新冠肺炎．最新｜安老殘疾院舍職員今日起須檢測　違者可罰2000元

【限聚令、罰款、工展會】新冠肺炎第四波疫情未受控，衞生署昨(11月30日)公布新增76宗確診個案，累計6,315人確診，跳舞群組增至520人染疫。昨日初步確診約50人，包括三名醫護人員。 港府宣布明天(2日)起收緊防疫措施，包括限聚令回復至2人，食肆晚上10時後禁堂食，並關閉卡拉OK、泳池、麻雀館等，大部分公務員在家工作。海洋公園及迪士尼樂園被勒令周三起關閉，大型活動受限，廠商會將於今日(1日）公布是否取消12日開始的工展會。

特首林鄭月娥昨在記者會上預告，由於疫情嚴峻，將會提高違反限聚令及防疫禁令的罰款，金額較現時2,000元以倍計，料今日行政會議商討後或有公布。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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【08:44】為保障住客和員工的健康，食物及衞生局局長昨日（11月30日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院（註）、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並在12月15日至21日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於12月1日至14日期間，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而有關檢測樣本必須並非自行採集。

上述院舍員工須選擇以下其中一個途徑，接受2019冠狀病毒病核酸檢測：

（一）到政府設立的社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）；或

（二）自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

確診食肆｜增8餐廳 君臨天下患者君臨圓方兩店及海港城城中鴨子

【01:52】本港第四波疫情嚴峻，昨日（11月30日）新增76宗確診個案，本地個案佔68宗，當中9宗感染源頭不明。有患者到過荃灣享和街好彩酒樓、觀塘開聯中心辣蟹莊和觀塘東廣場陶源酒家。

早前確診者當中，居九龍站上蓋豪宅君臨天下的男患者（第5531宗個案），曾光顧樓下ELEMENTS圓方商場Greyhound Café和稻成亞丁，以及海港城港威商場的美心城中鴨子；跳舞群組一名女患者（第5849宗個案）則到過黃大仙新志興至尊燒鵝大王。

確診大廈｜患者住所全覽 曾到名媛舞場婦居山頂億元LA HACIENDA

【01:08】本港疫情轉趨嚴峻，衞生署昨日（11月30日）新增76宗確診個案，跳舞群組佔40宗，累計增至6,315宗。



衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除遍布港九及新界，繼續有豪宅上榜，包括

位於山頂加列山道的LA HACIENDA和中半山堅尼地道堅麗閣，每個單位值1.5億元或以上，居LA HACIENDA患者曾到名媛跳舞場所Heavenly Dance。疫情亦蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，海怡半島及沙田嵐岸分別有兩座出現確診患者。

昨日總覽：新冠肺炎．11.30｜增76宗確診 曾到訪上環星月樓須強制檢測

限聚令｜周三起收緊防疫措施 限聚令變2人 餐廳晚上10時停堂食

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新冠肺炎｜政府已租兩幢酒店作檢疫用 本周再增5間社區檢測中心

林鄭：公務員周三起在家工作兩星期 強烈呼籲私營機構盡量跟從

限聚令｜2000元未具阻嚇性 研倍增違令罰款 港府將設舉報熱線

新冠肺炎｜今增76確診 林鄭：第四波特徵多無源頭、無病徵個案

▼5000元確診津貼Q&A▼

新冠肺炎｜跳舞群組確診數升至520人 上環星月樓食客須強制檢測

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