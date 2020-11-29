女子社區檢測陽性入屯院　再驗陰性准出院　衞生署確認陽性又入院

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（29日）在疫情記者會上指出，一名69歲女子早前在社區檢測中心驗出呈初步陽性，獲安排入住屯門醫院，院方檢測後發現病人樣本呈陰性，加上沒有病徵故讓她出院。但衞生署其後通知院方病人檢測結果陽性，院方現已安排病人入院隔離，初步檢測仍呈陰性，24小時後再做測試。 庾慧玲亦指，由於檢測中心的樣本指患者病毒量低，未必每一個陽本都會呈陽性，院方會再測試結果。

一名初步確診女病人入住屯門醫院，經院方檢測後結果陰性獲安排出院，惟衞生署結果陽性，防方已安排女病人再入院。（資料圖片）

慧玲表示，屯門醫院一名69歲女病人被衞生署列為初步陽性個案，她在上周四（26）晚獲安排入住隔離病房。庾指，她在上周二（24）到元朗社區檢測中心接受病毒測試，因結果呈陽性入住屯門醫院。

院方其後抽取病人鼻咽及痰樣本測試，惟結果呈陰性，由於病人沒有任何感染症狀，醫生基於檢測結果及臨床情況，安排上周五（27日）下午出院。

醫院多次檢測仍呈陰性

院方其後收到衞生署通知，病人在檢測中心結果最終呈陽性，病毒CT值大過30(數值愈大即即病毒量愈低)，今早安排病人返屯門醫院，經抽鼻咽拭子測試後結果呈陰性。病人目前留醫屯門醫院隔離獨立病房，院方會觀察情況並於24小時之後會再測試，屯門醫院對引起不便致歉。

庾又說，病人沒有病徵，做測試只為取報告，無高危因素，由於醫院檢測呈陰性故讓病人出院，而其抗體測試亦呈陰性。至於會否是假陽性，庾稱有些個案可能病毒量不高，未必每一個樣本都會呈陽性，院方會再測試結果。

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