。

【11:21】旅遊業方面，邱騰華表示，海洋公園及躍動港島南計劃會注入新元素，包括海洋公園水上樂園，希望明年夏天啟用，而珍寶海鮮舫擁有者亦無償送出海鮮舫予海洋公園，可與海洋公園重生計劃合拍，並利用附近水體，增加海上設施，配合南區發展。

創意產業方面，邱稱，很多企業均面對大困難，轉型除要發展科技，亦不能忽略創意加入，當局兩年前已投入第一個10億元，發展創意智優計劃，涵蓋8個香港行業，希望新的10億元，可加強引入創意、數碼化等工作。

邱騰華續稱，近幾個月政府集中直接支援企業，保就業。對於行業支援，政府好多資金及新注入，如創意智優計劃、電影發展基金、中小企業拓展基金等，可以幫企業轉型開拓市場。

【11:14】展覽業發展方面，邱表示，防疫基金已投入10億2000萬元支援，適用期將延至2021年。近期雖有大型展覽受疫情影響，但中長期，會展業投放必須加強，當局已計劃開展灣仔北三棟政府大樓重建，發展為會展中心工作，而機管局亦會啟動亞博館第二期發展，合共增加約6.6萬平方呎樓面，展覽場地面積較現時多40%。

對於導致沙中綫過海段工程超支及延誤成因之一，會展站上蓋會展中心的發展計劃突煞停。邱解釋，因計劃出現延遲，工程地方亦受限制，故審視後決定放棄，改為集中發展灣仔北3座政府大樓改建及亞博二期場地。

【11:05】商務及經濟發展局局長邱騰華表示，目前要做好防疫及抗逆境，目標是重啟經濟找出生機和出路。目前不同經濟體均受疫情影響，坦言如不能戰勝疫情，就不能克服經濟逆境，而過往兩季全球預測，如果疫情不能管控疫情，經濟會繼續衰退。現時除中國經濟已有「V型」反彈，其他都仍然沉底。港府在制定經貿策略方面，要兩條腿走路，既關注管控疫情走出逆境，亦要盡量掌握商機。

邱稱，重啟經濟找出路有三個方針︰

1.利用雙循環策略，充分利用國家內循環。

2.外部經濟差，必須尋找有利香港，利用香港優勢，發掘市場。

3.有行業受困較深，需要當局支援，會支持中小企業協助轉型。

▼施政報告2020八大重點▼

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↓過渡性房屋↓

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↓大坑西邨↓

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