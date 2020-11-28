新冠肺炎．直播｜今增84宗27宗源頭不明　米芝蓮三星餐廳廚師染疫

本港疫情持續加劇，衞生署今日（28日）公布新增84宗確診個案，4宗為輸入個案、80宗為本地個案，當中27宗源頭不明，累計增至6,124宗 。跳舞群組再添47名患者，該群組累計已有415人確診。新增個案中，一名嘉諾撒書院教師確診，學校要停課14天，全校學生要檢測；該患者家人為德貞女子中學教師，暫時檢測結果為陰性，但因檢測當日仍有上班，德貞亦需停課多兩日。 至於一名無源頭患者（#6072），曾到過中環歷山大廈的米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」，餐廳另有廚師、侍應初步確診，有關食肆需停業，員工需入住檢疫中心。另有多達約80宗初步確診個案。 患者急增同時，密切接觸者人數也相應大增，有1,500個檢疫單位的竹篙灣檢疫中心爆滿，位於八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營和柴灣鯉魚門公園及度假村的檢疫中心，已於昨天重啟，

▼竹篙灣檢疫中心現場情況▼

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【16:55】被問到醫管局決定向年初罷工的醫護扣薪事件，庾慧玲表示，醫管局處理罷工事件時，有考慮法律意見、人事安排、聘請合約及士氣等因素，扣薪後醫管局不會再有其他人事事項方面的跟進。

【16:52】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報131宗個案，有15名病人康復出院。現時有 567名確診病人留醫，當中7人病情危殆，4人病情嚴重，556人情況穩定。同時，負壓病床數目有1,137張，使用率69.2%；負壓病房數目則是619間，使用率71.2%。

庾表示，一名正在檢疫的64歲女病人，曾於本月24日，因發燒及肺炎到仁濟急症室，當時曾做鼻咽喉嚨檢測，結果呈陰性，獲安排入住隔離病房。翌日再做鼻咽喉嚨測試時，結果仍為陰性，轉到內科獨立房間繼續治療。醫院接獲衞生防護中心11月25日的傳真，顯示該病人有個案編號及遭發隔離令，得悉後已立即安排病人到負壓病房隔離，再做深喉樣本檢測，結果呈陽性。病人目前情況穩定。由於涉事病人獲安排住獨立房，無人被列密切接觸者，醫護亦有足夠防護裝備，無高風險程序，不用醫學監察或隔離。

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增84宗確個案，涉及35男49女，年齡由12至84歲，累計個案增至6,124宗。新增個案中，有4宗為輸入個案，全由印尼來港；本地個案方面，有關連個案佔53宗，當中47宗涉跳舞群組，該群組累計已有415確診。本地無源頭個案則有27宗，其中8宗由社區檢測中心找出，患者遍佈港九新界各區。另有多達約80宗初步確診個案。

新確診患者包括有一名嘉諾撒書院教師確診，個案屬跳舞群組，學校要停課14天，全校學生要檢測；該患者家人為德貞女子中學教師，暫時檢測結果為陰性，但因檢測當日仍有上班，德貞亦需停課多兩日。



至於一名無源頭患者（#6072），為中環歷山大廈的米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」廚師，另有廚師、侍應初步確診，有關食肆需停業，員工需入住檢疫中心。張竹君指，該個案與跳舞群組無關。

【16:12】港鐵表示，接獲一名西鐵綫兆康站的站務主任通知，其家屬確診感染。該員工由11月27日起已沒有上班，現在並沒有病徵，並正在家中等待衞生署安排作進一步跟進。港鐵指，已即時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並經跟進後得知並沒有同事可能被界定為密切接觸者，會密切跟進相關同事的情況，並提供適切協助。

