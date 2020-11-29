新冠肺炎・最新｜消息：教育局研全港日內開始停課　最快今日宣布

新冠肺炎第四波疫情持續，昨日公布增84宗確診，其中本地源頭不明個案27宗，是第四波疫情最高，累計6,124人染疫。消息指今日違新增大概114宗，是第四波疫情以來首次失守百宗防線，創自8月1 日以降單日新高。 本月累計有26宗學校因有師生或家長確診，學界要求停課，據悉，教育局正研究日內開始停課，最快今日有公布。

▼粉嶺和興社區檢測中心首日（29/11）運作情況▼

停課｜至少26校有師生家長確診 消息：教育局最快今宣布停面授

【14:53】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，消息指今日新增大概114宗確診個案，過去一周亦已新增563宗個案，情況令人擔憂。繼上呼吸道感染爆發後，新冠肺炎緊隨殺入校園，今個月至少26間學校因有師生或家長確診，相繼要停課最長14日。

兩大教師工會教聯會及教協都促請全港停課，消息指教育局正研究本周內停課，最快今日宣布，料會有數日讓學校準備，會如過去停課時間，學校改為網上授課。

德望學校中學部一周內有家長及學生確診，學校本周一起停課14日。（資料圖片/陳晶琦攝）

【14:20】消息指，鑑於本港疫情惡化，兩大教師工會教聯會及教協都促請全港停課，教育局研本周內停課，最快今日宣布，料會有數日讓學校準備，會如過去停課時間，學校改為網上授課。

新冠肺炎｜港大孔繁毅：若單日確診持續逾百 應考慮停課

【14:15】香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，確診數字有滯後情況，還要看未來數天的數字發展，當務之急要切斷傳播鏈。被問及現時應否全面停課，孔繁毅認為，現時圍堵策略仍然有效，若持續每日錄得過百宗確診個案，當局則應考慮停課，全港學校提早放聖誕節假。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅（右）認為，確診數字有滯後情況。（鄺曉斌攝）

【14:05】徵教署公布，勵敬懲教所昨晚（28日）得悉一名更生事務組懲教人員初步確診。署方指，該名懲教人員最近一次上班日期為上周二（24日），於同日接獲衞生防護中心通知，她於上周休假期間前往外間醫院探病，同一病房有病人其後證實確診，她因此被介定為密切接觸者，翌日（25日）她被安排入住竹篙灣檢疫中心接受檢疫，並於昨晚獲通知初步確診，目前正在東區尤德夫人那打素醫院接受治療。

署方表示，她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。懲教署於周中得悉該名懲教人員被安排入住檢疫中心後，已即時安排院所內所有在囚人士及有密切接觸職員進毒病測試，全部樣本測試結果均為陰性。

【13:43】立法會教育界議員、教協副會長葉建源促請政府宣佈中小學停課。他稱一直認為停課的決定應基於醫學和公共衛生考慮，當局應該聽取相關專家的意見作出決定，但這次疫情的嚴峻程度已是人人都可看得到，至今仍未看到政府積極處理。目前中學和高小合共數十萬師生，每天的交通和在校的時間都有相當的風險，萬一學校成為疫情爆發和傳播的處所，後果將不堪設想，教育局也難辭其咎。

葉建源稱，相信學校和師生在這段時間已經有充分心理準備，當局亦應就各項安排，特別是考試作彈性處理，促請當局勿再拖延。

【13:15】多間學校有師生或家長確診新冠肺炎，教聯會指社區出現愈來愈多源頭不明個案，情況相當嚴峻，第四波疫情來勢洶洶，促請教育局以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。

與此同時，不少小學現正安排小六生應考呈分試，而中學則為中五及中六生進行考試。為免影響進度，教聯會呼籲當局容許學校在做好防疫措施的情況下，彈性安排相關考試。

新冠肺炎｜粉嶺檢測中心開放 曾到彩龍皇宮市民到場檢測：好怕死

【13:00】新冠肺炎疫情反覆，第四波的確診個案日增未有回落之勢，政府陸續增加社區檢測中心，當中位於粉嶺和興社區會堂的社區檢測中心今日（29日）首日投入運作，但早上僅少量市民到場進行檢測。

記者於大約九點到達中心，現場未見有市民排隊，市民可直接入內進行檢測，有曾到黃大仙彩龍皇宮大酒樓的婦人到場進行檢測，指自己「好怕死」，但認為跳舞對健康有幫助；此外亦有醫院員工到場進行檢測。對於政府推出的安心出行應用程式，有市民指對科技不熟悉，只可以自行用簿記錄曾經到過的地點。

年屆73歲的葉婆婆表示，於上星期曾到訪位於黃大仙彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓跳舞，期間有戴口罩跳舞。(王海圖攝）

【12:45】消息指，今日新增大概114宗確診個案，是8月1日錄得125宗以來新高，為本港疫情第14次錄得單日超過100宗，最多一日為7月27日，多達145宗，首個「百宗日」為7月19日，有108宗。

新冠肺炎｜個案不斷升 許樹昌建議學校停課 食肆晚上10時關閉

【12:24】第四波疫情來勢洶洶，本地個案不斷上升。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（29日）建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆應晚上10時停業，公務員在家工作等，透露當局即將有新一輪公布。他又預料，今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。

【12:11】消息指，今日新增超過100宗確診個案。



【11:00】德望學校中學部校長向家長發通告指，學校中六級有學生初步確診，雖然學校過去數天已進行全面清潔，但為安全起見，明日起暫面授課堂。



【10:50】第四波本地個案不斷上升，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆應晚上10時停業，公務員在家工作等，透露當局即將有新一輪公布。他又預料，今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。

新冠肺炎｜羅致光：明公布強制院舍員工檢測 拒遵從或不能上班

【08:50】新冠肺炎疫情再次反彈，本地個案不斷飆升。勞工及福利局局長羅致光今日在商台節目《政好星期天》中表示明天政府將會發出公告，要求安老院舍員工，在12月14日之前必須進行強制病毒檢測。羅致光並指，今次會以鼻咽拭子採樣方法進行，員工可以到社區檢測中心、或自行在私營機構進行檢測，若有人不做檢測，會先勸、後懲罰，之後或會考慮強制不讓他們上班。

▼荔景社區會堂的檢疫中心首日（28/11）運作情況▼

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▼米芝蓮餐廳8½廚師確診▼

確診大廈食肆｜增八餐廳上榜 患者曾去觀塘ClubONE、流浮山酒家

【01:00】本港第四波疫情持續，周六（28日）公布新增84宗確診個案，當中3宗是輸入個案，81宗是本地個案。而本地源頭不明個案急升至27宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，有七間餐廳「上榜」，包括流浮山海灣海鮮酒家、黃金海岸酒店聆渢咖啡八食廳、觀塘會所一號（ClubONE）。

▼竹篙灣檢疫中心現場情況▼

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昨日重點：

新冠肺炎｜米芝蓮餐廳8½廚師確診 劉鎮漢：樓面初確診四人待複檢

仁濟職員漏看陽性報告 醫院兩度檢測呈陰性 女患者一度送普通房

新冠肺炎｜一文看清步驟 醫生今始發強制檢測令 病人收SMS提示

新冠肺炎｜今增84宗、源頭不明急增至27宗 嘉諾撒書院須停課兩周

林鄭稱地區爆疫會派警方封區強制檢測 許樹昌：似慈雲山或需要

▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