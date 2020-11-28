新冠肺炎．最新｜昨半日再曾逾60人初步確診　檢疫中心增至三個

本港疫情持續加劇，衞生署昨日（27日）公布新增92宗確診個案，3宗為輸入個案、89宗為本地個案，當中17宗源頭不明，累計增至6,040宗 。跳舞群組再添58名患者，該群組累計已有367人確診。昨日初步確診有逾60宗。

患者急增同時，密切接觸者人數也相應大增，有1,500個檢疫單位的竹篙灣檢疫中心爆滿，位於八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營和柴灣鯉魚門公園及度假村的檢疫中心，已於昨天重啟，

新冠肺炎｜林鄭指抗疫讓市民有喘息空間 全民強制檢測代價沉重

【10:38】行政長官林鄭月娥今早（28日）接受電台訪問時表示，相比外國確診數字持續攀升，香港的抗疫圖表中，有讓市民喘息「透氣」的空間。就會否進行全民強制檢測，她表示有關做法需進行長時間封閉管理，會帶來沉重代價。

旅遊氣泡｜邱騰華：暫停新加坡旅遊氣泡合適 現談重啟日子不實際

【10:27】本港新冠肺炎疫情惡化，與新加坡建立的旅遊氣泡暫停。商務及經濟發展局局長邱騰華今早（28日）在商台節目稱，上周決定暫停旅遊氣泡的決定合適，「大家都唔想，但唔可以氣餒」．又說現時提出與新加坡重啟旅遊氣泡的具體日子是不實際。

確診食肆｜增10店曾有患者光顧 油尖旺Aurora Fusion魚蛋哥上榜

【02:53】本港今日新增92宗確診個案，當中有89為本地個案。衞生署衞生防護中心今日（28日）凌晨公布確診者潛伏期行蹤表，新增十間食肆上榜，包括將軍澳廣場薩莉亞意式餐廳、灣仔道敏華冰廳、旺角魚蛋哥及尖沙咀Aurora Fusion Restaurant上榜。另外，置地廣場的三幢商業大廈均失守，約克大廈、公爵大廈及告羅士打大廈，近日均有確診者曾到訪，據稱三人都在該三商廈工作。

超級豪宅東半山曉廬（後者較高者）與御峰並列，曉廬出現首名患者。（資料圖片）

確診大廈｜患者住所曝光 超級豪宅曉廬上榜 海之戀有居民染疫

【01:57】本港第四波新冠肺炎疫情續惡化，衞生防護中心昨日(27日)公布新增92宗確診個案。中心深夜公布最新本地患者住所，分佈港九及新界，有超級豪宅上榜，包括有不少名人居住的東半山曉廬、中半山寶樺臺、又一村高槐路，而熱門樓盤荃灣海之戀及火炭玖瓏山都有居民染疫。

▼27/11新冠肺炎確診者住所▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.27｜增92宗第4波單日最高 周六起有病徵病人須檢測

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養和醫院72歲男病人初步確診 無披露妻屬跳舞群組患者

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17宗源頭不明 旺角諸聖中學14歲男生確診 師生要檢測

瑪嘉烈護士帶子女學琴後確診 4留院嬰送檢初列陰性

竹篙灣檢疫中心再度逼爆

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【01:11】香港大學學生會校園電視引述校方報道，一名建築學院研究生確診，患者於周五（27日）確診，曾於本周二（24日）被列為緊密接觸者。患者曾於上周五（20日）到訪鈕魯詩樓（Knowles Building），期間與六名同學有緊密接觸，他們期間均有戴上口罩，使用酒精搓手液，並保持社交距離；建築學院內部電郵指他們已經即時進行檢測，其中五人檢測結果為陰性，剩餘一人仍等待檢測結果中。

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▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼酒吧停業前營業情況▼