林鄭稱地區爆疫會派警方封區強制檢測 許樹昌：似慈雲山或需要

【15:47】特首林鄭月娥在不同場合提到，若出現個別地區疫情爆發，如早前葵青貨櫃碼頭錄得多人確診，政府先會派採樣人員到場，再要求警方封鎖特定範圍，在內的人要有陰性檢測結果才可以離開。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，當個別區域疫情爆發得像第三波時期的慈雲山，牽連多幢住宅大廈、商場和食肆等，便需要考慮「Lockdown（封鎖）該區」。許樹昌相信措施成效會顯著，亦不排除會安排有關人士，相隔一周再次接受檢測。

▼早前第三波疫情期間慈雲山情況▼

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新冠肺炎｜黃大仙CCDC舞蹈中心有導師初確診 同街酒吧曾有爆發

【15:40】城市當代舞蹈團CCDC舞蹈中心於Facebook專頁發通告指出，該中心一名導師於昨日（27日）初步確診。涉事導師逢周四晚上，會於中心一號室任教舞蹈課堂，最後上課日期為11月19日。該導師早前曾於11月16日接受檢測，並獲陰性結果，及後並無病徵。為安全起見，舞蹈中心由今日（28日）起，會暫時關閉３天徹底清潔及消毒，亦安排職員接受病毒測試。中心亦會通知曾出席課堂的學員，接受病毒檢測。

城市當代舞蹈團CCDC舞蹈中心表示，一名導師於昨日（27日）初步確診。（Facebook專頁截圖）

【15:02】康文署發言人今日（28日）宣布，知悉一名新冠肺炎確診者，日前曾到訪灣仔區黃泥涌體育館，該署隨即安排全面徹底清潔和消毒。黃泥涌體育館今日下午2時起暫停開放，明日（29日）早上7時重開。

康文署表示，得悉有確診者曾到過黃泥涌體育館，該館今日（28日）下午關閉全面清潔消毒，明早重開。（康文署網頁圖片）

新冠肺炎｜黃埔馬會場外投注處櫃位員工初確診 周五最後上班

【14:25】香港賽馬會表示，今日（28日）獲一名在黃埔投注站工作的員工通知，初步確診新冠肺炎。該名員工最後上班日期為11月27日；而在過去14天，他大部分時間在櫃位後工作。馬會決定即時關閉黃埔投注站徹底清潔及消毒，直至另行通知。馬會亦已聯絡涉事投注站員工，於今天接受檢測；不論測試結果如何，該批員工都需居家隔離14天。馬會提醒曾於11月14日後，到訪黃埔投注站的顧客，須留意健康狀況，有需要時向醫生求診。

11月28日，一名黃埔場外投注處工作的員工初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎｜沙田多間郵局樣本瓶半小時內派完 撲空市民：應派多啲

【13:35】政府由今日（28日）起，於全線郵政局，增設樣本收集包派發點，市民可於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包。每人限取一包，費用全免。新措施推出，吸引不少市民到郵局輪候，不過今早沙田區多間郵政局的樣本包迅速派完，不少市民撲空。於沙田中央郵政局今日有60個樣本包可供派發，惟職員指，開始派發後不久已派完，有到場後撲空的市民批評，「咁大間郵局得咁少樽，最好就派多啲方便市民啦！」

【13:01】消息指，本港今日新增大概85宗新冠肺炎確診個案。

▼瑰麗酒店有試菜食客與患者一同出席另一場合▼

瑰麗酒店辦KOL活動 工會指有人確診 酒店澄清：完全錯誤

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新冠肺炎｜荔景社區會堂檢測中心人流疏落 郵政局樣本5分鐘派完

【11:36】政府宣布增設5個社區檢測中心，以及在透過全港的郵政局派發樣本瓶。荔景社區會堂的檢疫中心今日（28日）投入運作，中心未提供網上預約，最高峰僅有30人排隊，人龍在約一小時內已完全消化。負責人透露，中心共有5個採樣位置，每人只需5分鐘便完成採樣。

