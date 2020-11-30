新冠肺炎．最新｜增76宗確診　上環星月樓爆疫　曾到訪要強制檢測

本港疫情急劇惡化，本港昨(29日)確診115宗個案，是第四波以來首次失守百宗「防線」，亦創自8月1日以來單日新高。 教育局宣布由星期三(12月2日)起，暫停全港幼稚園及中小學的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假後。政府今(29日)亦將發公告，要求院舍員工在12月14日前接受強制檢測，首輪計劃將豁免離島的院舍。

【17:38】醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報120宗個案，另有4名病人康復出院，至今累計5344及1名疑似確診病人出院。

截至今早9時，至今有752名確診病人分別在醫管局21間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中11人危殆，5人情況嚴重，另有736人穩定。

劉家獻指，

【17:30】截至凌晨，本港今日新增76宗確診個案，其中有9宗源頭不明，本港累計6315宗個案。而跳舞群組已累計520宗，單日再多40人染疫。至於輸入個案則有8宗，另有9宗感染源頭未明，19宗與其他個案有關連。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組，再多2名照顧者及1名宿友確診。

而新蒲崗百樂護老院有人初步確診，是一名「行得走得」的院友，多人要檢疫。至於東華三院吳祥川紀念中學有學生確診，由於去過黃芴南中學，兩校都要停課接受檢測。

此外，由於上環星月樓有人確診，故11月中去過的人，都需要接受強制檢測。

【17:04】陳松青補充，食肆周三起是限制其堂食時間只准至晚上10時，而其餘時間仍可營業提供外賣。而入境人士到指定酒店檢疫，是以政府全面承包的方式，衞生署會負責感染防控規管工作，酒店只負責提供基本服務。陳漢儀補充，檢疫酒店第一間是荃灣絲麗酒店，另一間會稍後公布。

陳松青又指， 衞生署正檢視入檢疫安排，否會於檢疫期第19、20日，安排多一個測試，詳情會盡快宣布。

【16:55】林鄭重申，第四波疫情涉及好多理由，現時全球有超過6000萬宗個案，很多歐洲國家要「禁足」，認為平情而論「香港做得不差」，據推算每100萬人口只有1,500宗感染個案，比英、美國家低。她又指，即將又有一批海外留學生回來，「難道不讓他們回來？」

她承認針對疫情防控並無完美，但如果有一宗感染個案，而全部市民都一直遵守防措施，沒有社交活動，相信現時不會有涉及逾500人的大型群組，強調目前不是時候互相指責的時候，市民要團結一致，共同努力，確保香港面對影響最少。

【16:45】至於為何提高違防疫禁令的罰則，林鄭月娥指出，過去一年已見市民出現「抗疫疲勞」，不少新聞都見到照片例如無視規例、無戴口罩參加派對、跳舞等，認為現時2000元的罰則不能達至抗疫目標故要提高罰則。

她提到，見到好多歐洲地區會有市民反對防規例，指違反人權，但相信香港人十分理性，大家都想控制疫情。至於舉報熱線，是希望市民承擔公民責任，遇有懷疑立即舉報，交由執法同事調查。

【16:41】林鄭月娥表明，4位政府防疫專家顧問，都一致不贊成再推全民檢測。她亦提到，全民強制檢制「不是應做暫不做選項」, 而是「無成效、無科學根據選項」。

她提到，病毒有潛伏期，「要清晒一個群組、700萬人口清晒」，將所有確診感染或會感染識別出來、隔離治療,，是要在極短時間內完成所有人的檢測，在未完成前不可重返社區，亦不能讓人入境，故在此情景下不認為全民強制檢測可壓制疫情。

【16:39】陳肇始補充，兩個主題公園，即海洋公園、迪士尼樂園都需要關閉。

林鄭月娥指，是否要推出新一輪資助計劃，協助受影響行業度過難關，現階段未有定論，首要目標是遏止疫情擴大。

【16:35】林鄭月娥回應問時指出，今次疫情「嚟得非常之快」，而每次收緊防疫措施「係有代價」，重申不覺得應對「特別快定慢」、「做評論比較易」，強調一直「有過程」，確保法律草擬有基礎，有根有據。

