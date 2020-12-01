新冠肺炎．最新｜消息：違限聚令擬重罰5千至1萬　本地團改限2人

【限聚令、罰款、工展會】新冠肺炎第四波疫情未受控，衞生署昨(11月30日)公布新增76宗確診個案，累計6,315人確診，跳舞群組增至520人染疫。消息指，今日新增大概84宗確診個案，包括三名醫護人員。 港府宣布明天(2日)起收緊防疫措施，包括限聚令回復至2人，食肆晚上10時後禁堂食，並關閉卡拉OK、泳池、麻雀館等，大部分公務員在家工作。海洋公園及迪士尼樂園被勒令周三起關閉。

特首林鄭月娥昨在記者會上預告，由於疫情嚴峻，將會提高違反限聚令及防疫禁令的罰款，金額較現時2,000元以倍計，料今日行政會議商討後或有公布。

限聚令｜消息：違例罰款擬提高至5千至1萬 取消本地旅行團豁免

【14:40】新冠肺炎疫情下，政府昨日（11月30日）公布將收緊一系列措施，包括擬提高違反限聚令、口罩令的定額罰款金額。消息指，金額將介乎5000至10000元，但由於食衞局及律政司仍未完法律草擬工作，料今日（12月1日）內未能正式公布。

【13:55】政府公布收緊防疫措施，體育場所限最多2人一組運動，即足球、籃球等多人參與的運動，都難以按正常人數進行。體育場所的觀眾席亦必須關閉。除了飲食、淋浴、戶外運動時，其他時間均要戴口罩。

新冠肺炎｜消息︰1名中港貨車司機經文錦渡到內地後確診

【13:03】新冠肺炎疫情持續，有中港貨車透露，一名司機昨日經文錦渡過關入境後，在內地工作期間獲通知確診。據中港貨運業消息，內地龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部發出公告，指一名港籍貨車司機檢測結果呈陽性，他負責運載水果，現在於內地醫院接受隔離治療。

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新冠肺炎｜鰂魚涌檢測中心現人龍 星月樓食客輪候接受強制檢測

【13:01】本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心昨日（30日）公布新增76宗確診個案。上環德輔道中食肆星月樓，合共有3名員工及食客相繼確診。涉事食客曾分別於11月20日和23日光顧，由11月起中到過該食肆的顧客，均須接受強制檢測。

鰂魚涌社區檢測中心今日有過百名市民排隊接受檢測，在強制檢測輪候隊伍中，大部分人均表示，自己為星月樓食客。有市民指，涉事酒樓屬高級食肆，衞生環境乾淨整潔，不解為何仍出現確診者。有市民沒有預約便到場排隊碰運氣，更帶備椅子及戴上面罩排隊。

【12:49】消息透露，本港今日新增大概84宗新型肺炎確診個案。

【12:35】由今天（1日）開始，政府將安排承辦商（香港分子病理檢驗中心有限公司）於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭。服務時間為12月1日（星期二）下午二時至晚上八時。其後每天上午十時至晚上八時，暫定開放至12月4日（星期五）。政府會在檢視該流動採樣亭的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣亭的運作時間。其餘四個在荃灣、西貢及大埔區的流動採樣亭會繼續提供服務。

新冠肺炎｜華御結宏天廣場分店兼職工初步確診 店舖停業消毒

【12:30】華御結公布，於11月30日晚上得悉，一名九龍灣宏天廣場店舖兼職員工初步確診新型冠狀病毒，現正安排接受隔離及進一步檢疫。該員工最後上班日期為11月25日。該分店將即日起暫時停業直至另行通知以進行徹底清潔及消毒，並會銷毀店內所有食物，確保安心安全。公司亦會安排該店舖其他員工接受新型冠狀病毒測試和自我隔離。該初步確診員工及該店舖職員並沒有進入食物工場，因此食物工場及生產不受任何影響。

