新冠肺炎・最新｜百宗防線失守　消息：今日大概增114宗

新冠肺炎第四波疫情持續，昨日公布增84宗確診，其中本地源頭不明個案27宗，是第四波疫情最高，累計6,124人染疫，張竹君預告有逾80宗初步陽性個案。 粉嶺和興社區會堂和屯門兆麟社區會堂的社區檢測中心今日（29日）啟用。

【12:11】消息指，今日新增超過100宗確診個案。



【11:00】德望學校校長向家長發通告指，學校中六級有學生初步確診，雖然學校過去數天已進行全面清潔，但為安全起見，明日起暫面授課堂。



【10:50】第四波本地個案不斷上升，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆應晚上10時停業，公務員在家工作等，透露當局即將有新一輪公布。他又預料，今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。

▼米芝蓮餐廳8½廚師確診▼

確診大廈食肆｜增八餐廳上榜 患者曾去觀塘ClubONE、流浮山酒家

【01:00】本港第四波疫情持續，周六（28日）公布新增84宗確診個案，當中3宗是輸入個案，81宗是本地個案。而本地源頭不明個案急升至27宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，有七間餐廳「上榜」，包括流浮山海灣海鮮酒家、黃金海岸酒店聆渢咖啡八食廳、觀塘會所一號（ClubONE）。

▼竹篙灣檢疫中心現場情況▼

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昨日重點：

新冠肺炎｜米芝蓮餐廳8½廚師確診 劉鎮漢：樓面初確診四人待複檢

仁濟職員漏看陽性報告 醫院兩度檢測呈陰性 女患者一度送普通房

新冠肺炎｜一文看清步驟 醫生今始發強制檢測令 病人收SMS提示

新冠肺炎｜今增84宗、源頭不明急增至27宗 嘉諾撒書院須停課兩周

林鄭稱地區爆疫會派警方封區強制檢測 許樹昌：似慈雲山或需要

▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