運輸署工程師確診　發展局政總兩員工家屬確診　辦公室須消毒

社會新聞
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運輸署今日（29日）公布，一名於西九龍政府合署工作的女工程師確診，她最近一次上班日期為上周四(26日)，其工作樓層並非公眾樓層，不對外開放。署方會安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

發展局有兩名職員的家屬確診，二人於政府總部上班，正在家中隔離，等待安排前往檢疫中心，與他們有較多工作接觸的員工已安排在家工作，並已徹底消毒工作樓層。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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運輸署發言人表示，該名人員的辦公室地點位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座16樓，署方會繼續積極配合衞生防護中心的檢疫措施。該名人員的工作地點亦會按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

發言人表示，運輸署在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。運輸署亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。運輸署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

發展局亦表示，有兩名在政總上班的職員家人染疫，強調兩人的工作毋須與公眾人士接觸，並在政府總部西翼不同的樓層工作，最後上班日期為11月27日。

發言人續指，根據衛生防護中心指示，兩名職員正在家中隔離，等待安排前往檢疫中心。局方已安排與他們有較多工作接觸的員工在家工作，並已徹底消毒及清洗有關的工作樓層。

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▼酒吧停業前營業情況▼

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▼5000元確診津貼Q&A▼

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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