公務員WFH．持續更新｜政府服務調整總覽　運輸署駕駛考試暫停

疫情急速反彈，政府周一(30日)宣布收緊多項防疫措施，公務員亦實施在家工作安排，除緊急、必須的公共服務，政府僱員不需要在寫字樓辦公。至於社會福利署綜援申請等急切服務則盡量維持。各措施將於本周三(2日)起實施，為期兩周。 多個政府部門陸續公布服務調整內容，《香港01》持續更新相關詳情。

▼政府物流服務署最新服務安排▼

政府物流服務署今日宣布，會繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處，由12月2日起，只會於星期一及星期二提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時，直至另行通知。

▼運輸署公共服務最新安排▼

運輸署表示，所有原定安排在12月2日至12月15日的駕駛考試服務（包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試）將會暫停，直至另行公告。運輸署會在恢復駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

另外，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將會暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

▼教育局公共服務最新安排▼

各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處 星期三起只提供緊急和必須的公共服務。有關安排暫定實行兩星期至12月15日。發言人提醒市民，如有需要前往有關單位，應先以電話聯絡該單位。

至於已預約於九龍塘教育服務中心進行的聽力服務，教育局人員會聯絡相關家長作合適安排；教育局學位分配組亦會繼續提供有限度的熱線電話查詢及預約服務；教師註冊小組會在情況許可下適時邀請申請人進行有關工作，原則上不會影響於本學年上任的新教師的申請。

至於教育局以下的公共設施／單位暫時不會對公眾開放，直至另行通告：1. 九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心及薈萃館；2. 藝術與科技教育中心（包括STEM教育中心）；3. 教育局學位分配組；4. 資歷架構秘書處；5. 教師註冊小組。

各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處 星期三起只提供緊急和必須的公共服務。(資料圖片/蔡正邦攝)

▼社會福利署資助福利服務及其轄下服務的特別安排▼

所有長者日間護理中心／單位、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均維持開放，惟服務量將下調。

所有住宿照顧服務均會繼續運作，其他服務維持有限度服務。小組活動可以網上形式或在足夠社交距離下實地進行，而大型活動將會暫停。服務單位內供公眾人士使用的地方（如資源角、遊戲角等）暫停使用。

▼衞生署長者健康中心及社會衞生科診所服務安排▼

多間長者健康中心服務時間將有所調整。（資料圖片）

明日（12月1日）開始，所有18間長者健康中心的服務和時間將逐步調整。各長者健康中心每星期有3日提供服務，只為會員提供已預約的醫療服務和季節性流感疫苗接種服務，而當中15間長者健康中心仍維持為非會員接種季節性流感疫苗的服務。



詳情可參閱以下網頁：www.elderly.gov.hk/cindex.html。中心職員會聯絡已預約服務的受影響人士作進一步安排。

另外，灣仔女性社會衞生科診所及灣仔男性社會衞生科診所的性傳播疾病服務明日起暫停。如有需要，病人可前往其他社會衞生科診所求醫。署方亦會聯絡已預約服務的受影響人士另作安排。



有關各社會衞生科診所的資料，請瀏覽以下網址：男性；女性。

▼郵政服務最新安排▼

郵政服務將會因應疫情有所調整，全線郵政局於星期一至五維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉。(資料圖片)

香港郵政公布明日（1日）起，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午四時關閉）。流動郵政局服務暫停。



郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。就過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政會維持每星期三次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

香港郵政會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，並為前線員工提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。



由於郵政局開放時間有所調整，市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。在此期間，本地及出入口郵件服務會有所延誤，就此帶來不便，敬希市民見諒。

香港郵政會繼續密切留意有關情況以及政府的最新公布，適時作出調整。如有查詢，可致電香港郵政熱線2921 2222。