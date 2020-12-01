新冠肺炎｜深圳衛健委：1名中港貨車司機經文錦渡到內地後確診

新冠肺炎疫情持續，一名60歲中港貨車司機確診。「深圳衛健委」在微信公眾號公布，一名60歲、長居香港的跨境貨車司機確診，內地政府將他界定為輸入個案。 涉事司機幾乎每日往返港深兩地，他過去半月檢測了至少5次，全屬陰性，他在周日（11月29日）出現輕微咳嗽，服藥後好轉故未有就醫，昨日（11月30日）經文錦渡入境內地，例行檢測屬陽性，今日（1日）凌晨確診。 他負責運載水果，現於深圳市第三人民醫院後備院區接受隔離治療。密切接觸者共11名，連同密切接觸者的密切接觸者，合共52人須隔離。

「深圳衛健委」今日公布，深圳一名輸入病例，患者為60歲港籍男子，他長居香港，為跨境貨車司機，幾乎每天往返兩地。他曾在11月20、22、24、26及28日在文錦渡接受例行檢測，全屬陰性。



涉事司機前日（11月29日）曾輕微咳嗽，自行服藥後有好轉未有求醫，至昨日（11月30日）早上10時從文錦渡入境時接受例行檢測，其後被驗出初步陽性。至今日（12月1日）凌晨1時，深圳市疾控中心完成復檢，證實司機確診新冠肺炎。他被送到深圳市第三人民醫院後備院區接受隔離治療。

據當局公布資料，涉事司機昨日入境內地後，在11時許在羅湖區龍園苑小區門前與一名男子交收食物，至12時許，再到龍崗區白泥坑社區一間茶餐廳吃飯，下午約2時在同區的「亮發農產品檔口」裝運水果，該檔口距離海吉星農批市場1.3公里，接近源興農場。至傍晚6時許離開平湖，前往文錦渡口岸排隊預備通關。

內地相關部門初步調查，確診司機11名密切接觸者，密切接觸者的密切接觸者則有41人，合共52人已被集中隔離，暫時檢測結果為陰性。

據知，確診司機曾到訪的地區會全面消毒。而內地政府亦要求11月25日至30日曾到訪上述地點的人士主動報備及檢測，今日（1日）起，所有進入海吉星農批市場者均須佩戴口罩。《香港01》正就個案向香港衛生防護中心查詢，了解其行蹤及感染源頭等。