新冠肺炎．最新｜消息：今日增78宗確診　料有新一輪防疫措施

本港疫情急劇惡化，本港昨(29日)確診115宗個案，是第四波以來首次失守百宗「防線」，亦創自8月1日以來單日新高。 教育局宣布由星期三(12月2日)起，暫停全港幼稚園及中小學的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假後。政府今(29日)亦將發公告，要求院舍員工在12月14日前接受強制檢測，首輪計劃將豁免離島的院舍。

【12:07】消息指，今日增大概78宗確診。

【12:00】新冠肺炎疫情第四波嚴峻，昨日(30日)本港再增過百宗確診個案。近日有指政府因應疫情變化，擬將防疫措施「加辣」，包括加重違反限聚令的罰則、縮減食肆四人一枱的人數，並要求食肆提早關閉。此外，針對即將來臨的聖誕假期，亦有專家建議要求返港留學生結束14天檢疫後，於第19日再取樣本檢測。

新冠肺炎｜政府擬收緊防疫措施 提高限聚令罰則、食肆提早關閉

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

【10:00】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於商台節目指，現時社區有廣泛的隱形傳播鏈，須收緊防疫措施，如公務員在家工作、卡啦OK停業、取消演唱會，食肆提早兩小時關門。他亦建議，外地回港的檢疫人士完成14日隔離後，可於第19日再留樣本以減低漏洞。

▼荔景社區會堂的檢疫中心首日（28/11）運作情況▼

+ 3 + 3 + 3

【09:00】勞動及福利局局長羅致光昨日（29日）指將要求院舍員工在2周內參與強制檢測。他今日在港台節目《千禧年代》中表示，政府要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，必須接受強制檢測，是具挑戰及有難度的工作，重申無法派醫護上門、一星期做一次檢測，認為流程上複雜，且需時較長。他又表示，如有院舍員工不前往政府設立的社區檢測中心採樣，局方可能會向營運者發口頭或書面警告，甚至會設罰則。

院舍員工兩周內不檢測或遭警告 羅致光：醫護上門流程複雜

【01:10】衞生署衞生防護中心周日（29日）深夜更新確診者潛伏期行蹤表，再有食肆新上榜，包括灣仔英光大廈金金日式燒肉店、荃灣如心廣場牛気、健康邨英皇紅酒扒房。

另外，觀塘啟業商場的喜雙逢酒家，除了其閣樓的星輝宴會廳出現跳舞群組，其酒家位置亦出現確診者。

確診食肆｜啟業喜雙逢酒家再上榜 有患者曾到英皇紅酒扒房、牛気

筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍爆疫全院需撤離

▼29/11確診者住宅名單▼

+ 9 + 9 + 9

【01:00】衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有多個豪宅上榜，包括傳統富豪雲集的加多利山，其他名宅如畢架山一號、西半山雍景臺、大圍桂園、九肚山駿發山莊、西灣河嘉亨灣、大坑半山融園及柏園等亦有確診者出現。

確診大廈｜加多利山有住戶染疫 病毒殺入駿發山莊、嘉亨灣

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 30 + 30 + 30

▼米芝蓮餐廳8½廚師確診▼

昨日總覽：

單日多4名病人危殆 全部涉跳舞群組 年紀最大85歲

九巴車長確診 過去14日曾駕43X、80M、85、85X、286M及289K線

新冠肺炎｜運輸署工程師確診 西九龍政府合署返工 將全面消毒

消息：入境檢疫人士須住指定酒店、專用車輛接送 酒店供應三餐

新冠肺炎｜教育局：全港學校周三起暫停面授課 直至聖誕假期開始

女子社區檢測陽性入屯院 再驗陰性准出院 衞生署確認陽性又入院

新冠肺炎｜聖嘉勒小學學生確診 家人就讀聖保羅男女中學也需停課

新冠肺炎｜增115宗上環泉章居等3食肆爆疫 張竹君：比第3波劇烈

新冠肺炎｜消息指今增逾百確診 第14個「破百日」 1病人可傳3人

免費與收費檢測中心 索取樣本瓶 一文看清6個途徑

范鴻齡料農曆新年前後啟用臨時醫院 冀不用削減非緊急服務

停課｜至少26校有師生家長確診 消息：教育局最快今宣布停面授

新冠肺炎｜港大孔繁毅：若單日確診持續逾百應考慮停課

新冠肺炎｜葵涌勵敬懲教所人員初步確診 曾到醫院探病

新冠肺炎｜粉嶺檢測中心開放 曾到彩龍皇宮市民到場檢測：好怕死

新冠肺炎｜個案不斷升 許樹昌建議學校停課 食肆晚上10時關閉

新冠肺炎｜羅致光：明公布強制院舍員工檢測 拒遵從或不能上班

確診大廈食肆｜增八餐廳上榜 患者曾去觀塘ClubONE、流浮山酒家