至於提高罰則，由於現時已寫在規例內，需要經過行會修訂「非局長或我本人可隨意更改」。但她提到，由現時2000元增至3000元，並不算是「倍增」，「一定達不到目標。」

限聚令｜2000元未具阻嚇性 研倍增違令罰款 港府將設舉報熱線

【16:28】林鄭又提到，違反限聚令、口罩令、強制檢測令等，定額罰款會由現時2000元，「會以倍數以上」增加，稍後會經行會商討拍板。

她又指，留意到政府關閉場所後，會有市民搵私人地方，例如私人遊艇、私人場所等，在內唱歌、跳舞等，對公共衞生有大負面影響，她指政府會考慮交執法部門會「非常嚴肅處理」，假如有私人遊艇「公開賣廣告或要付錢才上船開派對」，執法部門都可以執法，又指為增加成效，會加設報熱線鼓勵市民舉報。

【16:27】林鄭月娥又指，已知會兩間酒店，會全幢徵用作檢疫用途，合共有約800間房間。目前已啟動相關工作。

新冠肺炎｜政府已租兩幢酒店作檢疫用 本周再增5間社區檢測中心

【16:22】林鄭又指，醫管局轄下47間指定普通門診派發樣本瓶,會加碼，由每日4000包增至每日8000包，而全港121間郵局每日會派4000個樣本瓶，亦會與港鐵商討在主要港鐵站派樣本瓶包。

她又透露，須接受強制檢測的群組，已有1.4萬人接受測試，未來會在現有的9間社區檢測中心外，再增加5間中心，會考慮在民政署社區會堂、康文署場所設置。

▼12月3日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

【16:13】林鄭月娥指，周三起(12月2日)會推出為期兩星期措施，其一是公務員會在家工作，回到七月初的水平，只提供緊急及必須的服務，所有公務員會留在家中，個別部門會被要求精準應對市民需要，會交部門決定。

此外，以下處所周三起關閉，包括遊戲機中心、麻雀/天九場所、泳池、卡拉OK、個別政府表演場所只留作適當排練用途。而考慮市民身心需要，健身室、體育處所可繼續開放，但不可多於2人一組活動，惟運動期間需要戴口罩，美容、按摩院可繼續開放，但要遵守更嚴格限制。

她又指，食肆可以繼續開放，但開放時間要縮減，晚上10時便要關門，並收緊至最多2人一枱，場內只可開放50%座位，枱與枱之間的間隔、入場前要探體溫等，都會繼續執行。

至於限聚令方面，亦會重回「最緊的時候」，即不可多於2人同行。

限聚令｜周三起收緊防疫措施 限聚令變2人 餐廳晚上10時關閉

【16:05】林鄭指出，今波疫情發現「好多確診者去過好多地方，有好多社交活動，接觸好多人。」因此每個案追蹤難度更大，要追磫去緊密接觸者亦非常困難，又指太多社交活動及接觸有大機會傳播更多人。

她重申，今次疫情嚴峻，尤其是有超大群組「跳舞群組」，引起相當大規模爆發，連同今日確診個案，至今共519宗關聯個案，截至昨日為止至少涉及28處所。

【16:00】特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀、食物及衞生局常任秘書長陳松青、醫管局行政總裁高拔陞，會見傳媒交代最新防疫措施。

林鄭月娥表示，本港新一波疫情非常嚴峻，昨天新增確診個案，是接近4個月來首次突破100宗，而過去七天11月23至29日，平均每日確診個案87宗，今輪確診個案以本地為主，超過九成是本地個案，周未與4位防疫專家會面後，認為疫情仍會繼續惡化。換言之，確診數字會持續上升，而今天確診76宗，其中本地為主，部分與早前群組有關，另有9宗源頭不明。

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她亦指，過去七天有超過100宗本地不明源頭個案，每宗源頭不明個案都顯示社區存在隱性傳播者，所以要盡早透過病毒檢測。

