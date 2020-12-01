新冠肺炎｜代課老師確診　曾到西島中學及陳南昌紀念學校授課

第四波疫情蔓延至校園，衞生署今日（1日）公布，一名代課老師確診，其在11月27日開始不適，曾到西島中學及香港青少年培育會陳南昌紀念學校授課。此外，東華三院吳祥川紀念中學及東華三院黃笏南中學均有學生確診。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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有代課老師確診，曾到西島中學授課。（GOOGLE MAP街景圖）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，一名38歲替假女老師（第6350宗）確診，在11月27日開始不適，曾到西島中學及香港青少年培育會陳南昌紀念學校任教，期間有戴口罩，不會與學生除口罩共膳。張竹君認為，學生不屬高危人士，但仍建議為師生檢測。

此外，東華三院吳祥川紀念中學一名14歲男學生（第6396宗）確診，昨日記者會有提及，該學生早前曾到另一中學東華三院黃笏南中學進行課外活動，他在11月27日發病；而黃笏南中學亦有一名15歲女學生（第6376宗）確診，她在11月24日發病，兩人沒有關連。上述學校均建議停課。

東華三院吳祥川紀念中學今日發通告指，因應學校出現新冠肺炎確診個案，學校即時為校舍作全面深入消毒清潔；而東華三院黃笏南中學亦發通告指，一名中四學生確診，今日會進行全面清潔消毒，明日全校網上課堂如常進行，現時未有計劃為全體師生作檢測，若學生自覺輕微不適，建議到診所求醫或到政府檢測中心領取檢測套。