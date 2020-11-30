新冠肺炎｜三醫護初確診　大埔那打素男患者曾急症室逗留5小時

第四波疫情爆發，多名醫護「中招」。醫院管理局總行政經理劉家獻今日（30日）在記者會表示，有三名醫護初步確診，包括同在伊利沙伯醫院工作的放射診斷病人服務助理及病理科醫生，以及一名瑪嘉烈醫院的支援服務人員，估計是從社區感染，暫沒有其他同事被列為密切接觸者。 此外，大埔那打素醫院有一名69歲男患者初步確診，曾在急症室發燒區逗留5小時，期間曾聞高濃度氧氣，當時發燒區有5名病人及9名僅佩戴外科口罩的醫護，他們均要接受病毒檢測及檢疫，結果均呈陰性。

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伊院醫生今早回院接受深喉唾液測試後初確診

劉家獻表示，有三名醫護初步確診，與社區感染有關。其中一名是伊利沙伯醫院放射診斷病人服務助理，患者在上周六（28日）出現病徵，其家人昨日確診，患者在本月20日開始放大假。

同在伊利沙伯醫院工作的病理科醫生亦初步確診，今日因不適回醫院接受深喉唾液測試，其後已返回家中等候報告，患者工作時不需接觸病人，居住的大廈有確診個案，將安排入住亞博館或醫院接受治療。劉家獻解釋，由於該醫生工作期間無接觸新冠肺炎確診者，感染控制組認為其在醫院感染機會非常小，暫時認為不是院內感染。

一名瑪嘉烈醫院的支援服務人員亦初步確診，患者在本月23日凌晨最後上班，翌日因獲通知朋友確診而被列為密切接觸者，同日送往檢疫。上述三宗個案暫沒有其他同事被列為密切接觸者。

劉家獻指，大埔那打素醫院有一名病人確診前曾在急症室吸高濃度氧氣，多名病人及醫護人員要檢疫。(盧翊銘攝)

那打素醫院14名與患者同場人士檢測呈陰性

此外，大埔那打素醫院有一名69歲男病人，昨日到急症室求診，出現發燒及肺炎病徵，今日初步確診。透過接觸追蹤發現，患者在昨日下午3時半至夜晚8時半被安排在急症室發燒區，有結果後已送往單人隔離病房，在發燒區曾聞高濃度氧氣，有5名同在發燒區的病人被列為密切接觸者，檢測結果全部呈陰性；有9名醫護人員在發燒區只佩戴外科口罩，沒有穿著合適保護裝備，接受檢測後均呈陰性，上述人士均要接受檢疫；另有16名當值人士已接受檢測，其中15人呈陰性，1人仍在等候結果。

劉家獻表示，會重新檢視程序了解有否改善空間，減低病人及員工的感染風險，亦明白病人數量較多，醫護工作時亦忙碌，但提醒在接觸任何病人時，尤其是進行高風險程序，例如進行插喉、心外壓、聞高濃度氧氣等，要在適當時間佩戴適當保護裝備。