【15:59】政府記者會引用新口號，「疫情再趨嚴峻 全民居家抗疫」。

政府記者會引用新抗疫口號。(鄺曉斌攝)

【14:40】東亞銀行向員工發通告，指於創紀之城5期38樓的辦公室有員工確診，該員工於11月26號最後上班，上班時有佩戴口，全層員工及接觸員工要做測試，在未有陰性報告前要在家工作，東亞正消毒全層。

東亞銀行有員工確診，同層辦公室員工要接受檢測。

【14:15】政長官林鄭月娥下午4時舉行記者會，料交代最新防疫措施。而衞生衞生署及醫院管理局疫情記者會，將於下午5時30分舉行。

【13:56】香港大學表示，因應疫情發展，由星期二(12月1日)開始，所有學系及部門上班人數限於50%，餘下人手安排在家工作。

【13:45】教育局指，學校可按校本需要，安排小六學生回校考呈分試，而中六學生亦可回校上課，但只限半日制。

停課│教育局：學校可安排小六生回校考呈分試 中六生回校上課

【13:25】深灣遊艇會於官網表示，一名曾到訪的會員已於上周四(11月26日)確診，但暫未知該會員曾使用哪些設施。遊艇會表示，基於預防疫病理由，由周日起會關閉三天，直至12月2日早上7時重開，期間會為所有設施深層清潔，而所有職員都會接受檢測。

新冠肺炎｜深灣遊艇會會員確診 上周曾到訪 關閉至周三重開

【12:07】消息指，今日增大概78宗確診。

【12:00】新冠肺炎疫情第四波嚴峻，昨日(30日)本港再增過百宗確診個案。近日有指政府因應疫情變化，擬將防疫措施「加辣」，包括加重違反限聚令的罰則、縮減食肆四人一枱的人數，並要求食肆提早關閉。此外，針對即將來臨的聖誕假期，亦有專家建議要求返港留學生結束14天檢疫後，於第19日再取樣本檢測。

新冠肺炎｜政府擬收緊防疫措施 提高限聚令罰則、食肆提早關閉

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

【10:00】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於商台節目指，現時社區有廣泛的隱形傳播鏈，須收緊防疫措施，如公務員在家工作、卡啦OK停業、取消演唱會，食肆提早兩小時關門。他亦建議，外地回港的檢疫人士完成14日隔離後，可於第19日再留樣本以減低漏洞。

新冠肺炎｜許樹昌：須收緊防疫措施 倡回港人士第19日再留樣本

▼荔景社區會堂的檢疫中心首日（28/11）運作情況▼

+ 3 + 3 + 3

【09:00】勞動及福利局局長羅致光昨日（29日）指將要求院舍員工在2周內參與強制檢測。他今日在港台節目《千禧年代》中表示，政府要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，必須接受強制檢測，是具挑戰及有難度的工作，重申無法派醫護上門、一星期做一次檢測，認為流程上複雜，且需時較長。他又表示，如有院舍員工不前往政府設立的社區檢測中心採樣，局方可能會向營運者發口頭或書面警告，甚至會設罰則。

院舍員工兩周內不檢測或遭警告 羅致光：醫護上門流程複雜

【01:10】衞生署衞生防護中心周日（29日）深夜更新確診者潛伏期行蹤表，再有食肆新上榜，包括灣仔英光大廈金金日式燒肉店、荃灣如心廣場牛気、健康邨英皇紅酒扒房。

另外，觀塘啟業商場的喜雙逢酒家，除了其閣樓的星輝宴會廳出現跳舞群組，其酒家位置亦出現確診者。

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▼29/11確診者住宅名單▼

+ 9 + 9 + 9

【01:00】衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有多個豪宅上榜，包括傳統富豪雲集的加多利山，其他名宅如畢架山一號、西半山雍景臺、大圍桂園、九肚山駿發山莊、西灣河嘉亨灣、大坑半山融園及柏園等亦有確診者出現。

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▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 30 + 30 + 30

▼米芝蓮餐廳8½廚師確診▼

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