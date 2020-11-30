公務員WFH．持續更新｜政府服務調整總覽　郵政局提早4點關門

疫情急速反彈，政府今(30日)宣布收緊多項防疫措施，公務員亦實施在家工作安排，除緊急、必須的公共服務，政府僱員不需要在寫字樓辦公。至於社會福利署綜援申請等急切服務則盡量維持。各措施將於本周三(2日)起實施，為期兩周。 多個政府部門陸續公布服務調整內容，《香港01》持續更新相關詳情。

衞生署長者健康中心及社會衞生科診所服務安排

多間長者健康中心服務時間將有所調整。（資料圖片）

明日（12月1日）開始，所有18間長者健康中心的服務和時間將逐步調整。各長者健康中心每星期有3日提供服務，只為會員提供已預約的醫療服務和季節性流感疫苗接種服務，而當中15間長者健康中心仍維持為非會員接種季節性流感疫苗的服務。



詳情可參閱以下網頁：www.elderly.gov.hk/cindex.html。中心職員會聯絡已預約服務的受影響人士作進一步安排。

另外，灣仔女性社會衞生科診所及灣仔男性社會衞生科診所的性傳播疾病服務明日起暫停。如有需要，病人可前往其他社會衞生科診所求醫。署方亦會聯絡已預約服務的受影響人士另作安排。



有關各社會衞生科診所的資料，請瀏覽以下網址：男性；女性。

郵政服務最新安排

郵政服務將會因應疫情有所調整，全線郵政局於星期一至五維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉。(資料圖片)

香港郵政公布明日（1日）起，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午四時關閉）。流動郵政局服務暫停。



郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。就過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政會維持每星期三次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

香港郵政會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，並為前線員工提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。



由於郵政局開放時間有所調整，市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。在此期間，本地及出入口郵件服務會有所延誤，就此帶來不便，敬希市民見諒。

香港郵政會繼續密切留意有關情況以及政府的最新公布，適時作出調整。如有查詢，可致電香港郵政熱線2921 2222。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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▼5000元確診津貼Q&A▼

▼21間舞室與跳舞群組有關▼