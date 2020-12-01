新冠肺炎．最新｜至少再增50宗　行政會議審議倍增違反限聚令罰款

【限聚令、罰款、工展會】新冠肺炎第四波疫情未受控，衞生署昨(11月30日)公布新增76宗確診個案，累計6,315人確診，跳舞群組增至520人染疫。昨日初步確診約50人，包括三名醫護人員。 港府宣布明天(2日)起收緊防疫措施，包括限聚令回復至2人，食肆晚上10時後禁堂食，並關閉卡拉OK、泳池、麻雀館等，大部分公務員在家工作。海洋公園及迪士尼樂園被勒令周三起關閉，大型活動受限，廠商會將於今日(1日）公布是否取消12日開始的工展會。

特首林鄭月娥昨在記者會上預告，由於疫情嚴峻，將會提高違反限聚令及防疫禁令的罰款，金額較現時2,000元以倍計，料今日行政會議商討後或有公布。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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確診食肆｜增8餐廳 君臨天下患者君臨圓方兩店及海港城城中鴨子

【01:52】本港第四波疫情嚴峻，昨日（11月30日）新增76宗確診個案，本地個案佔68宗，當中9宗感染源頭不明。有患者到過荃灣享和街好彩酒樓、觀塘開聯中心辣蟹莊和觀塘東廣場陶源酒家。

早前確診者當中，居九龍站上蓋豪宅君臨天下的男患者（第5531宗個案），曾光顧樓下ELEMENTS圓方商場Greyhound Café和稻成亞丁，以及海港城港威商場的美心城中鴨子；跳舞群組一名女患者（第5849宗個案）則到過黃大仙新志興至尊燒鵝大王。

確診大廈｜患者住所全覽 曾到名媛舞場婦居山頂億元LA HACIENDA

【01:08】本港疫情轉趨嚴峻，衞生署昨日（11月30日）新增76宗確診個案，跳舞群組佔40宗，累計增至6,315宗。



衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除遍布港九及新界，繼續有豪宅上榜，包括

位於山頂加列山道的LA HACIENDA和中半山堅尼地道堅麗閣，每個單位值1.5億元或以上，居LA HACIENDA患者曾到名媛跳舞場所Heavenly Dance。疫情亦蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，海怡半島及沙田嵐岸分別有兩座出現確診患者。

昨日總覽：新冠肺炎．11.30｜增76宗確診 曾到訪上環星月樓須強制檢測

限聚令｜周三起收緊防疫措施 限聚令變2人 餐廳晚上10時停堂食

限聚令｜食肆周三起晚10時停堂食 旺角食肆料失兩類客生意減半

新冠肺炎｜政府已租兩幢酒店作檢疫用 本周再增5間社區檢測中心

林鄭：公務員周三起在家工作兩星期 強烈呼籲私營機構盡量跟從

限聚令｜2000元未具阻嚇性 研倍增違令罰款 港府將設舉報熱線

新冠肺炎｜今增76確診 林鄭：第四波特徵多無源頭、無病徵個案

▼5000元確診津貼Q&A▼

新冠肺炎｜跳舞群組確診數升至520人 上環星月樓食客須強制檢測

院舍又爆疫 至少7人染疫 新蒲崗百樂護老院全層檢疫

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