有市民則選擇到郵政局取樣本瓶，認為可自行決定取樣時間較方便。每間郵政局每日會有數十個樣本瓶，美孚郵政局的40個瓶，5分鐘便全部派出。

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新冠肺炎｜林鄭指抗疫讓市民有喘息空間 全民強制檢測代價沉重

【10:38】行政長官林鄭月娥今早（28日）接受電台訪問時表示，相比外國確診數字持續攀升，香港的抗疫圖表中，有讓市民喘息「透氣」的空間。就會否進行全民強制檢測，她表示有關做法需進行長時間封閉管理，會帶來沉重代價。

旅遊氣泡｜邱騰華：暫停新加坡旅遊氣泡合適 現談重啟日子不實際

【10:27】本港新冠肺炎疫情惡化，與新加坡建立的旅遊氣泡暫停。商務及經濟發展局局長邱騰華今早（28日）在商台節目稱，上周決定暫停旅遊氣泡的決定合適，「大家都唔想，但唔可以氣餒」．又說現時提出與新加坡重啟旅遊氣泡的具體日子是不實際。

確診食肆｜增10店曾有患者光顧 油尖旺Aurora Fusion魚蛋哥上榜

【02:53】本港今日新增92宗確診個案，當中有89為本地個案。衞生署衞生防護中心今日（28日）凌晨公布確診者潛伏期行蹤表，新增十間食肆上榜，包括將軍澳廣場薩莉亞意式餐廳、灣仔道敏華冰廳、旺角魚蛋哥及尖沙咀Aurora Fusion Restaurant上榜。另外，置地廣場的三幢商業大廈均失守，約克大廈、公爵大廈及告羅士打大廈，近日均有確診者曾到訪，據稱三人都在該三商廈工作。

超級豪宅東半山曉廬（後者較高者）與御峰並列，曉廬出現首名患者。（資料圖片）

確診大廈｜患者住所曝光 超級豪宅曉廬上榜 海之戀有居民染疫

【01:57】本港第四波新冠肺炎疫情續惡化，衞生防護中心昨日(27日)公布新增92宗確診個案。中心深夜公布最新本地患者住所，分佈港九及新界，有超級豪宅上榜，包括有不少名人居住的東半山曉廬、中半山寶樺臺、又一村高槐路，而熱門樓盤荃灣海之戀及火炭玖瓏山都有居民染疫。

▼27/11新冠肺炎確診者住所▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.27｜增92宗第4波單日最高 周六起有病徵病人須檢測

新冠肺炎｜邱達昌夫婦、謝玲玲及余錦基確診謎底揭開：一個飯局

養和醫院72歲男病人初步確診 無披露妻屬跳舞群組患者

新冠肺炎｜養和醫院爆疫 袁國勇懷疑有跳舞群組人士探病播毒

17宗源頭不明 旺角諸聖中學14歲男生確診 師生要檢測

瑪嘉烈護士帶子女學琴後確診 4留院嬰送檢初列陰性

竹篙灣檢疫中心再度逼爆

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【01:11】香港大學學生會校園電視引述校方報道，一名建築學院研究生確診，患者於周五（27日）確診，曾於本周二（24日）被列為緊密接觸者。患者曾於上周五（20日）到訪鈕魯詩樓（Knowles Building），期間與六名同學有緊密接觸，他們期間均有戴上口罩，使用酒精搓手液，並保持社交距離；建築學院內部電郵指他們已經即時進行檢測，其中五人檢測結果為陰性，剩餘一人仍等待檢測結果中。

新冠肺炎｜政府檢測中心一表看清 新增荔景社區會堂周六投入服務

新冠肺炎｜121間郵政局明起設樣本包派發點 每人限取一包

確診市民一筆過5000元恩恤現金津貼 今起接受申請

醫管局向罷工醫護扣薪 不作其他人力資源跟進 范鴻齡冀釋除疑慮

▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼酒吧停業前營業情況▼