永安旅遊裁120人 工會指八成同業停薪留職 料明年暑假才能復甦

【11:50】東涌東堤灣畔7 座今日有漁護署人員到場帶走貓隻，未知是否與早前住上址的確診新型肺患者(#6033)有關。本網正向漁護署查詢。

新冠肺炎｜政府擬設舉報熱線 飲食業：似想讓社會與業界「撕裂」

【10:21】政府宣布明日起收緊防疫措施，包括限聚令回復至2人，食肆晚上10時後禁堂食。稻苗學會主席徐汶緯今日（1日）接受商台節目訪問時表示，政府的收緊措施對業界打擊很大，保守估計會較現時減少六成至七成生意。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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新冠肺炎｜陳肇始：限聚罰則需有阻嚇 不關閉健身室顧及市民健康

【09:26】食物及衞生局局長陳肇始今日（1日）在港台節目表示，希望收緊措施更精準，她引述中文大學調查顯示娛樂場所的傳播風險最高，而健身中心及體育處所的聚集情況較少，加上已收緊至兩人限制已屬嚴格，不能做運動也會影響巿民身心健康，因此未有關閉。另外，她在商台節目表示，室外運動同樣限制只能兩人一組，但口罩規定則視乎劇烈程度豁免。

至於昨日行政長官林鄭月娥預告將「倍增」違反防疫規例的定額罰款，陳肇始表示，罰款增幅目前未有定案，但要有阻嚇作用。

【08:44】為保障住客和員工的健康，食物及衞生局局長昨日（11月30日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院（註）、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並在12月15日至21日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於12月1日至14日期間，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而有關檢測樣本必須並非自行採集。

上述院舍員工須選擇以下其中一個途徑，接受2019冠狀病毒病核酸檢測：

（一）到政府設立的社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）；或

（二）自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

確診食肆｜增8餐廳 君臨天下患者君臨圓方兩店及海港城城中鴨子

【01:52】本港第四波疫情嚴峻，昨日（11月30日）新增76宗確診個案，本地個案佔68宗，當中9宗感染源頭不明。有患者到過荃灣享和街好彩酒樓、觀塘開聯中心辣蟹莊和觀塘東廣場陶源酒家。

早前確診者當中，居九龍站上蓋豪宅君臨天下的男患者（第5531宗個案），曾光顧樓下ELEMENTS圓方商場Greyhound Café和稻成亞丁，以及海港城港威商場的美心城中鴨子；跳舞群組一名女患者（第5849宗個案）則到過黃大仙新志興至尊燒鵝大王。

確診大廈｜患者住所全覽 曾到名媛舞場婦居山頂億元LA HACIENDA

【01:08】本港疫情轉趨嚴峻，衞生署昨日（11月30日）新增76宗確診個案，跳舞群組佔40宗，累計增至6,315宗。



衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除遍布港九及新界，繼續有豪宅上榜，包括

位於山頂加列山道的LA HACIENDA和中半山堅尼地道堅麗閣，每個單位值1.5億元或以上，居LA HACIENDA患者曾到名媛跳舞場所Heavenly Dance。疫情亦蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，海怡半島及沙田嵐岸分別有兩座出現確診患者。

昨日總覽：新冠肺炎．11.30｜增76宗確診 曾到訪上環星月樓須強制檢測

限聚令｜周三起收緊防疫措施 限聚令變2人 餐廳晚上10時停堂食

限聚令｜食肆周三起晚10時停堂食 旺角食肆料失兩類客生意減半

新冠肺炎｜政府已租兩幢酒店作檢疫用 本周再增5間社區檢測中心

林鄭：公務員周三起在家工作兩星期 強烈呼籲私營機構盡量跟從

限聚令｜2000元未具阻嚇性 研倍增違令罰款 港府將設舉報熱線

新冠肺炎｜今增76確診 林鄭：第四波特徵多無源頭、無病徵個案

▼5000元確診津貼Q&A▼

新冠肺炎｜跳舞群組確診數升至520人 上環星月樓食客須強制檢測

院舍又爆疫 至少7人染疫 新蒲崗百樂護老院全層檢疫

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